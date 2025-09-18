Itt vajon mi történik? – Csúnyán beesett az EU támogatottsága az egyik legnépesebb tagállamában

A szeptember 12-én és 13-án egy 1067 fős mintán a PAP lengyel hírügynökség megrendelésére készített felmérés szerint jelenleg a lengyelek 50,3 százaléka van bizalommal az EU iránt, míg tavaly szeptemberben ez a csoport a társadalom 54,7 százalékát tette ki.
Az EU iránt bizalmatlanok a megkérdezettek 43,8 százalékát képezik, ez 11,1 százalékponttal több mint tavaly.
A bizalmatlanság szintje a legmagasabb az utóbbi években végzett felmérésekhez viszonyítva
– közölték.
A felmérésben a NATO és a lengyel hadsereg iránti bizalmat is vizsgálták. A NATO a válaszadók 75,7 százalékánál élvez bizalmat, ami 1,7 százalékponttal több, mint tavaly.
A lengyel hadsereg esetében a válaszadók 93,9 százaléka adott pozitív választ az intézmény iránti bizalmat illetően, ami 2,2 százalékponttal több, mint a tavalyi felmérésben.
Egyúttal az eredmény a legmagasabb az utóbbi 10 év viszonylatában, amely időszak során a hadsereg iránti bizalmi mutató folyamatosan növekedett.
A felmérési eredmények kiválóan illusztrálják, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet miképp alakítja át a bizalmi ranglétrát Lengyelországban
– kommentálta az adatokat Kamil Smogorzewski, az IBRIS kommunikációs igazgatója, aki úgy véli: a keleti szomszédságban észlelt katonai fenyegetéssel szembesülve a társadalom természetszerűleg a védelem szempontjából alapvetőnek tekintett intézmények felé fordul, a hadsereg és a NATO rekordokat dönt, mert „támaszt és biztonsági garanciát jelentenek a lengyelek szemében”.
Smogorzewski azt is megjegyezte, hogy az EU iránti bizalom beesése annak tudható be, hogy az inkább gazdasági és politikai szövetségként értelmezett szervezet fontossága csökken a jóval sürgetőbb kihívások fényében. Az igazgató arra is rámutatott, hogy az EU-párti kormány és az EU-szkeptikus ellenzék közötti összecsapások is csökkentik az Európai Unió iránti bizalmat – közli a Notes From Poland.
A felmérés érdekes megállapítása, hogy a katolikus egyház iránti bizalom rendkívül beesett. Míg 2016-ban még a lengyelek 58 százaléka bízott az ország vezető egyházában, ma már csak 35 százalékuk. A katolikus egyház iránti bizalmatlanság ezzel párhuzamosan 26-ról 47 százalékra nőtt ugyanezen időszakban. Az egyház bizalomvesztése ráadásul évről évre felgyorsulni látszik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
