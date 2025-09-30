Ursula von der Leyen orosz pénzből tenné naggyá Európa hadiiparát

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és a NATO főtitkára, Mark Rutte közös sajtótájékoztatót tartottak az európai védelmi helyzetre és az orosz–ukrán háborúra fókuszáló biztonsági ülésük előtt.
Bár a hírek régóta az oroszok lassan őrlő, de megállíthatatlan előrenyomulásáról szólnak, von der Leyen azzal nyitotta felszólalását, hogy elmondta: az oroszoknak az elmúlt 1000 nap alatt (tehát nagyjából 2022 novemberéhez képest)
mindössze 1% területet sikerült megszereznie Ukrajnából.
Emellett hangsúlyozta a gazdasági nyomást is, ami Oroszországra nehezedik, kiemelve a 18%-os kamatszintet, a 10% fölötti inflációt, és a GDP-növekedést, amely a tavalyi 4,3%-ról 0,9%-ra eshet vissza idén. Szerinte mindez a szankciók működését bizonyítja, de további intézkedésekre is szükség lesz, mint például az orosz LNG teljes importtilalmára.
A biztonsági kérdések kapcsán von der Leyen három kulcstémát nevezett meg:
-
a katonai képességek interoperabilitását,
-
a közös beszerzések felgyorsítását,
-
valamint az európai védelmi ipar megerősítését.
Ezek elősegítésére az egyik első nagy lépés a drónfal kiépítése lesz, hiszen ahogy azt később Rutte is megerősítette, az nem fenntartható, hogy több millió euró értékben vessenek be rakétákat mindig, akárhányszor az oroszok párezer dolláros drónokkal sértik meg a NATO légterét.
Egyelőre abban egyeztek meg Ukrajnával, hogy 2 milliárd eurót fordít az EU az ukrán dróngyártási kapacitások támogatására, amely a tagállamoknak is kedvező lehet, utalva itt feltehetően arra, hogy ez lehet a tagállamok első nagyszabású közös beszerzése, hiszen egy új képességnél könnyebb lehet alapból egységesített rendszert kiépíteni.
Ezen felül elmondta azt is, hogy tovább haladnak a jóvátételi kölcsön tervével, amelyben a jelenlegi tervek szerint úgy fog kinézni, hogy elemenként, kölcsönönként veheti fel Ukrajna a lefoglalt orosz vagyoneszközöknek megfelelő összeget, és azt majd csak akkor kell visszafizetnie, miután Oroszország a háború befejezésével fizet az általa lerombolt ország újjáépítéséért.
A javaslat szerint a kölcsön minden fokozata feltételekhez kötve kerülne folyósításra, és részben az európai hadiipar megerősítését szolgálná. Az orosz vagyon felhasználása régóta kérdéses volt jogilag, de von der Leyen hangsúlyozta: nincs szó az eszközök elkobzásáról, viszont
mindenképpen felelősségre kell vonni az elkövetőt.
A NATO főtitkára teljes támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és elmondta, hogy a múlt héten már megtartották az első egyeztetést a keleti szárny országainak részvételével. Szerinte a drónfal időben érkezik, és kulcsfontosságú lesz Európa légtereinek védelmében, függetlenül attól, hogy az orosz drónok szándékosan vagy gondatlanságból sértik-e meg a határokat.
Rutte zárásként kiemelte, hogy a NATO és az EU soha nem működött ilyen szorosan együtt, mint jelenleg. A közös fellépés szerinte nemcsak Ukrajna védelmét, hanem az egész kontinens biztonságát szolgálja, és az együttműködés mind ipari, mind katonai területen kulcsfontosságú marad a következő években.
A mai egyeztetés után az érdekeltek szerdán Koppenhágában folytatják a megbeszéléseket, és ezután két héttel érkezhet az EU már korábban bejelentett Readiness 2030 tervének teljes verziója, amely egy Magyarország által is megpályázott 150 milliárd eurós közös védelmi hitellel (SAFE), a magántőke bevonásával, és a tagállami eladósodás 1,5%-os elengedésével igyekszik ösztönözni a védelmi kiadásokat.
Ahhoz azonban, hogy mindez hatékonyan kerüljön elköltésre, nagy szükség lesz arra, hogy a tagállamok valóban együttműködjenek a stratégiai célok elérésében, hiszen az Európai Parlament friss jelentése szerint akár
évi 50 milliárd euró felesleges többletköltést jelenthet, ha továbbra sem hangolják össze a biztonsági beruházásaikat.
Címlapkép forrása: EU
Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?
A rendelet célja a területi szuverenitás védelme.
Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot
Egy kontextusból kiragadott idézet okoz feszültséget.
Végre kiderült, mi az oroszok célja a Dnyipropetrovszkban
Vége a találgatásoknak.
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
A számok azonban nem pont azt üzenik, amire az ember gondolna.
Trükközés az orosz gázzal: Törökország lehet az EU leválási tervének gyenge pontja
Nehéz feladat elé néz az EU.
Ellenségével egyezkedett Amerika: ez volt a cél, ami felülírta a robbanékony feszültséget
A Trump-adminisztráció egyik legfőbb prioritása.
Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál
Ukrán elemzők tették közzé a legfrissebb beszámolót.
Tőkebevonás vagy hitel? Egyre több kkv keresi a megfelelő finanszírozási formát
Szegeden ismegrendezésre került a KAVOSZ és a Portfolio közös roadshowja.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.