Brüsszel egy évvel meghosszabbította a szankciórendszert

Meghosszabbította hétfőn az Európai Unió a Szudán destabilizálásáért és politikai átmenetének akadályozásáért felelősökkel szemben bevezetett korlátozó intézkedéseket.

Hétfőn az Európai Unió

meghosszabbította a Szudán destabilizálásáért és a politikai átmenet akadályozásáért felelős személyekkel szemben alkalmazott szankciókat.

Az uniós Külügyek Tanácsa - írásbeli eljárás útján - további egy évvel, 2026. október 10-ig terjesztette ki a szankciók hatályát.

A brüsszeli közlemény szerint a két éve tartó szudáni ellenségeskedés civilek millióit sújtja, és ezért a felelősség a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezetet, a szudáni fegyveres erőket és a hozzájuk kapcsolódó milíciákat terheli.

A most meghosszabbított szankciórendszer hatálya jelenleg tíz emberre és nyolc szervezetre terjed ki - tájékoztattak. A büntetőintézkedések vagyonieszköz-befagyasztást foglalnak magukban, valamint uniós állampolgároknak és szervezeteknek tilos pénzeszközöket a jegyzékbe vettek rendelkezésére bocsátaniuk - tették hozzá.

Az uniós külügyi tanács 2023. október 9-én fogadott el határozatot azokról a korlátozó intézkedésekről, amelyek lehetővé teszik a Szudán stabilitását és politikai átmenetét aláásó tevékenységek szankcionálását. Ezt követően az EU 2024 januárjában, júniusában és decemberében, valamint 2025 júliusában korlátozó intézkedéseket fogadott el a szudáni hadsereghez és a RSF-hez tartozó vagy hozzájuk kapcsolódó emberekkel és szervezetekkel szemben.

A tanács emlékeztetett: áprilisban Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatot adott ki az EU nevében, és ebben megismételte, hogy

az EU határozottan felszólítja a harcoló feleket az azonnali és tartós tűzszünet megkötésére,

és tárgyalás megkezdését sürgette olyan fenntartható békéről, amely tiszteletben tartja az ország területi integritását, egységét és a szuverenitását.

Ebből az alkalomból az EU hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösséggel szoros együttműködésben használni fogja diplomáciai eszközeit a konfliktus békés megoldására és "a szudáni nép törekvéseit tükröző politikai folyamat" megkezdésének támogatására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images