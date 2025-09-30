Jobb jelölt híján elmarad az Ursula von der Leyen elleni újabb palotaforradalom

Ugyan júliusban az utolsó pillanatig lengették a bizalom megvonását, úgy tűnik most egy időre elfogyott az étvágy, és a Bizottság elnökét támogató pártok előre bemondták, hogy nem vesznek részt a jobboldal újabb puccskísérletében. Egyelőre mindenképpen megnyugodhat von der Leyen, és ha a támogatásért kérnek is tőle valamit, azt feltehetően nem a nyilvánosságban fogják tenni, de mivel több balos képviselőnek csak "jobb híján" elfogadható a jelenlegi bizottsági elnök, nem lehetetlen, hogy egy következő bizalmatlanságinál ismét vita tárgya lesz a szavazás kimenetele.

Nem szeretnék elértékteleníteni az Európai Bizottság ellen bevethető bizalmatlansági indítványt mint eszközt, hivatkozott a Szocialisták és Demokraták pártcsaládjának (S&D) szóvivője, amikor a Politico az Ursula von der Leyen szerveződő újabb puccskísérlet támogatásáról kérdezte őt.

A Bizottság vezetője ellen indított következő bizalmatlansági eljárást bármikor bejelenthetik, hiszen a júliusi óta letelt a kötelező két hónapos szünet, és a Patrióták (PfE) 86 fős pártcsaládja könnyen össze tudta szedni az ehhez szükséges 72 aláírást.

Az indítvány megszavazása azonban ez esetben úgy tűnik még inkább esélytelen mint a júliusinál, hiszen az S&D mellett már a liberális Renew csoport is jelezte, hogy nem támogatja a kezdeményezéseket, még ha a végleges álláspontjukat nem is fogadták el.

Bár nyári szavazáson a Zöldekkel együtt mindkét párt sokáig lebegtette az indítvány támogatását, ezzel szorosabb együttműködésre késztetve a Bizottságot, úgy látszik, az akkori engedmények elégségesnek bizonyultak, és a 2026-os munkaprogramról szóló egyeztetések kellően kedvezően alakulnak számukra ahhoz, hogy ne akarják nyilvánosan nehéz helyzetbe hozni von der Leyent.

Az említett frakciók alapvetően támogatják a jelenlegi EB-vezér munkáját, azonan Néppárti frakciója (EPP) az Európai Parlament nyári újraválasztása óta többször is együttműködött a szélsőjobboldali pártokkal a zöldítést és annak ellenőrzését javító intézkedésekben, ezért csappant meg a bizalom.

Az így kialakult bizalmatlanság ennek megfelelően továbbra is kitapintható a felszín alatt, hiszen a jövőbeli indítványok lehetőségét sem az S&D, sem a Renew, amennyiben a Bizottság elnöke a gyakorlatban nem tesz eleget az EPP-hez képest balra helyet foglaló pártok kéréseinek.

Ugyan az együttműködést megnehezíti, hogy az EPP-t vezető Manfred Weber előszeretettel csörtézik az S&D-t vezető Iratxe García-Pérezzel, az alapvetően centrista pártok úgy tűnik tisztában vannak azzal, hogy a Bizottság leváltása komoly kockázatokkal jár. Egy a nevét nem vállaló szocdem politikus egyenesen úgy fogalmazott, hogy

Ursula sz*r, de ő a legjobb, akit kaphatunk.

Bár az ilyen jobboldali kezdeményezéseket alapból nehezen támogatják a parlamenti többséget adó mérsékeltebb pártok, a Parlament másik szélén helyet foglaló Baloldal pártcsaládja is belengette, szeptemberben, hogy bizalmatlansági indítványt intéznek a Bizottság ellen.

Nekik azonban mindenképpen pártjukon kívüli támogatókra lenne szüksége az indítványhoz, ugyanis saját részükről mindössze 46 aláírást tudnak adni a benyújtáshoz, így mindenképpen szakadár támogatókra lenne szükségük akár a jobboldaltól, akár a már említett centrista tömörülésektől.

Az elkerülhetetlen előzetes egyeztetések miatt persze, ha a Baloldalnak valahogy sikerül összeszedni a támogatókat, akkor nem elképzelhetetlen, hogy ismét nehéz helyzetbe kerüljön von der Leyen. Mivel azonban az őt támogató EPP, Renew és S&D a parlamenti mandátumok felét birtokolja, és a Zöldek mellett a Konzervatívok és Reformerek (ECR) is inkább a Bizottság mellett állnak,

a jelen állás szerint minimális esély van bármilyen bizalmatlansági indítvány megszavazására.

Címlapkép forrása: EU