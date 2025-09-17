Masszívan betámadtak egy EU-tagállamot, Magyarország is pofont kaphat Brüsszelből

Az Európai Bizottság technológiai vezetője élesen bírálta Spanyolországot, amiért a Huawei-jel kötött szerződést kritikus hálózati infrastruktúra fejlesztésére. Az ügy rávilágít az EU-tagállamok közötti megosztottságra a kínai beszállítók megítélésében. Magyarország számára is intőjel lehet a brüsszeli kiakadás a kínai céggel szemben.

Az Európai Unió technológiai vezetője, Henna Virkkunen aggodalmát fejezte ki a spanyol kormány Huawei-vel kötött szerződése miatt – írta a Politico.

A finn politikus szerint riasztó, hogy egy uniós tagállam kritikus hálózati infrastruktúra fejlesztését egy kínai cégre bízza.

A lap megjegyzi, hogy az EU régóta sürgeti a tagországokat, korlátozzák a magas kockázatú beszállítók, köztük a Huawei részvételét az 5G és más stratégiai hálózatok kiépítésében. Spanyolország döntése ezért politikai és biztonsági kérdéseket is felvet, különösen az EU és Kína viszonyának jelenlegi feszültségei közepette.

Virkkunen nyilatkozata egy tágabb uniós folyamatba illeszkedik. Az elmúlt években több tagállam – például Németország és Svédország – szigorította szabályait, részben kizárva kínai gyártókat a kritikus infrastruktúrákból. Más országok viszont nyitva hagyták a lehetőséget az együttműködésre, elsősorban gazdasági és technológiai okokból. A Politico szerint Spanyolország lépése jelzi, hogy az EU-s irányelvek és a nemzeti szuverenitás közötti feszültség továbbra is fennáll.

Magyarország helyzete hasonló dilemmát mutat, de más megközelítéssel. A magyar kormány nem vezetett be tiltást a Huawei ellen, sőt, stratégiai együttműködésre lépett a céggel.

A kínai vállalat részt vett állami projektekben, például a szélessávú hálózatok kiépítésében és vészhelyzeti kommunikációs rendszerek fejlesztésében. 2019-ben a külügyminiszter nyíltan kijelentette, hogy Magyarország támogatja a Huawei részvételét az 5G hálózat fejlesztésében. Ez eltér attól a szigorító iránytól, amit az EU több tagállama követ.

A két ország döntése mögött eltérő politikai és gazdasági logika áll. Spanyolország az EU-s biztonsági aggályokat figyelembe véve is a kínai partner mellett döntött, ami feszültséget keltett Brüsszellel. Magyarország viszont régóta szorosabb gazdasági kapcsolatokra törekszik Kínával, és nyitottan kezeli a Huawei részvételét. Ez gazdasági előnyöket hozott, de fokozta az EU-s partnerek bizalmatlanságát.

Az uniós szabályozás várható szigorodása miatt mindkét országra nagyobb nyomás nehezedhet, hogy átláthatóbb és egységesebb feltételeket szabjon a külföldi technológiai beszállítóknak.

