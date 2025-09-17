Idő előtt bezárulhat Európa előtt a világ legnépesebb piacának kapuja

Az indiai acélipar számára nem az amerikai vámok, hanem az Európai Unió szénadója jelenti az egyik legkomolyabb kihívást, ezzel pedig komoly akadály gördülhet az idénre ígért kereskedelmi egyezség megkötése elé, amely majdnem másfél milliárd potenciális vevőhöz biztosítana hozzáférést az európai exportőröknek. Súlyos dilemmával találhatja szembe magát az EU, miután India mentességet kért a szuverén szabályozási kompetenciáját hangsúlyozó EU karbonvámjai alól.

Sandeep Poundrik indiai acélállamtitkár a Financial Times indiai energiakonferenciáján beszélt arról, hogy míg az amerikai vámok nem gyakorolnak érdemben közvetlen hatást az indiai acéliparra, addig az európai kibocsátáscsökkentést célzó vámjait jelentősen megérezheti az ország fémexportja - írta meg a Reuters.

Miközben az USA-nak értékesített acélmennyiség elhanyagolható, addig a teljes export kétharmadát jelenleg EU-s tagállamok vásárolják fel. Emiatt India mentességet kért az EU szénhatár-kiigazítási mechanizmusa (CBAM) alól, amely komoly adóterheket hozhat a magas széntartalmú áruk, köztük az acél, alumínium és cement importjára is.

A CBAM-ban javasolt szénkibocsátási határértékek egyértelműen befolyásolni fogják az exportot.

- hangsúlyozta Poundrik.

Az indiai acélt túlnyomórészt olyan régimódi olvasztókban állítják elő, ahol a kibocsátás meglehetősen magas, és a kapacitásbővítések egyelőre ugyanebbe az irányba mennek, ami az államtitkár szerint komoly aggodalmakra ad okot.

Poundrik azt is elmondta, hogy India továbbra is aggódik az európai import miatt, és várhatóan a kormány a javasolt vámtarifával összhangban fog dönteni a piacvédő intézkedésekről, ezzel nagyban befolyásolva a még idén megköttetendő kereskedelmi megállapodás kimenetelét.

Bár a globális zöldítés régóta hangsúlyos sarokpontja Ursula von der Leyen bizottsági elnök mandátumának, az Indiával való megállapodás komoly ugródeszka lehet az európai termelőknek, hiszen közel másfél milliárd lakosával,

az ország több mint háromszor akkora népességgel bír, mint az EU teljes lakossága.

Ha azonban a Bizottság valamiféle kivételt eszközölne Indiára a CBAM alól, azzal nemcsak saját bevételei csökkennének, hanem alapvetően kérdőjelezné meg az elvet, amelyet az USA-val folytatott tárgyalásoknál alkalmazott, miszerint az EU fenntartja korábbi szabályozási terveit, és nem engedi, hogy a kereskedelmi kapcsolatok oltárán kelljen lazítani azokon.

