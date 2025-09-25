Sorban várnak Brüsszel asztalánál az egykor dacos ázsiai országok

Az Európai Unió még 2027 vége előtt meg szeretné kötni szabadkereskedelmi egyezményeit Malajziával, a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel, hogy ezzel is tisztelegjen a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolat 50. évfordulója előtt - jelentette be Sefcovic szerdán Kuala Lumpurban.
Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után elmondta, hogy bár az EU a második legnagyobb külföldi befektető a régióban, jelenleg az ASEAN-nal folytatott nemzetközi kereskedelem mindössze 10%-át teszi ki.
Eközben az EU egyre csak fokozza tárgyalásait a különböző ázsiai országokkal, köztük a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel, hogy diverzifikálja kereskedelmi kapcsolatait az USA-tól való függőség csökkentése érdekében.
Jelenleg a legkérdésesebb egyeztetéseket talán Indiával folytatja, amelynek lezárását mindkét fél év végére reméli, de közben sikerült elkészíteni a partnerségi megállapodásokat Japánnal, Indonéziával, Mexikóval és a Mercosur-országokkal is.
Bár ezek esetében is várat még magára több környi ratifikáció uniós és tagállami szinten is, Sefcovic reméli, hogy
jövőre "célba érhetnek" a megállapodások Malajziával, a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel is.
Az EU idén indította újra a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat Malajziával, amelyeket Kuala Lumpur 2012-ben felfüggesztett, mivel a tisztviselők szerint a tárgyalások során méltánytalanul kezelték például az országban előállított pálmaolajakat.
Ezek sok esetben presztízskérdést jelentenek a gyakran védett még fejlődőben lévő piacokon, így például a dél-amerikai országok esetén is csak egy 5-10 éves folyamat alatt csökkennek majd a vámok sok termék esetében, és az Indiával folytatott egyeztetések is a basmati rizs eredetiségén akadtak meg nemrégiben.
Ennek ellenére most tényleg nagy lendületet vettek a tárgyalások, olyannyira, hogy amikor Sefcovic arról mesélt Malajzia vezetőjének, hogy mennyire keményen dolgoznak a megállapodás lezárásán, és hogy reményeik szerint jövőre sikerülhet is, Anwar visszakérdezett, hogy
Miért csak jövőre? Még elég sok időnk az év végéig.
Sefcovic délkelet-ázsiai tartózkodása alatt nemcsak a helyi szereplőkkel, hanem Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel is találkozik, hogy megpróbálja újraindítani az acél- és alumíniumexportra vonatkozó lehetséges vámmentes kvóták megrekedt kérdését is.
Az eredetileg EU-USA vámalkuba rengeteg lehetőséget csempészett bele Ursula von der Leyen bizottsága, ám úgy látszik az amerikai félnek a politikai vámalku letudása után hátrébb került prioritáslistáján annak végrehajtása, így például az európai autóiparra vonatkozó vámcsökkentésről is csak kedden jelent meg a rendelet.
Címlapkép forrása: EU
