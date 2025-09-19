Gyenge próbálkozás: Brüsszel visszadobta a korrupcióellenes tervet, elvonhatják a gazdák támogatását

A korrupciós botrányban nem létező földtulajdonokra és el nem végzett mezőgazdasági munkákra vettek föl EU-s támogatásokat a görögök, így több százmillió euró landolhatott olyan politikusok zsebében, akik a botrány kirobbanása óta már benyújtották lemondásukat. A további támogatások folyósításához, az EU egy akciótervet kért be a görög kormánytól, amely úgy látszik olyan felületesre sikeredett, hogy a Bizottság egyből visszadobta azt.

Brüsszel jóval határozottabb fellépést vár a görög kormánytól, miután napvilágra került, hogy sokan olyan legelőterületekre kaptak uniós támogatást, amelyeket valójában nem birtokoltak vagy béreltek, illetve olyan mezőgazdasági munkákért, amelyeket nem végeztek el. A csalás miatt az egyébként ezekre a pénzekre valóban jogosult görög gazdák estek el a nekik járó forrásoktól - írja a Politico.

A botrány következtében több miniszter és államtitkár is lemondott feltételezett érintettségük miatt, de miközben az Európai Ügyészség (EPPO) folytatja nyomozását, addig a görög kormány védi az ügyben érintett politikusait.

A csalás leleplezése után Görögország benyújtott egy cselekvési tervet a Közös Agrárpolitika (KAP) kifizetéseinek visszaéléseivel kapcsolatban, ám az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága (DG AGRI) szerint ez nem kezeli megfelelően a hiányosságokat és nem felel meg az uniós szabályoknak.

A Bizottság figyelmeztette Görögországot, hogy

amennyiben október 2-ig nem nyújt be megfelelő cselekvési tervet, felfüggeszthetik a havi kifizetéseket vagy az időközi támogatásokat.

Konstantinos Tsiaras görög mezőgazdasági miniszter csütörtökön azt állította, hogy semmilyen veszély nem áll fenn az európai források lehívásával kapcsolatban, és kifejezte meggyőződését, hogy Görögország új terve eloszlatja az EU összes aggályát.

A határidő egy új terv benyújtásával kapcsolatos, amely nyilvánvalóan beépítésre kerül a cselekvési terv végrehajtásakor.

- nyilatkozta Tsiaras.

A miniszter elmondta, hogy az uniós agrártámogatások elosztásáért felelős görög szervezet, az OPEKEPE integrálása a görög Független Közjövedelmi Hatóságba a végső szakaszba lépett, ami lehetővé teszi a tulajdoni nyilvántartások átfogó ellenőrzését és a kifizetések előtti keresztellenőrzéseket.

Eközben a görög parlament ezen a héten kezdte meg az OPEKEPE-botrány kivizsgálását, de az ellenzék kétségbe vonja a kormányzó jobbközép Új Demokrácia párt elkötelezettségét az alapos vizsgálat iránt, és csütörtökön azzal vádolták a kormányt, hogy már a kezdetektől akadályozza a nyomozást, mivel

elutasította az Európai Ügyészség által a parlamentnek küldött ügyiratban szereplő kulcsfontosságú tanúk listáját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images