Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát

Friedrich Merz német kancellár európai ügyekért felelős tanácsadója, Michael Clauss elmondása szerint Berlin nyitott az "új, jogilag megalapozott" lehetőségekre a befagyasztott orosz vagyon felhasználására vonatkozóan. A Politiconak tett nyilatkozata jelentős fordulat Németország részéről, hiszen az ország vezetése korábban eléggé óvatosan viszonyult az ilyen kezdeményezésekhez.
Az Európai Bizottság terve szerint a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi cégnél tartott orosz állami pénzeszközöket - mintegy 172 milliárd eurót - Ukrajnának juttatnák, és a kivont készpénzt EU által garantált kötvényekkel helyettesítenék. Ezzel a megoldással elviekben elkerülhetnék az orosz állami tulajdon jogellenes elkobzásának vádját.
A német kormány ráadásul most arra is törekszik, hogy ezt a "jóvátételi kölcsönt" Ukrajna katonai támogatására fordítsák, nem pedig az infrastruktúra újjáépítésére. Úgy látszik, Berlin kampányba kezdett amellett, hogy a többi uniós tagállam is támogassa az elképzelést a jövő szerdai koppenhágai informális EU-csúcstalálkozón.
A Bizottság javaslata szerint a készpénzbetéteket nulla kamatozású EU-kötvényekkel váltanák fel, amelyeket a tagállamok garantálnának. Ez gyakorlatilag elhalasztaná a vagyonelkobzás kérdését a kötvények lejáratáig, amelynek időpontját még nem határozták meg.
Miközben Ukrajna jelentős költségvetési hiánnyal néz szembe a következő évben, és Donald Trump elnöksége alatt az USA fokozatosan visszavonul az Ukrajna támogatásától, az EU-ra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A lap szerint
a Bizottság jelenleg ezt a megoldást látja az utolsó lehetőségnek Ukrajna támogatására anélkül, hogy az adófizetők pénzéhez kellene nyúlni.
A szkeptikusok azonban továbbra is aggódnak, hogy a terv pénzügyi instabilitást okozhat és alááshatja az euró szerepét. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke először mindenképpen számokat szeretne látni, és Emmanuel Macron francia elnök sem lelkes az orosz pénzek önkényes elkobzásáért.
A kérdés azon áll, vagy bukik, hogy hány tagállam állna be a kötvények mögé, de még ezután is kérdéses, hogy ki támogatná az orosz pénzek fegyverkezésre való költését, hiszen az eredeti tervek szerint abból finanszírozták volna Ukrajna újjáépítését a háború után, addig pedig mindössze a kamataiból támogatták volna a megszállás alatt álló országot.
Címlapkép forrása: EU
