Kész a terv Brüsszelben, lábjegyzetbe se kerülhet a magyar kormány

Az Európai Bizottság olyan jogi kiskaput próbál találni, amellyel

megkerülheti Magyarország ellenállását a 140 milliárd eurónyi zárolt orosz vagyon Ukrajnának történő kölcsönzésével kapcsolatban.

Normál esetben egy ilyen horderejű döntéshez a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására lenne szükség, ami gyakorlatilag vétójogot biztosítana Orbán Viktornak.

Az uniós jogi szakértők most olyan megoldáson dolgoznak, amely lehetővé tenné, hogy a javasolt "Jóvátételi Kölcsönről" minősített többségi szavazással dönthessenek.

A Politico értesülései szerint pedig a Bizottság a 2022. december 19-én elfogadott Európai Tanácsi következtetésekre alapozná a tervét, amelyet akkor minden uniós vezető, köztük a magyar miniszterelnök is elfogadott.

Ebben a nyilatkozatban a vezetők kijelentették:

Oroszország eszközeinek zárolva kell maradniuk, amíg be nem fejezi az Ukrajna elleni háborúját és nem kártalanítja az országot az általa okozott károkért."

A Bizottság új érvelése szerint ez a nyilatkozat elegendő alapot nyújt ahhoz, hogy a szankciós szabályokat az egyhangúságról minősített többségre változtassák.

Ehhez azonban az összes vagy a legtöbb tagország egyetértésére lenne szükség.

A szélesebb körű egyetértés elnyerése nem lesz könnyű. Magyarországon kívül más országok, például Szlovákia is ellenállhatnak. Belgium szintén aggodalmát fejezte ki, attól tartva, hogy az EU pénzelvonása jogi ellenlépéseknek teheti ki Belgiumot és az Euroclear pénzintézetet, ahol Oroszország befagyasztott állami vagyona található.

Az uniós vezetők a jövő héten Koppenhágában találkoznak, ahol megvitatják a kölcsönt, bár formális döntések csak az október végi csúcstalálkozón várhatók.

A cél az, hogy elegendő támogatást gyűjtsünk más országoktól Orbán elszigetelésére"

- nyilatkozta egy uniós diplomata.

Németország, Spanyolország, Lengyelország és a balti államok a Bizottság tervének kulcsfontosságú támogatói, míg Franciaország és Olaszország korábban óvatosabban viszonyult a zárolt állami vagyon felhasználásával kapcsolatos innovatív ötletekhez.

Az orosz állami vagyon nagy részét 2022 februárja óta, Putyin Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta fagyasztották be az Euroclearnél. Ezek jelentős részét nyugati államkötvényekbe fektették, amelyek készpénzzé értek. Ez a készpénz jelenleg az Európai Központi Bank letéti számláján van.

A "Jóvátételi Kölcsönt" részletekben folyósítanák, és "európai védelmi együttműködésre", valamint "költségvetési szükségletek fedezésére" használnák fel.

több ország azonban aggódik, hogy a régi politikai nyilatkozatok felhasználása a jövőbeli politika meghatározására veszélyes precedenst teremthet.

Címlapkép forrása: EU