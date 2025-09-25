Kína váratlan lépése után a globális elitklub drasztikus intézkedéseket fontolgat: így akarják megtörni a függőséget

A G7 országok és az Európai Unió árpadló bevezetését és kínai exportadók kivetését fontolgatják a hazai ritkaföldfém-termelés ösztönzésének céljával, miután Kína exportkorlátozásokat vezetett be ezekre a kritikus fontosságú nyersanyagokra - írja a Reuters.

A Reuters információi szerint a G7-tagok és az EU technikai csoportjai különböző megoldásokat vizsgálnak a ritkaföldfémek biztonságos ellátásának megteremtésére. Ezek a nehezen kitermelhető fémek

nélkülözhetetlenek a mobiltelefonok, autók és csúcstechnológiás fegyverek gyártásához.

Kína, a világ vezető ritkaföldfém-termelője áprilisban váratlanul exportkorlátozásokat vezetett be ezekre az anyagokra és a kapcsolódó mágnesekre, válaszul az Egyesült Államok által kivetett vámokra. Bár májusban Kína gyorsított engedélyezési eljárást ígért az európai vállalatoknak, két hónappal később az európai cégek újabb engedélyezési nehézségekről és lehetséges leállásokról számolnak be.

A G7-országok - Japán kivételével - erősen vagy kizárólagosan függenek Kínától számos kritikus nyersanyag, köztük a ritkaföldfém-mágnesek és akkumulátorfémek tekintetében. A biztonsági kockázat kezelésére a G7-vezetők júniusban elindították a Kritikus Ásványok Cselekvési Tervet, és a technikai csoportok nemrég Chicagóban találkoztak.

A megbeszéléseken felmerült a külföldi befektetések szabályozásának szigorítása a kritikus anyagok területén, valamint földrajzi korlátozások bevezetése, bár ez utóbbiban megosztottak a G7-országok. A csoport egy olyan széndioxid-adó vagy vám bevezetését is megvitatta, amely a kínai ritkaföldfém-exportra vonatkozna, figyelembe véve a termelésükhöz használt nem megújuló energia arányát.

A források szerint a tisztviselők

kormányzati forrásokkal megtámogatott árpadlók bevezetését fontolgatják,

olyat, amilyet az Egyesült Államok nemrég vezetett be a hazai termelés ösztönzésére. Ausztrália pedig külön mérlegeli az árpadló bevezetését a kritikus ásványi projektek támogatására.

Kanada kedvezően tekint az árpadló ötletére, bár még nem kötelezte el magát ilyen lépés mellett. Az EU különböző elképzeléseket vizsgál, mint az árpadlók, közös beszerzések és kölcsönös megállapodások a G7-en belül, de még nem született döntés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images