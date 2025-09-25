  • Megjelenítés
FONTOS Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Uniós források

Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát

Portfolio
Az Európai Bizottság terve szerint a befagyasztott orosz állami vagyonból származó pénzeszközöket mielőbb Ukrajna megsegítésére fordítani és most a németek támogatásával úgy tűnik némi konszenzus kezd kialakulni akörül is, hogy ez legálisan hogy lehetne kivitelezhető. Mivel az EU szinte teljes mértékben átvállalja az USA-tól Ukrajna anyagi támogatását, egyre nagyobb szükség van a rendelkezésre álló eszközök felhasználására, azonban a körülmények alakulása miatt most további fegyverkezésre költhetik azokat az orosz vagyonelemeket, amelyeket eredetileg a lerombolt ukrán városok visszaépítésére akartak fordítani.

Friedrich Merz német kancellár európai ügyekért felelős tanácsadója, Michael Clauss elmondása szerint Berlin nyitott az "új, jogilag megalapozott" lehetőségekre a befagyasztott orosz vagyon felhasználására vonatkozóan. A Politiconak tett nyilatkozata jelentős fordulat Németország részéről, hiszen az ország vezetése korábban eléggé óvatosan viszonyult az ilyen kezdeményezésekhez.

Az Európai Bizottság terve szerint a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi cégnél tartott orosz állami pénzeszközöket - mintegy 172 milliárd eurót - Ukrajnának juttatnák, és a kivont készpénzt EU által garantált kötvényekkel helyettesítenék. Ezzel a megoldással elviekben elkerülhetnék az orosz állami tulajdon jogellenes elkobzásának vádját.

A német kormány ráadásul most arra is törekszik, hogy ezt a "jóvátételi kölcsönt" Ukrajna katonai támogatására fordítsák, nem pedig az infrastruktúra újjáépítésére. Úgy látszik, Berlin kampányba kezdett amellett, hogy a többi uniós tagállam is támogassa az elképzelést a jövő szerdai koppenhágai informális EU-csúcstalálkozón.

A Bizottság javaslata szerint a készpénzbetéteket nulla kamatozású EU-kötvényekkel váltanák fel, amelyeket a tagállamok garantálnának. Ez gyakorlatilag elhalasztaná a vagyonelkobzás kérdését a kötvények lejáratáig, amelynek időpontját még nem határozták meg.

Miközben Ukrajna jelentős költségvetési hiánnyal néz szembe a következő évben, és Donald Trump elnöksége alatt az USA fokozatosan visszavonul az Ukrajna támogatásától, az EU-ra egyre nagyobb nyomás nehezedik. A lap szerint

a Bizottság jelenleg ezt a megoldást látja az utolsó lehetőségnek Ukrajna támogatására anélkül, hogy az adófizetők pénzéhez kellene nyúlni.

A szkeptikusok azonban továbbra is aggódnak, hogy a terv pénzügyi instabilitást okozhat és alááshatja az euró szerepét. Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke először mindenképpen számokat szeretne látni, és Emmanuel Macron francia elnök sem lelkes az orosz pénzek önkényes elkobzásáért.

A kérdés azon áll, vagy bukik, hogy hány tagállam állna be a kötvények mögé, de még ezután is kérdéses, hogy ki támogatná az orosz pénzek fegyverkezésre való költését, hiszen az eredeti tervek szerint abból finanszírozták volna Ukrajna újjáépítését a háború után, addig pedig mindössze a kamataiból támogatták volna a megszállás alatt álló országot.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen dolog kellett, hogy Trump elkötelezze magát Ukrajna mellett: Kijev ellentámadásba lendülhet

Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Kiszivárgott: Németország csak a kispadot szánná az USA-nak a védelmi fejlesztésekben

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
P-067768_00-05_01-ORIGINAL-383187
Uniós források
Magyarország futtathatja zátonyra az EU eddigi egyik legnagyobb húzását
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility