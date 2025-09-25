  • Megjelenítés
Sorban várnak Brüsszel asztalánál az egykor dacos ázsiai országok
Uniós források

Sorban várnak Brüsszel asztalánál az egykor dacos ázsiai országok

Portfolio
Példátlan lelkesedés veszi körül Délkelet-Ázsiában az Európai Unió kereskedelmi biztosát, Maros Sefcovicot, aki azzal a mandátummal járja körbe a térség országait, hogy a Bizottság nevében tárgyaljon a sok esetben évek óta parkolópályára tett partnerségi megállapodások részleteiről. Úgy tűnik, hogy az amerikai elnök által keltett vámháborús nyomás hatására, egyre több távoli ország gondolja, hogy jobban jár, ha leszerződik a jóval kiszámíthatóbb uniós tagállamokkal.

Az Európai Unió még 2027 vége előtt meg szeretné kötni szabadkereskedelmi egyezményeit Malajziával, a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel, hogy ezzel is tisztelegjen a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolat 50. évfordulója előtt - jelentette be Sefcovic szerdán Kuala Lumpurban.

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után elmondta, hogy bár az EU a második legnagyobb külföldi befektető a régióban, jelenleg az ASEAN-nal folytatott nemzetközi kereskedelem mindössze 10%-át teszi ki.

Eközben az EU egyre csak fokozza tárgyalásait a különböző ázsiai országokkal, köztük a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel, hogy diverzifikálja kereskedelmi kapcsolatait az USA-tól való függőség csökkentése érdekében.

Jelenleg a legkérdésesebb egyeztetéseket talán Indiával folytatja, amelynek lezárását mindkét fél év végére reméli, de közben sikerült elkészíteni a partnerségi megállapodásokat Japánnal, Indonéziával, Mexikóval és a Mercosur-országokkal is.

Kapcsolódó cikkünk

Hivatalosan is új szövetségessel erősödött az EU

25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak

Újabb ázsiai piacot szerzett magának Brüsszel

Bár ezek esetében is várat még magára több környi ratifikáció uniós és tagállami szinten is, Sefcovic reméli, hogy

jövőre "célba érhetnek" a megállapodások Malajziával, a Fülöp-szigetekkel és Thaifölddel is.

Az EU idén indította újra a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat Malajziával, amelyeket Kuala Lumpur 2012-ben felfüggesztett, mivel a tisztviselők szerint a tárgyalások során méltánytalanul kezelték például az országban előállított pálmaolajakat.

Ezek sok esetben presztízskérdést jelentenek a gyakran védett még fejlődőben lévő piacokon, így például a dél-amerikai országok esetén is csak egy 5-10 éves folyamat alatt csökkennek majd a vámok sok termék esetében, és az Indiával folytatott egyeztetések is a basmati rizs eredetiségén akadtak meg nemrégiben.

Ennek ellenére most tényleg nagy lendületet vettek a tárgyalások, olyannyira, hogy amikor Sefcovic arról mesélt Malajzia vezetőjének, hogy mennyire keményen dolgoznak a megállapodás lezárásán, és hogy reményeik szerint jövőre sikerülhet is, Anwar visszakérdezett, hogy

Miért csak jövőre? Még elég sok időnk az év végéig.

Sefcovic délkelet-ázsiai tartózkodása alatt nemcsak a helyi szereplőkkel, hanem Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel is találkozik, hogy megpróbálja újraindítani az acél- és alumíniumexportra vonatkozó lehetséges vámmentes kvóták megrekedt kérdését is.

Az eredetileg EU-USA vámalkuba rengeteg lehetőséget csempészett bele Ursula von der Leyen bizottsága, ám úgy látszik az amerikai félnek a politikai vámalku letudása után hátrébb került prioritáslistáján annak végrehajtása, így például az európai autóiparra vonatkozó vámcsökkentésről is csak kedden jelent meg a rendelet.

Kapcsolódó cikkünk

Trump körbesarcolta a világot, de az EU-s egyezmény véget vethet az eddig kínzó bizonytalanságnak

Ravasz jogászkodással kerülheti meg Brüsszel az amerikai vámalku legnagyobb buktatóit

Amíg Trump Putyinnal van elfoglalva, addig az EU-t továbbra is sújtják a magasabb autóvámok

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
litium-energetika-építkezés-fejlesztés-gyár-infrastruktúra-ipar-környezet-létesítmény-technológia
Uniós források
Kína váratlan lépése után a globális elitklub drasztikus intézkedéseket fontolgat: így akarják megtörni a függőséget
Pénzcentrum
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility