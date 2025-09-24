Komoly botrány van készülőben Ursula von der Leyen körül

Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen és Emmanuel Macron francia elnök közötti, a Mercosur-megállapodással kapcsolatos üzenetváltások ügyében. A lépést egy oknyomozó újságíró panasza váltotta ki, miután 2024-es adatigénylését 15 hónapig nem teljesítették, majd végül elutasították. A Bizottság azzal indokolta a megtagadást, hogy

az üzenetet a Signal alkalmazás eltűnő üzenetek funkciójával küldték, így az már nem található meg von der Leyen hivatalos telefonján.

Az ügy párhuzamba állítható a „Pfizergate”-botránnyal, amelyben a New York Times kérte a Bizottságtól a Pfizer vezérigazgatójával folytatott üzenetváltások kiadását a Covid-járvány idejéről. Akkor az EU Bírósága kimondta, hogy a Bizottság nem adott „plauzibilis magyarázatot” a dokumentumok eltűnésére.

A mostani vizsgálat részeként az etikai szervezet október közepéig találkozót kért a Bizottság illetékeseivel, és betekintést kért a belső iratokba, amelyek az adatigénylés kezelésével kapcsolatosak.

A 2024 végén lezárt EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás 25 év tárgyalássorozat eredménye, és több mint 700 millió embert érintő szabadkereskedelmi övezetet hozna létre. Az egyezményt azonban heves ellenállás kíséri, különösen a francia gazdák és környezetvédő szervezetek részéről.

A Bizottság most szeptemberben indította el a ratifikációs folyamatot, de az egyezményt már tavaly decemberben aláírták, és az uniós ígéretet tett arra, hogy védőintézkedésekkel óvja az uniós mezőgazdaság érdekeit.

Címlapkép forrása: EU