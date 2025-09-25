Kína váratlan lépése után a globális elitklub drasztikus intézkedéseket fontolgat: így akarják megtörni a függőséget

A Reuters információi szerint a G7-tagok és az EU technikai csoportjai különböző megoldásokat vizsgálnak a ritkaföldfémek biztonságos ellátásának megteremtésére. Ezek a nehezen kitermelhető fémek
nélkülözhetetlenek a mobiltelefonok, autók és csúcstechnológiás fegyverek gyártásához.
Kína, a világ vezető ritkaföldfém-termelője áprilisban váratlanul exportkorlátozásokat vezetett be ezekre az anyagokra és a kapcsolódó mágnesekre, válaszul az Egyesült Államok által kivetett vámokra. Bár májusban Kína gyorsított engedélyezési eljárást ígért az európai vállalatoknak, két hónappal később az európai cégek újabb engedélyezési nehézségekről és lehetséges leállásokról számolnak be.
A G7-országok - Japán kivételével - erősen vagy kizárólagosan függenek Kínától számos kritikus nyersanyag, köztük a ritkaföldfém-mágnesek és akkumulátorfémek tekintetében. A biztonsági kockázat kezelésére a G7-vezetők júniusban elindították a Kritikus Ásványok Cselekvési Tervet, és a technikai csoportok nemrég Chicagóban találkoztak.
A megbeszéléseken felmerült a külföldi befektetések szabályozásának szigorítása a kritikus anyagok területén, valamint földrajzi korlátozások bevezetése, bár ez utóbbiban megosztottak a G7-országok. A csoport egy olyan széndioxid-adó vagy vám bevezetését is megvitatta, amely a kínai ritkaföldfém-exportra vonatkozna, figyelembe véve a termelésükhöz használt nem megújuló energia arányát.
A források szerint a tisztviselők
kormányzati forrásokkal megtámogatott árpadlók bevezetését fontolgatják,
olyat, amilyet az Egyesült Államok nemrég vezetett be a hazai termelés ösztönzésére. Ausztrália pedig külön mérlegeli az árpadló bevezetését a kritikus ásványi projektek támogatására.
Kanada kedvezően tekint az árpadló ötletére, bár még nem kötelezte el magát ilyen lépés mellett. Az EU különböző elképzeléseket vizsgál, mint az árpadlók, közös beszerzések és kölcsönös megállapodások a G7-en belül, de még nem született döntés.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kína váratlan lépése után a globális elitklub drasztikus intézkedéseket fontolgat: így akarják megtörni a függőséget
Árpadló jöhet a kritikus anyagra.
Nincs is semmi baj az amerikai gazdasággal
Sok amerikai adat érkezett.
Sorban várnak Brüsszel asztalánál az egykor dacos ázsiai országok
Malajzia alig győzi kivárni a tervezett dátumot, már idén megállapodást akar az EU-val.
Támadó űrfegyvereket fejlesztene a legnagyobb európai gazdaság
Elrettentő erőként szolgálnának az eszközök.
Hinstejn: barbár támadást hajtott végre Ukrajna Oroszország ellen
Egy atomerőmű volt a célpont.
Időjárás: itt az előrejelzés, ez vár ránk a hétvégén
Mutatjuk, mire kell számítani Magyarországon.
Kávézókat zár be a Starbucks, jönnek az elbocsátások
Milliárdos átszervezést hajtanak végre.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?