Fenik a késeket Brüsszelben, teljesen megkerülnék a magyar kormányt

António Costa, az Európai Tanács elnöke új megoldási javaslattal érkezik a héten kezdődő koppenhágai csúcstalálkozóra, hogy feloldja az EU-ban kialakult hónapok óta tartó patthelyzetet. A portugál politikus a tagállamok minősített többségének bevonásával kerülne meg egy magyar vétót, amely jelenleg blokkolja a folyamat elindítását. A kezdeményezés célja, hogy előrelépést biztosítson Ukrajna és Moldova uniós közeledésében.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa a héten Koppenhágában esedékes csúcstalálkozó előtt intenzív diplomáciai offenzívát indított annak érdekében, hogy előmozdítsa Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát.

A Politicónak több uniós diplomata is arról beszélt, hogy Costa több európai fővárosban egyeztetett, és a célja az, hogy megkerülje a magyar kormány vétóját, amely hónapok óta blokkolja a bővítést. A patthelyzet nemcsak Ukrajnát, hanem a vele párhuzamosan tárgyaló Moldovát is érinti.

Costa javaslata szerint

a csatlakozási tárgyalások első szakaszának számító úgynevezett klaszterek megnyitásához elég lenne a tagállamok minősített többsége, miközben a lezárásukhoz továbbra is mind a 27 ország egyhangú támogatására lenne szükség.

Ez lehetővé tenné, hogy Ukrajna és Moldova a reformfolyamat elindításával látványosabb előrelépést mutasson, akkor is, ha egyes tagállamok – például Magyarország – továbbra is ellenállnak.

A bővítési ügy fontosságát az is mutatja, hogy Marta Kos bővítési biztos hétfőn Kijevbe látogat, miután az ország rekordidő alatt teljesítette a jogharmonizációs szűrési folyamatot.

Kos szerint Ukrajna készen áll a következő lépésre, és Európának most kell gyorsítania, mert sem Kijev, sem az Unió nem engedheti meg, hogy megtörjön a reformok lendülete.

Hétfőn közben a Politico megtudta, hogy a Bizottság üdvözölte Costa javaslatát, amely szerint a tárgyalási klaszterek megnyitásához elegendő lenne a minősített többség, miközben a teljes jogú tagságról továbbra is csak egyhangúlag lehetne dönteni. Brüsszel szerint

ez lehetőséget adna Ukrajnának és Moldovának, hogy a reformok tényleges elindításával bizonyítsák elkötelezettségüket, akkor is, ha egyes tagállamok fenntartásokkal élnek.

Az uniós intézmények emlékeztettek: a klaszterek nyitása az első konkrét lépés a csatlakozás felé, és a késlekedés nemcsak az érintett országok, hanem az egész bővítési folyamat hitelességét is rontja. Brüsszel ezért azt várja, hogy a tagállamok mielőbb megállapodjanak az első klaszter megnyitásáról, és jelezte, hogy a minősített többségi szavazás kiterjesztése egybevág a tavalyi előbővítési reformok irányával.

Címlapkép forrása: EU