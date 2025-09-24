Komoly botrány van készülőben Ursula von der Leyen körül

Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron francia elnök közötti, a Mercosur-megállapodással kapcsolatos üzenetváltások ügyében. A lépést egy oknyomozó újságíró panasza váltotta ki, miután 2024-es adatigénylését 15 hónapig nem teljesítették, majd végül elutasították. A Bizottság azzal indokolta a megtagadást, hogy
az üzenetet a Signal alkalmazás eltűnő üzenetek funkciójával küldték, így az már nem található meg von der Leyen hivatalos telefonján.
Az ügy párhuzamba állítható a „Pfizergate”-botránnyal, amelyben a New York Times kérte a Bizottságtól a Pfizer vezérigazgatójával folytatott üzenetváltások kiadását a Covid-járvány idejéről. Akkor az EU Bírósága kimondta, hogy a Bizottság nem adott „plauzibilis magyarázatot” a dokumentumok eltűnésére.
A mostani vizsgálat részeként az etikai szervezet október közepéig találkozót kért a Bizottság illetékeseivel, és betekintést kért a belső iratokba, amelyek az adatigénylés kezelésével kapcsolatosak.
A 2024 végén lezárt EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás 25 év tárgyalássorozat eredménye, és több mint 700 millió embert érintő szabadkereskedelmi övezetet hozna létre. Az egyezményt azonban heves ellenállás kíséri, különösen a francia gazdák és környezetvédő szervezetek részéről.
A Bizottság most szeptemberben indította el a ratifikációs folyamatot, de az egyezményt már tavaly decemberben aláírták, és az uniós ígéretet tett arra, hogy védőintézkedésekkel óvja az uniós mezőgazdaság érdekeit.
Magáról az egyezményről, annak tartalmáról és jelentőségéről itt írtunk:
Címlapkép forrása: EU
