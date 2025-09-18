  • Megjelenítés
Változik a határátlépés a magyar határon, kezdetben hosszabb lehet az ellenőrzés
Uniós források

Változik a határátlépés a magyar határon, kezdetben hosszabb lehet az ellenőrzés

Portfolio
2025. október 12-től új rendszer jön a határátlépéseknél, az Európai Unió több lépcsőben vezeti be az Európai Határregisztrációs Rendszert (EES) - közölte a Magyar Rendőrség a Facebook-oldalán.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) céljáról gyakorlati szemléletű információkat osztott meg a Rendőrség. Az új rendszer célja:

  •  a külső határok biztonságának növelése,
  •  az illegális bevándorlás visszaszorítása,
  •  a súlyos bűncselekmények és terrorizmus megelőzése.

Magyarországon először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb határátkelőknél, végül a repülőtereken találkozhatunk az új rendszerrel. Mit jelent ez az utazóknak?

  • rögzítik az útlevélben szereplő adatokat,
  • fotót és ujjlenyomatot vesznek
  • a határátlépés helyét és idejét is naplózzák
  • ha valakit nem engednek belépni, rögzítik a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Felhíívták a figyelmet arra, hogy

az első belépésnél az adatok rögzítése miatt hosszabb lehet az ellenőrzés, de a rendszer a későbbiekben gyorsabb és biztonságosabb átlépést tesz lehetővé.

A magyar rendőrség már felkészült az új rendszerre, azt ígérik, hogy "modern technikai eszközökkel és továbbfejlesztett ellenőrzési folyamattal" várják az utazókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

