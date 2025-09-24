Magyarország futtathatja zátonyra az EU eddigi egyik legnagyobb húzását

Nagy lehetőségek rejlenek a közel másfél milliárd lelket számláló Indiával kötött kereskedelmi partnerségben, azonban az ambiciózus céldátum ellenére, sok buktatóval kell még szembenéznie az EU-nak. Ugyan a jelek szerint egyelőre mindkét fél kitart a megállapodás fontossága mellett, jelenleg az Oroszországgal szembeni szankciós játszmák komolyan veszélyeztethetik az olcsó olajra rászokott India kompromisszumra való nyitottságát. Amennyiben az indiai kormány nem látja, hogy a Nyugat tényleg összezárna az ukrajnai béke megteremtésében, könnyen lehet, hogy másodlagosnak ítéli az európai támogatástól függő fegyveripari hajráját, és a véleményük formálásában meghatározó szerepet játszhat Magyarország mozgása is.

Az Európai Bizottság külügyi főképviselője, Kaja Kallas és Maroš Šefčovič (címlapképünkön) kereskedelmi biztos nemrég közös közleményben jelentettek be az unió és India közötti stratégiai partnerség megerősítésének menetrendjéről. A kezdeményezést Ursula von der Leyen EB-elnök már a 2024-2029-es politikai iránymutatásában előrevetítette, de azóta még jobban felértékelődött India jelentősége.

A velük kötött szabadkereskedelmi egyezmény elérése egyike azoknak a törekvéseknek, amellyel az EU megpróbálja részben helyettesíteni az USA-val bizonytalanná váló kereskedelmi kapcsolatokat arra az esetre, ha a Trump-kormány alatt nagyobb szakadás jönne létre bennük.

Eljött az ideje, hogy megbízható partnerekre összpontosítsunk és megerősítsük a közös érdekeken és értékeken alapuló partnerségeket.

– fogalmazott von der Leyen, aki azt tűzte ki célul, hogy még ez év vége előtt létrejöjjön a lényegesen szorosabb együttműködés.

Akárcsak a nemrég Mercosur-országokkal nyélbe ütött partnerségi megállapodásnál, az indiai egyezmény itt is messze túlmutat az egyszerű kereskedelmi alkunál. A Bizottság közleménye így öt főbb területet azonosít, ahol jelentős kiaknázatlan potenciál rejlik:

Természetesen az első ilyen a kölcsönösen előnyös export-import, illetve befektetésáramlás biztosítása, amelyet a szabadkereskedelmi egyezmény aláírásával igyekeznek megszilárdítani, ami az ellátási láncok megerősítését és egyes kritikus technológiák elősegítését is magában foglalja. A kutatás-fejlesztés terén létrehozhatna egy EU-India startup partnerséget, és az ország meghívást kap majd a területre fókuszáló Horizon Europe programba is, ezzel elősegítve az egyik legnagyobb károsanyag-kibocsátó nemzetének zöldátmenetét. Közös védelmi partnerségről is szó van, aminek része a közös krízismenedzsmentet, tengerészeti biztosítást, kibervédelmet, terrorelhárítást, valamint fegyveripari együttműködést is. Ami ezen belül azonban igazán jelzésértékű, az orosz agresszióval szembeni fellépés szintjén is megemlítik az illegális olajértékesítéseket, és az ukrajnai háború megfékezésére kivetett szankciókon való közös koordinációt. A "konnektivitási kezdeményezések" is külön pillérként jelennek meg, melyben a fejlődő gazdaságokra fókuszáló Global Gateway programon keresztül juthatna India EU-s forrásokhoz, valamint háromoldalú partnerségek létrehozását, ahol effektíve az unió adná Indiának a diplomáciai krédót. A legnagyobb projekt itt a két fél közt a Közel-Keleten áthaladó gazdasági folyosó, az IMEC kiépítése lehet, amely egyfajta válaszként funkcionálhat Kína újjáépülő selyemútjára. Végül a munkaerővándorlást is lehetőségét is kiterjesztenék egy egyelőre tesztüzemben induló projekttel, amely az oktatásra és kutatásra is kiterjedne, és egy EU-India Üzleti Fórumot is létrehoznának.

