Kiszivárgott Ursula von der Leyen feketelistája, súlyos csapást mérne

Több új részlet derült ki az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság által javasolt új szankciós csomagról, amely először sújtana le harmadik országok cégeire, amelyek Oroszország szankciókijátszását segítik. A tervezetben több tucat bank, olajkereskedő és kriptoszereplő mellett 120 tankhajó is szerepel – számolt be a Politico.

Az EU a 19. szankciós csomagban először céloz meg harmadik országbeli cégeket is, amelyek segítik Oroszországot a korlátozások kijátszásában. A Politico birtokába került tervezet szerint

az intézkedések kilenc külföldi bankot, két olajkereskedő céget, több különleges gazdasági övezetet, egy nemzetközi kriptotőzsdét és egy stabilcoin digitális valutát érintenek.

A listán szerepelnek vállalatok az Egyesült Arab Emírségekből, Kirgizisztánból és Tádzsikisztánból, de kínai cégekből kevés, bár a lista még bővülhet. Később harmadik országok kikötői is felkerülhetnek, egyelőre ezek nincsenek a tervezetben.

A csomag 120 új tankert is megnevez, amelyek az úgynevezett „árnyékflotta” részeként szállítanak orosz fosszilis energiahordozókat a 60 dolláros olajárplafon megsértésével.

Ursula von der Leyen pénteki beszédében hangsúlyozta, hogy a cél az „orosz szankciókijátszás pénzügyi kiskapuinak bezárása”. Először tiltanák meg kriptovalutás tranzakciók végzését és harmadik országbeli bankokkal való együttműködést.

Az EU nagykövetei pénteken tárgyalják a javaslatot, amelyet utána technikai szakértők vizsgálnak át.

A végleges lista napok vagy hetek alatt alakulhat ki. Az unió az amerikai kormánnyal szorosan együttműködve dolgozik az új szankciók előkészítésén.

Címlapkép forrása: EU

