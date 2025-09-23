  • Megjelenítés
Az EU feláldozza a világot az olcsó gyártás mákonya miatt
Az EU feláldozza a világot az olcsó gyártás mákonya miatt

Egyre nagyobb vita övezi az EU erdőirtással érintett termékekre vonatkozó importtilalmát, amelynek bevezetését ismét elhalaszthatják. A szabályozás célja az európai fogyasztók felelősségének mérséklése, de komoly gazdasági és politikai ellenállásba ütközik – számolt be a Financial Times. A halasztási tervek most azért is kaphattak lendületet, mert az EU szemet vetett a világ olcsó nyersanyagkészleteire, ennek pedig a klímaválság lehet az ára.

Az EU ismét elhalaszthatja az erdőirtáshoz köthető importtermékek – például kávé, kakaó, gumi, fa és pálmaolaj – tilalmát, miután az Egyesült Államok és több kereskedelmi partner, köztük Brazília és Indonézia, valamint több uniós tagállam is erős nyomást gyakorolt Brüsszelre.

A jogszabály célja, hogy megakadályozza, hogy az európai fogyasztók közvetetten hozzájáruljanak az erdőirtásokhoz, de a vállalatoknak pontosan bizonyítaniuk kellene, hogy termékeik nem érintettek.

A szabályozás eredetileg 2021-ben, az EU Zöld Megállapodásának részeként született meg, de már tavaly 12 hónappal elhalasztották a bevezetését, most pedig egy újabb egy- vagy kétéves halasztásról folyik az egyeztetés. A döntéshez az uniós tagállamok többségének és az Európai Parlamentnek is hozzá kell járulnia. Lengyelország különösen aktívan lobbizik a késleltetésért, mondván, hogy az országban elenyésző az erdőirtás kockázata, és a jelenlegi modell aránytalan terheket ró a vállalkozásokra.

A fejlett országok mellett a fejlődő világ is aggódik:

Brazília, Indonézia és India szerint – melyek mindegyikével új kereskedelmi egyezményt kötött vagy kötne az EU mostanában – a jogszabály sok millió kistermelőt zárhatna ki az uniós piacról, mivel nincs elegendő forrásuk és technikai tudásuk a megfeleléshez. Az EU ugyan kiadott egy 81 oldalas útmutatót és létrehozott egy saját műholdas megfigyelőrendszert, de több kereskedelmi partner, köztük Ausztrália, vitatja a használt adatok pontosságát.

Az iparági szereplők megosztottak:

a Nestlé, az Unilever, a Michelin és a Pirelli ellenzi a halasztást, míg az erdészeti és mezőgazdasági lobbi, valamint a kiadóipar egyszerűsítést és további időt kér.

Több ország és ágazati szereplő azt is javasolja, hogy a kötelező átvilágítás csak az EU piacára termékeket először bevezető vállalatokra vonatkozzon, ne pedig a teljes ellátási láncra.

Vélhetően az újonnan kötött vagy kötendő kereskedelmi megállapodások miatt is hátrálna ki az Európai Bizottság az erdőirtás elleni törvényből – legalábbis ideiglenesen. A Donald Trump amerikai elnök miatt megkezdett vámháború, a Kína uralta ellátási diverzifikációja miatt az EU-nak hatalmas szüksége van arra, hogy alternatív forrásokból szerezhessen nyersanyagokat, valamint új piacokat szerezzen. Most az olcsó alapanyagimport és az exportlehetőségek oltárán áldozhatják fel a környezetvédelmi vállalásokat.