Ugyan Indiának már most is Európa a második legnagyobb kereskedelmi partnere Kína után, és így tavaly mintegy 120 milliárd euró értékben cseréltek gazdák termékek, az ország jelentős védővámokat tart életben, amik sok esetben megakadályozzák az exportőrök belépését annak közel másfél milliárd lakosát számláló piacára.

Ahogy a dél-amerikai országok esetében, a vásárlóerő azért így is jelentősen elmarad attól, hogy komoly piaci felhajtóereje legyen az európai autógyárak jelenleg tipikus modelljeire nézve, azonban ha megjelennek azok a kompakt, vásárlóbarát elektromos autók, amelyekről von der Leyen évértékelő beszédében említett, azok jelentősen megvethetik lábukat Indiában.

Itt pedig nem csupán az autók eladásáról van szó, hanem ahogy Šefčovič kijelentette

az EU cégei arra is készen lennének, hogy gyártási kapacitásokat telepítsenek Indiába,

ami különösen fontos, hiszen jelenleg a gépjárművek árától függően 40 ezer dollár alatt 40, illetve a fölött 60%-os vámteher nehezedik rájuk.

Ugyan a kínai cégek már erre a piacra is bevonultak, a két ország közötti összeférhetetlenségek miatt, egy jó partnerségi megállapodással az EU várhatóan jóval kedvezőbb feltételekkel telepíthetne oda autógyárakat, ahol a Kelet-Európához képest hozzávetőlegesen harmad akkora bérekkel, közép- és hosszú távon jelentős versenyképességi előrelépés is felmerülhet.

Van min javítani

A két fél egyébként jelenleg elsősorban gépekkel, berendezésekkel és vegyi anyagokkal kereskedik egymás közt, de India ásványi anyagokat és textileket is szállít, így az EU részéről átlagosan 20 milliárd euró körül mozgó kereskedelmi deficit jelentkezik éves szinten.

Szolgáltatások terén is többet vásárol az unió, mint elad, és itt a szakadék mértéke jelentősen nőtt is az utóbbi években, hiszen míg 2021-ben csak alig 1,3 milliárd euróról volt szó, addig 2023-ra, amikor a teljes forgalom 50 milliárd euró közelbe került, a deficit már majdnem elérte a 8 milliárd eurót is. Ez a növekedés feltehetőn az egyre fokozottabban kiszervezett ügyfélkapcsolati és panaszkezelő szolgáltatásoknak tudható be, amelynek szabályozása azonban önmagában is egy új témakört jelenthetne.

A szabadkereskedelmi megállapodás lényege persze, hogy ezeken az arányokon jelentősen javítani tudjon az EU javára, de a komoly közös ambíciókat jelző év végi céldátum ellenére kemény tárgyalófélre számíthatnak a 11 éve regnáló Narendra Modi elnök személyében, aki régóta

az indiai érdekek Nyugattal szembeni védelmével kampányol, és az utóbbi években gazdasága jelentősen rászokhatott az olcsó orosz olajexportra.

Bár India hivatalosan csak napi 1,8 millió hordó kőolajat vásárolt Oroszországtól, becslések szerint annak árnyékflottája napi további 1-1,15 millió hordót mozgathatott világszerte, melynek jelentős része indiai és kínai csatornákon keresztül kerülhetett értékesítésre.

Olajdilemmák

Az oroszok ukrajnai háborúját nagy részben finanszírozó olajeladások komoly töréspontot jelenthetnek a tárgyalásokban, amit mind Kallas, mind Šefčovič több ízben kihangsúlyozott a megállapodási stratégia prezentálásakor.

