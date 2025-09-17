Von der Leyen Trump támogatásával csaphat Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt

Miután a hét elején a szankciós csomag körüli huzavonáról és annak elnapolásáról szóltak az értesülések, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kedd éjjel arról számolt be, hogy nemcsak kibővítik a tervezett korlátozásokat, hanem az oroszországi energiahordozókról való teljes leválást is felgyorsíthatják.
A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonos egyeztetés után, von der Leyen a közösségi médiában osztotta meg, hogy az eredeti terveken túl, nemcsak az energiakereskedelmet, hanem a kriptoforgalmat és banki működést is tovább korlátozhatják az intézkedés kibővített változatával.
Ami ezen is túlmutat azonban, hogy míg korábban egyes EU-s bennfentesek azt nyilatkozták, hogy a Bizottság várhatóan tartani fogja magát a korábbi 2027-es céldátumhoz, az orosz energiahordozókról való leválás ügyében, von der Leyen most azt mondta,
javasolni fogja az orosz fosszilis import fokozatos megszüntetésének felgyorsítását.
Ugyan ennek mértékéről nem osztott meg semmilyen részletet, ahhoz, hogy Trump is érdeminek érezze a gyorsítást, feltehetően legalább egy 2026-os időpontra kellett vállalást tennie.
A beszélgetés előtt nem sokkal Washington is világos üzenetet küldött: Lindsey Graham republikánus szenátor Trump felhívását megerősítve kijelentette, hogy bár Nyugat-Európa nagyrészt már jelentősen visszafogta orosz gáz- és olajimportját, Budapest és Pozsony továbbra is kivételezett helyzetben vannak.
Ha nem állnak le ezekkel a vásárlásokkal, következményekkel kell számolniuk
– fogalmazott Graham, aki arra szólította fel a két országot, hogy „álljanak be a sorba”, és segítsenek véget vetni a háborúnak, melyet szerinte az orosz energiaszállítások finanszíroznak.
Ugyan Trump korábban az összes NATO-tagállam - így várhatóan az USA-tól kevésbé függő Törökország - teljes leválását jelölte ki feltételként az amerikai szankciók további erősítéséhez, az egyre dinamikusabb egyeztetések és koordináció miatt,
könnyen lehet, hogy az EU határozottabb leválási ígérete is elég lesz ehhez.
Ilyen szempontból persze kulcskérdés, hogy Trump mit egyeztet Orbán Viktor magyar, és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, mivel ahogy azt Graham is kiemelte, a két ország eddig mentességet élvezett az orosz energiahordozókról való leválással kapcsolatban.
A háború 2022-es kitörése óta egyébként hatalmas mértékben csökkentette az orosz energiaimportot, így három év alatt
- teljesen megszüntette a szénvásárlást,
- tizedére zsugorodott az orosz kőolaj behozatala,
- és harmadára csökkent az Oroszországból érkező földgáz mennyisége is.
Bár a magyar kormány rendszeresen emlegeti, hogy a többi tagállam harmadik országokon keresztül ugyanúgy orosz energiát vásárol, a fokozatos leválással párhuzamosan jelentősen nőni kezdett az amerikai LNG-behozatal is. Az amerikai LNG és egyéb energiahordozók importálása ráadásul várhatóan jelentős növekedésnek indul a közeljövőben, hiszen az USA-EU kereskedelmi megállapodásnak is egyik sarokkövét képezte az erre tett európai vállalás.
Azonban a földgáz csak egy kisebb részét teszi ki az orosz bevételeknek, így valódi sebet inkább az orosz kőolaj szankcionálásával lehetne ejteni hadigépezetén. Ehhez persze a kulcs India és Kína importjának jelentős csökkentésében van, azonban a velük fenntartott kereskedelmi kapcsolatok felett könnyen elválhat még egymástól az európai és amerikai érdek.
Címlapkép forrása: EU
