Az EU szállítaná az Otthon Start alternatíváját

Dan Jørgensen, az Európai Bizottság lakhatási biztosa hétfőn, egy koppenhágai konferencián jelentette be, hogy
Európában nincs helye az olyan alapvető szükséglettel való önző spekulációnak, mint az otthonunk.
A biztos szerint az EU lakásállományának jelentős részét „pénzügyesítették”, ezzel pedig muszáj lesz mihamarabb kezdenie valamit az uniós törvényhozásnak – írja a Politico.
Az Eurostat adatai szerint 2010 óta az EU-ban az ingatlanárak közel 60 százalékkal, míg a bérleti díjak csaknem 30 százalékkal emelkedtek, de ennél
jóval súlyosabb a helyzet Magyarországon, ahol a bérlés átlagosan 125%-kal, a vásárlás pedig 260%-kal nőtt az elmúlt 15 évben.
Szakértők szerint a drágulás a szociális lakásépítések drámai visszaesésének és a városi területeken tapasztalható spekulatív gyakorlatok terjedésének, többek között a lakások rövid távú kiadásának (Airbnb, Booking) tulajdonítható.
A várhatóan még idén bemutatandó terv részeként az állami támogatási szabályok módosítása is szerepel, amely lehetővé tenné a nemzeti kormányoknak, hogy közpénzeket használjanak a piacról kiszoruló középosztály számára történő lakásépítésre.
Jørgensen elmondta, hogy a közpénz önmagában azonban nem lesz elegendő egy ekkora probléma orvoslására, ezért – ahogy az európai újrafegyverkezésnél is – a beruházásokat magánbefektetésekkel kell kombinálni. Ennek érdekében most az Európai Beruházási Bankkal és más pénzügyi intézményekkel is egyeztetnek, hogy a köz- és magánszféra együttműködésével épülő otthonok valóban megfizethetőek legyenek.
A terv az új otthonok építését késleltető bürokratikus akadályok csökkentése mellett a rövid távú lakáskiadást is célba veszi. A lakásállomány turisztikai célú hasznosítása jelentős tényező az áremelkedésben: egyes városok, mint Barcelona, már teljesen be is tiltották ezt a gyakorlatot, de Budapest VI. kerülete, Terézváros is meghozta ezt a lépést.
A biztos azonban arra tett ígéretet, hogy ezt a „komplex” kérdést „határozottan, de méltányosan” fogják kezelni, tehát feltehetően része lesz egy egységesített jelentési rendszernek, valamint bizonyos korlátozások annak kapcsán, hogy ki, hol és mennyi ilyen jellegű lakást üzemeltethet.
Bár a részleteket még nem ismerhetjük, az egyértelmű, hogy az EU a kínálat oldaláról közelítené meg a problémát, szemben a magyar kormánnyal, amely bizonyos feltételek mellett ad közvetlen támogatásokat azoknak, akik saját lakáshoz szeretnének jutni.
Ugyan ezek sokszor kedvező és kézzelfogható konstrukciók az azokat első körben kihasználó igénylőknek, a CSOK-hoz és az Otthon Starthoz hasonló programok relatíve rövid idő után a lakásárak jelentős emelkedésében is, ami azzal jár, hogy
gyorsan kiárazódhatnak a piacról azok a vásárlók, akik nem tudnak rögtön lecsapni az újabb állami tőkeinjekcióra.
Címlapkép forrása: EU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
