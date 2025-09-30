  • Megjelenítés
Jobb jelölt híján elmarad az Ursula von der Leyen elleni újabb palotaforradalom
Uniós források

Jobb jelölt híján elmarad az Ursula von der Leyen elleni újabb palotaforradalom

Ugyan júliusban az utolsó pillanatig lengették a bizalom megvonását, úgy tűnik most egy időre elfogyott az étvágy, és a Bizottság elnökét támogató pártok előre bemondták, hogy nem vesznek részt a jobboldal újabb puccskísérletében. Egyelőre mindenképpen megnyugodhat von der Leyen, és ha a támogatásért kérnek is tőle valamit, azt feltehetően nem a nyilvánosságban fogják tenni, de mivel több balos képviselőnek csak "jobb híján" elfogadható a jelenlegi bizottsági elnök, nem lehetetlen, hogy egy következő bizalmatlanságinál ismét vita tárgya lesz a szavazás kimenetele.

Nem szeretnék elértékteleníteni az Európai Bizottság ellen bevethető bizalmatlansági indítványt mint eszközt, hivatkozott a Szocialisták és Demokraták pártcsaládjának (S&D) szóvivője, amikor a Politico az Ursula von der Leyen szerveződő újabb puccskísérlet támogatásáról kérdezte őt.

A Bizottság vezetője ellen indított következő bizalmatlansági eljárást bármikor bejelenthetik, hiszen a júliusi óta letelt a kötelező két hónapos szünet, és a Patrióták (PfE) 86 fős pártcsaládja könnyen össze tudta szedni az ehhez szükséges 72 aláírást.

Az indítvány megszavazása azonban ez esetben úgy tűnik még inkább esélytelen mint a júliusinál, hiszen az S&D mellett már a liberális Renew csoport is jelezte, hogy nem támogatja a kezdeményezéseket, még ha a végleges álláspontjukat nem is fogadták el.

Bár nyári szavazáson a Zöldekkel együtt mindkét párt sokáig lebegtette az indítvány támogatását, ezzel szorosabb együttműködésre késztetve a Bizottságot, úgy látszik, az akkori engedmények elégségesnek bizonyultak, és a 2026-os munkaprogramról szóló egyeztetések kellően kedvezően alakulnak számukra ahhoz, hogy ne akarják nyilvánosan nehéz helyzetbe hozni von der Leyent.

Az említett frakciók alapvetően támogatják a jelenlegi EB-vezér munkáját, azonan Néppárti frakciója (EPP) az Európai Parlament nyári újraválasztása óta többször is együttműködött a szélsőjobboldali pártokkal a zöldítést és annak ellenőrzését javító intézkedésekben, ezért csappant meg a bizalom.

Az így kialakult bizalmatlanság ennek megfelelően továbbra is kitapintható a felszín alatt, hiszen a jövőbeli indítványok lehetőségét sem az S&D, sem a Renew, amennyiben a Bizottság elnöke a gyakorlatban nem tesz eleget az EPP-hez képest balra helyet foglaló pártok kéréseinek.

Ugyan az együttműködést megnehezíti, hogy az EPP-t vezető Manfred Weber előszeretettel csörtézik az S&D-t vezető Iratxe García-Pérezzel, az alapvetően centrista pártok úgy tűnik tisztában vannak azzal, hogy a Bizottság leváltása komoly kockázatokkal jár. Egy a nevét nem vállaló szocdem politikus egyenesen úgy fogalmazott, hogy

Ursula sz*r, de ő a legjobb, akit kaphatunk.

Bár az ilyen jobboldali kezdeményezéseket alapból nehezen támogatják a parlamenti többséget adó mérsékeltebb pártok, a Parlament másik szélén helyet foglaló Baloldal pártcsaládja is belengette, szeptemberben, hogy bizalmatlansági indítványt intéznek a Bizottság ellen.

Nekik azonban mindenképpen pártjukon kívüli támogatókra lenne szüksége az indítványhoz, ugyanis saját részükről mindössze 46 aláírást tudnak adni a benyújtáshoz, így mindenképpen szakadár támogatókra lenne szükségük akár a jobboldaltól, akár a már említett centrista tömörülésektől.

Az elkerülhetetlen előzetes egyeztetések miatt persze, ha a Baloldalnak valahogy sikerül összeszedni a támogatókat, akkor nem elképzelhetetlen, hogy ismét nehéz helyzetbe kerüljön von der Leyen. Mivel azonban az őt támogató EPP, Renew és S&D a parlamenti mandátumok felét birtokolja, és a Zöldek mellett a Konzervatívok és Reformerek (ECR) is inkább a Bizottság mellett állnak,

a jelen állás szerint minimális esély van bármilyen bizalmatlansági indítvány megszavazására.

