Testközelből ismertetik az uniós pénzek életútját a budapesti élményközpontban
Testközelből ismertetik az uniós pénzek életútját a budapesti élményközpontban

Budapestre is elhozta az Európai Unió azt a kiállítását, amelyben modern felületeken, naprakész információkkal, 360 fokos vetítéssel és szerepjátékokkal mutatja be a 27 tagállamot tömörítő szövetség működését. A Szervita téren berendezett élményközpontban a látogatók ingyenesen ismerhetik meg az uniós szervezetek munkáját, a köztük zajló döntéshozatal folyamatát, és személyes levelet írhatnak az Európai Parlament, összes tagjának, így a magyar képviselőknek is.

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2016 óta telepít a budapestihez hasonló létesítményeket a kontinens nagyvárosaiba, hogy ezen keresztül próbálja bemutatni polgárainak, hogy intézményi szinten hogyan működik a „brüsszeli bürokrácia”, és miként segít az EU közvetlenül is tagállamainak.

A kiállítás talán ilyen szempontból legdirektebb része az Intézményi Háromszög, amelynél azt ismerhetik meg a látogatók, hogy milyen kompetenciák tartoznak a jelenleg Ursula von der Leyen által vezetett Bizottsághoz, a közvetlenül megválasztott Parlamenthez, és a tagállamok kormányait tömörítő Tanácshoz.

Itt többek között megismerhető az a „különleges jogalkotási eljárás” is, amelyen keresztül a három szerv dűlőre jut az EU következő többéves pénzügyi keretéről, az MFF-ről (Multiannual Financial Framework), amely effektíve az unió hét évre előre betervezett költségvetése.

Az asztalnál azt is megtudhatják a látogatók, hogy milyen módon képesek ők is befolyásolni a döntéshozást, hogyan érhetik el, hogy egyes témákat felülvizsgáljon az EU, de akár személyes üzenetet is megfogalmazhatnak a Parlament minden mandátummal rendelkező tagjának a szomszédos falon, ahol név, kor és párt alapján is rá lehet keresni a képviselőkre, és a Bizottság mind a 27 biztosa is megismerhető.

Ezeken felül a kiállítás része a 360 fokos vetítésre képes moziterem, ahol egy rövidfilmben mutatják be adatokkal az EU eredményeit, törekvéseit, és az utóbbi néhány évben egyre halmozódó kihívásait, de akár az európai tisztviselők bőrébe is belebújhatunk egy VR-túra keretében, vagy még inkább az alatt a 2 órás szimuláció alatt, amelyre előzetes foglalás mellett lehet jelentkezni 16-32 fős csoportokkal.

A szerepjáték elején mindenki nemzetiséget és egy fiktív pártot kap, és ezután egy választható jogalkotási folyamat állomásait járják be, pártos, valamint szakbizottsági egyeztetéseken, "nyilvános" vitákon és "kamera előtti" felszólalásokon keresztül, ami alatt a közvélemény alakulását és egyéb külső tényezőket is kezelni kell.

Ezen felül is, a kiállítás részeként interaktív térképeken és egyéb felületeken lehet naprakész kész információkat és akár személyes történeteket megismerni arról, melyik tagállamban mivel segít az EU, és milyen kezdeményezéseket támogat a kisvállalkozásoktól a nagyobb beruházásokig.

A tárlat egyébként minden elemét napi szinten frissítik, és az elérhető anyag ugyan az Budapesten is, mint például Athénban, Bécsben, Dublinban, Strasbourgban, vagy a többi 12 létesítmény bármelyikében.

Ezekben az élményközpontokban már több mint 4 millió látogató fordult meg, de az EP magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője, Lővei Andrea elmondta, hogy az alig két és fél hónapos működés alatt,

a budapesti központ már közel 3000 vendéget hozott közelebb az EU működéséhez.

Elmondása szerint a központok minden korosztálynak szólnak, és kulcsszerepet játszanak nem csak a tudatosság növelésében, valamint a párbeszéd előmozdításában, hanem az iskolák bevonásában is. Amellett, hogy a központ ismeretterjesztő forrásokat biztosít a tanárok és szülők számára, ősztől a itt kapnak majd helyet a Kapcsolattartó Iroda EU-órái is, amelyek konkrét célcsoportoknak igyekeznek naprakész tudást átadni az uniós működésről.

A diákokon túl persze tényleg mindenkit várnak, hiszen a tárlat teljesen ingyen, az unió összes nyelvén elérhető, a központ teljes mértékben akadálymentesített, az anyagok pedig úgy lettek összerakva, hogy látás- és hallássérült emberek is meg tudják tapasztalni azokat.

Bár az élményközpont több ponton szemlélteti az uniós működéssel kapcsolatos problémákat és kihívásokat, a tagállamok és a szervek közti hatalmi egyensúlykülönbségekre nem helyez túl nagy hangsúlyt. Persze ez részben egy mindig mozgásban levő dolog, ezen felül pedig egy napról-napra frissített asztalnál tájékozódhatunk az uniós döntéshozók legfrissebb üzeneteiről, így mindig van valami aktuális, amiről érdemes beszélni.

Az élményközpont október első hétvégéjén tartja első családi napjait, ahol a Szervita térre is kitelepülnek programjaikkal, ahol a jelenlegi dán soros elnöksége lesz fókuszban.