Bár arra nem adtak egyértelmű választ, hogy elválasztható-e az együttműködés kereskedelmi része annak geopolitikai dimenzióitól, azt Kallas konkrétan kimondta, hogy míg egy teljes leválásról

"nincsenek illúzióik", nyílt lapokkal fognak játszani az ösztönző és az elrettentő eszközeik terén is.

Az engedékeny kiindulási pont ellenére pedig lehetnének igen komoly elvárások is ezen a téren, ugyanis miközben India mai hivatalos olajimportjának mintegy 35%-a érkezik Oroszországból, addig ugyanez a szám 2021-ben mindössze 2-3% volt, és akkor szükségleteinek túlnyomó részét a Közel-Kelet országaiból tudták fedezni.

Az ehhez való visszatérés nyilván költséges lenne India számára, de ha a Modi-kormány valóban európai segítséggel szeretne fegyvergyártó nagyhatalommá válni, akkor az oroszokkal való kapcsolatok visszatekerése szinte elengedhetetlen a járulékos információáramlási kockázatok miatt. Nem véletlen tehát, hogy a biztonsági és biztonságipari együttműködések ilyen szinten lett hozzákötve az EU tárgyalási stratégiájához.

Eközben persze India is igyekszik emelni más vonalakon a tétet. Az elmúlt héten például a kormány egyik tagja az európai karbonvámok (CBAM) káros hatását emlegette az ország acélexportjára nézve, és a bazmáti rizs kizárólagos indiainak való elismerése is felmerült, amelyre Šefčovič maga is elmondta, hogy nem tudtak pontot tenni a legutóbbi találkozójukon, pedig a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kérdéseket már le akarták zárni.

Bár az ilyen ügyekben való engedés bizonyos szinten rombolja a szabályozási konzisztenciára törekvő EU politikai krédóját, az orosz olajról való leválás bőven lehet annyira fajsúlyos, hogy ha nem is nyíltan, de elengedi ezeket a pontokat, és valamiféle kivételeket vezet be Indiának.

Ennek persze akkor van igazán értelme, ha az USA-val együtt úgy érzik, Kína nem tudná vagy - látva nemzetközi helyzet változását - nem akarná egy az egyben kiváltani az India irányába értékesített orosz exportot, és így hirtelen

azzal találná magát szembe Putyin, hogy naponta több mint 2 millió hordónyi kőolajnak kéne új vevőt találni.

Geopolitikai játszmázás

India leválását persze leginkább a két nyugati hatalom összjátékával lehetne legkönnyebben elérni, amely legalábbis retorikai szinten most eléggé egy az irányba mutató szankciók mentén jöhet össze.

Miközben Ursula von der Leyen pénteken bemutatta az EU legújabb, 19. szankciós csomagját, addig Trump hetek óta hangoztatja, hogy az unió összes országának le kéne válnia az orosz energiahordozókról, és erre határozottan ráerősített keddi ENSZ felszólalásában, amely után még az orosz gépek lelövését is kilátásba helyezte és arról posztolt, hogy szrinte Ukrajna az egész területét is képes lehet visszafoglalni.

A leválás azért fontos korábbi megjegyzései szerint, mert így erősebb pozícióból tárgyalhatna a teljes NATO, bár nem kérdés, hogy az USA-nak is jól jönne, mivel elsősorban ők tudnák kiváltani az EU-ba érkező olajat és földgázt, amelyet például Magyarországra még mindig az oroszok szállítanak.

Nem lehetetlen, hogy erről a stratégiáról von der Leyen és Trump már a júliusi vámalku keretében megegyezett, hiszen akkor a Bizottság elnöke olyan energiavásárlásokra tett ígéretet, amelyet a tagállamokon és azok gazdasági szereplőin keresztül tud csak teljesíteni. Bár ezt az elméletet szintén kontextusba helyezi, hogy

Trump elmondása szerint nagyjából két hete tudta meg, hogy bizonyos európai országok még mindig vesznek olajat az oroszoktól.

