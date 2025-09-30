Jobb jelölt híján elmarad az Ursula von der Leyen elleni újabb palotaforradalom

Nem szeretnék elértékteleníteni az Európai Bizottság ellen bevethető bizalmatlansági indítványt mint eszközt, hivatkozott a Szocialisták és Demokraták pártcsaládjának (S&D) szóvivője, amikor a Politico az Ursula von der Leyen szerveződő újabb puccskísérlet támogatásáról kérdezte őt.
A Bizottság vezetője ellen indított következő bizalmatlansági eljárást bármikor bejelenthetik, hiszen a júliusi óta letelt a kötelező két hónapos szünet, és a Patrióták (PfE) 86 fős pártcsaládja könnyen össze tudta szedni az ehhez szükséges 72 aláírást.
Az indítvány megszavazása azonban ez esetben úgy tűnik még inkább esélytelen mint a júliusinál, hiszen az S&D mellett már a liberális Renew csoport is jelezte, hogy nem támogatja a kezdeményezéseket, még ha a végleges álláspontjukat nem is fogadták el.
Bár nyári szavazáson a Zöldekkel együtt mindkét párt sokáig lebegtette az indítvány támogatását, ezzel szorosabb együttműködésre késztetve a Bizottságot, úgy látszik, az akkori engedmények elégségesnek bizonyultak, és a 2026-os munkaprogramról szóló egyeztetések kellően kedvezően alakulnak számukra ahhoz, hogy ne akarják nyilvánosan nehéz helyzetbe hozni von der Leyent.
Az említett frakciók alapvetően támogatják a jelenlegi EB-vezér munkáját, azonan Néppárti frakciója (EPP) az Európai Parlament nyári újraválasztása óta többször is együttműködött a szélsőjobboldali pártokkal a zöldítést és annak ellenőrzését javító intézkedésekben, ezért csappant meg a bizalom.
Az így kialakult bizalmatlanság ennek megfelelően továbbra is kitapintható a felszín alatt, hiszen a jövőbeli indítványok lehetőségét sem az S&D, sem a Renew, amennyiben a Bizottság elnöke a gyakorlatban nem tesz eleget az EPP-hez képest balra helyet foglaló pártok kéréseinek.
Ugyan az együttműködést megnehezíti, hogy az EPP-t vezető Manfred Weber előszeretettel csörtézik az S&D-t vezető Iratxe García-Pérezzel, az alapvetően centrista pártok úgy tűnik tisztában vannak azzal, hogy a Bizottság leváltása komoly kockázatokkal jár. Egy a nevét nem vállaló szocdem politikus egyenesen úgy fogalmazott, hogy
Ursula sz*r, de ő a legjobb, akit kaphatunk.
Bár az ilyen jobboldali kezdeményezéseket alapból nehezen támogatják a parlamenti többséget adó mérsékeltebb pártok, a Parlament másik szélén helyet foglaló Baloldal pártcsaládja is belengette, szeptemberben, hogy bizalmatlansági indítványt intéznek a Bizottság ellen.
Nekik azonban mindenképpen pártjukon kívüli támogatókra lenne szüksége az indítványhoz, ugyanis saját részükről mindössze 46 aláírást tudnak adni a benyújtáshoz, így mindenképpen szakadár támogatókra lenne szükségük akár a jobboldaltól, akár a már említett centrista tömörülésektől.
Az elkerülhetetlen előzetes egyeztetések miatt persze, ha a Baloldalnak valahogy sikerül összeszedni a támogatókat, akkor nem elképzelhetetlen, hogy ismét nehéz helyzetbe kerüljön von der Leyen. Mivel azonban az őt támogató EPP, Renew és S&D a parlamenti mandátumok felét birtokolja, és a Zöldek mellett a Konzervatívok és Reformerek (ECR) is inkább a Bizottság mellett állnak,
a jelen állás szerint minimális esély van bármilyen bizalmatlansági indítvány megszavazására.
Címlapkép forrása: EU
Ezek most a magyar magánegészségügy legnagyobb kihívásai
A Portfolio Private Health Forum 2025 rendezvényen volt szó ezekről.
Fogytán a magyarok pénze, durván bezuhant a háztartások megtakarítása a felmérés szerint
Félmillió forinttal csökkent az átlagos megtakarítás.
Két jogvesztő határidőre is figyelmeztet a NAV
Kedden léphetnek utoljára az érintettek.
Így turbózott fel mindent az Otthon Start szeptemberben
Az MBH Bank tapasztalatai az Otthon Start első hónapjában
Ursula von der Leyen orosz pénzből tenné naggyá Európa hadiiparát
Mindenképpen megfizettetik Oroszországgal az ukrajnai pusztítást.
„Nem mindegy, hogy egy bankár hány válságon ment keresztül” – Így lehet megnyerni a dúsgazdag magyarokat
Interjúnk Bálint Attilával, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatójával.
Izgalmas befektetési lehetőség bontakozik ki a háttérben – A profik most ebben látnak hatalmas potenciált
Komoly lehetőség van kibontakozóban.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.