Újabb ázsiai piacott szerzett magának az Brüsszel

Lépésről lépésre beérni látszik Ursula von der Leyen bizottsági elnök lassan egy éve tartó folyamatos körútja, melyben a Globális Dél államait járta körbe, hogy felkészítse az Európai Uniót Donald Trump amerikai elnök januári újbóli beiktatása után várt vámintézkedéseire. Bár egyelőre úgy tűnik, egy sok szempontból előnytelen megállapodással sikerült megtartani az USA-t mint exportpiacot, most a Japánnal, a Mercosur-országokkal és Mexikóval kötött partnerségi megállapodások mellett új fázisba lépett az indonéz szabadkereskedelmi egyezmény is, amellyel majdnem 300 millió potenciális vevőhöz juthatnak el akadályok nélkül az európai termékek.

Az Európai Unió és Indonézia szerdára virradóra lezárta a sokáig tartó tárgyalásokat az átfogó gazdasági partnerségi megállapodásról (CEPA) és a befektetésvédelmi egyezményről (IPA). A politikai megállapodás alapjait von der Leyen még júliusban fektette le Prabowo Subianto indonéz elnökkel, de a tárgyalások részleteiért már az EU kereskedelmi biztosa, az amerikai vámtárgyalásokat is intéző Maroš Šefčovič volt a felelős.

A CEPA különösen a vámok eltörlésével hoz áttörést:

az egyezmény 98,5%-ban megszünteti az indonéz importvámokat, ami évente mintegy 600 millió euró megtakarítást jelent az európai exportőröknek.

Ez a lépés nemcsak az autóipar, a vegyipar és a gépgyártás számára kedvező, hanem az agrár-élelmiszeripar számára is, hiszen a tejtermékek, húsok, gyümölcsök és feldolgozott élelmiszerek jóval könnyebben jutnak majd be az indonéz piacra.

Az agrárszektorban az EU különösen nagy nyereségre számíthat. Jelenleg az unió éves szinten mintegy 1 milliárd euró értékben exportál élelmiszert Indonéziába, többet, mint amennyit onnan importál. A megállapodás további lendületet adhat ennek a növekedésnek, miközben megőrzi a védelmet az olyan érzékeny termékek esetében, mint a rizs, a cukor vagy a banán. Emellett a CEPA 221 európai és 72 indonéz földrajzi árujelzőt is védelem alá helyez, ami a prémium termékek – például borok, sajtok vagy olívaolaj – piaci értékét növeli.

A hamisított termékek megregulázása mellett az uniós tárgyalók arra is figyeltek, hogy az európai gazdáknak érzékenynek minősülő termékek, mint

például a rizs, cukor vagy a tojás, ne kapjanak bebocsátást az uniós piacokra, és csak kvótarendszerben érkezhet például a paradicsom, a gomba és a kukorica is.

Ez különösen fontos belpolitikai szempontból is, hiszen a Mercosur-országokkal kötött megállapodást is leginkább a gazdák szempontjából támadták, pedig az onnan beengedett hústermékek például alig több mint 1%-át teszik ki az európai fogyasztásnak.

Emellett a dél-amerikai országokhoz hasonlóan Indonézia is egy eléggé védett piac volt. Az autókra 50%, vegyi anyagokra akár 25%, gépekre és gyógyszeripari termékekre 15-15%-os vámok voltak jellemzők, amelyek most mind eltörlésre kerülnek.

Az egyezmény azonban nemcsak vámcsökkentésekről szól: az európai cégek teljes tulajdonjoggal nyújthatnak szolgáltatásokat Indonéziában, többek között a számítástechnika és a telekommunikáció területén. A befektetési egyezmény pedig különösen az elektromos járművek, elektronika és gyógyszeripar iránt érdeklődő európai vállalatoknak nyit új lehetőségeket, ezen felül pedig márkavédelmi lépések révén az uniós kis- és középvállalkozások is erős biztosítékot kapnak szellemi tulajdonuk megóvására.

Az indonéz gazdaság szerepe kulcsfontosságú az EU számára, mivel

a délkelet-ázsiai ország a világ egyik vezető nyersanyag-kitermelője, több kritikus ásvány – például a zöld- és digitális átálláshoz nélkülözhetetlen nikkel – forrása.

A megállapodás stabilabb és kiszámíthatóbb hozzáférést biztosít ezekhez, miközben a fenntarthatósági szempontokat is érvényesíti, beleértve a Párizsi Klímaegyezmény kötelező elemként való beemelését.

Az EU–Indonézia CEPA több mint 700 millió fogyasztót magába foglaló szabadkereskedelmi térséget hoz létre, amely egyaránt épít a gazdasági diverzifikációra és a klímasemleges jövő támogatására. Von der Leyen szerint az egyezmény új lehetőségeket teremt az európai gazdaság számára, hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez és az ipar modernizációjához.

Bár a megállapodás mindenképpen előnyös az EU-nak, 2024-ben az éves export kicsit elmaradt a 10 milliárd eurós értéktől, miközben a tagállamok teljes unión kívüli exportja 2566 milliárd euró volt. Méretétől függetlenül az indonéz megállapodás újabb példája annak, hogy

a Trump által folytatott kaotikus vámpolitika a kiszámítható elvárásokat támasztó EU udvarába hozza az eddig bizonytalan országokat.

Címlapkép forrása: EU