Ettől függetlenül az amerikai elnök nyomása így elméletben azt eredményezhetné, hogy a támogatását kereső európai országok beálljanak az Oroszországtól függetlenedő EU-s fősodorba a szankciós csomag átengedésével. Az eredetileg 2027 végére szóló leválási ígéreteket most von der Leyen jelentősen felgyorsította, és ehhez a közvetlen vámokat is belengette a szankciók eredeti formája mellé, amellyel tiltólistára helyezné azokat az illegális és szürkezónás szereplőket - többek között Indiában és Kínában is - akik mai napig komoly olajbevételekhez segítik hozzá a háborút 3 és fél éve újra kirobbantó oroszokat.

A gond csak azzal van, hogy a Trumppal elvileg szoros kapcsolatot ápoló magyar kormány, Szijjártó Péter külügyminiszteren keresztül továbbra is azt kommunikálja, hogy Magyarország számára fizikailag lehetetlen az orosz energiahordozókról való leválás. Kedden például "fanatikusoknak" nevezte az ezt elváró nyugat-európai tisztviselőket, és azt mondta, hogy

szép álom lehet, hogy máshonnan vásároljunk olajat és gázt, de csak onnan tudunk vásárolni, ahol van infrastruktúránk. És ha megnézzük a fizikai infrastruktúrát, nyilvánvaló, hogy az orosz szállítások nélkül lehetetlen biztosítani az ország biztonságos ellátását.

Ezen felül miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oldalán Trump azt mondta, hogy fel fogja hívni Orbán Viktort az orosz leválással kapcsolatban, a külügyminiszter újabb posztban bizonygatta, hogy az ország földrajzi helyzete miatt lehetetlen a leválás.

Azt persze fontos megjegyezni, hogy Szlovákián kívül a környező országoknak közel se volt kivitelezhetetlen a leválás, és mostanra még a korábban ez alól mentesülő Csehországnak is sikerült elzárni az oda is Barátság-kőolajvezetéken érkező orosz exportot, de az indiai megállapodás szempontjából inkább az a fontos, hogy ezt a kommunikációt valóban Trump ellenében teszi-e a magyar külügyminiszter, vagy esetleg elképzelhető, hogy pont az ő megsegítésére.

Az utóbbi hetekben ugyanis többször felmerült az az olvasat is, hogy az amerikai elnök igazából képtelen határozottan elköteleződni bármelyik irányba is, emiatt pedig az EU-s leválás feltételként állítása az amerikai vámfegyver bevetéséhez, csupán időhúzás, mivel pontosan tudja, hogy a szintén orosz olajjal kereskedő Törökországon kívül, uniós barátai sem szándékoznak átengedni az Európai Bizottság szankciós csomagját.

Márpedig ha az Európai Tanácsban nem sikerül átnyomni az újabb korlátozásokat, az Indiának is

azt jelezheti, hogy nem valósul meg a Nyugat újbóli összezárása, és így kevesebb ösztönző van arra, hogy végső soron ebbe az irányba tegye meg geopolitikai tétjeit.

Bár az USA Indiára augusztusban kivetett 50%-os büntetővámjai, és az azóta folytatott tárgyalásokról szóló pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy komoly szándék van az indiaiak Oroszországról való leválasztásában, valójában Trump sokszor volatilis karakterétől függ, hogy milyen irányban kívánja vinni az EU számára biztonsági és gazdasági szempontokból is fontos folyamatok rendezését.

Ugyan Szijjártó Péter keményen beleáll az orosz források nélkülözhetetlenségébe, a közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök nem tett hasonlóan egyértelmű kijelentéseket ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor azt időről-időre felemlegeti, hogy egy jobb ajánlat fejében képes változtatni politikáján, így ha Trump valóban komolyan gondolja a leválást, akkor továbbra sem kizárt, hogy a magyar kormány képes változtatni álláspontján, és így a közös fellépéssel további, a háború folytatását lehetővé tevő forrásoktól sikerül megfosztani Oroszországot.

Címlapkép forrása: EU, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság Kereskedelemért és Gazdaságbiztonságért felelős biztosa