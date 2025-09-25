Kiszivárgott Ursula von der Leyen feketelistája, súlyos csapást mérne

Az EU a 19. szankciós csomagban először céloz meg harmadik országbeli cégeket is, amelyek segítik Oroszországot a korlátozások kijátszásában. A Politico birtokába került tervezet szerint

az intézkedések kilenc külföldi bankot, két olajkereskedő céget, több különleges gazdasági övezetet, egy nemzetközi kriptotőzsdét és egy stabilcoin digitális valutát érintenek.

A listán szerepelnek vállalatok az Egyesült Arab Emírségekből, Kirgizisztánból és Tádzsikisztánból, de kínai cégekből kevés, bár a lista még bővülhet. Később harmadik országok kikötői is felkerülhetnek, egyelőre ezek nincsenek a tervezetben.

A csomag 120 új tankert is megnevez, amelyek az úgynevezett „árnyékflotta” részeként szállítanak orosz fosszilis energiahordozókat a 60 dolláros olajárplafon megsértésével.

Ursula von der Leyen pénteki beszédében hangsúlyozta, hogy a cél az „orosz szankciókijátszás pénzügyi kiskapuinak bezárása”. Először tiltanák meg kriptovalutás tranzakciók végzését és harmadik országbeli bankokkal való együttműködést.

Az EU nagykövetei pénteken tárgyalják a javaslatot, amelyet utána technikai szakértők vizsgálnak át.

A végleges lista napok vagy hetek alatt alakulhat ki. Az unió az amerikai kormánnyal szorosan együttműködve dolgozik az új szankciók előkészítésén.

Címlapkép forrása: EU