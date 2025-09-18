Változik a határátlépés a magyar határon, kezdetben hosszabb lehet az ellenőrzés

Az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) céljáról gyakorlati szemléletű információkat osztott meg a Rendőrség. Az új rendszer célja:

a külső határok biztonságának növelése,

az illegális bevándorlás visszaszorítása,

a súlyos bűncselekmények és terrorizmus megelőzése.

Magyarországon először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb határátkelőknél, végül a repülőtereken találkozhatunk az új rendszerrel. Mit jelent ez az utazóknak?

rögzítik az útlevélben szereplő adatokat,

fotót és ujjlenyomatot vesznek

a határátlépés helyét és idejét is naplózzák

ha valakit nem engednek belépni, rögzítik a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Felhíívták a figyelmet arra, hogy

az első belépésnél az adatok rögzítése miatt hosszabb lehet az ellenőrzés, de a rendszer a későbbiekben gyorsabb és biztonságosabb átlépést tesz lehetővé.

A magyar rendőrség már felkészült az új rendszerre, azt ígérik, hogy "modern technikai eszközökkel és továbbfejlesztett ellenőrzési folyamattal" várják az utazókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images