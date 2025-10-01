Alig lélegezhettek fel az autógyárak, az amerikai leállás újból megakasztja az európai gyártókat

Az Egyesült Államokban zajló költségvetési vita komoly kockázatot hordoz az európai gazdaság számára is, hiszen az uniós exportőrök egyik első számú piacaként egy néhány napos leállás is jelentős plusz költségeket jelenthet az EU-s vállalkozók és befektetők számára. Különösen fájhat ez az autóiparnak, amely alig több mint egy hete kapta meg a még nyáron kialkudott vámcsökkentést, de most a patthelyzet miatt újra állhatnak a szállítmányaik.

Bár a kormányzati leállás az amerikai állampolgároknak és a turistáknak is kellemetlen, uniós szempontból a kereskedelem lelassulása a legaggasztóbb elemet. Ilyenkor jelentősen csökkenek az amerikai közigazgatás kapacitásai, és a vámmal/engedélyezéssel foglalkozó hivatalnokok jó részét hazaküldik, így az Európából érkező áruk kezelése is rendkívül le tud lassulni.

A késések dominóhatást indíthatnak el az ellátási láncokban, megnövelhetik a szállítási költségeket és akár büntetéseket is eredményezhetnek a késedelmes teljesítések miatt.

A korlátozott engedélykiadások különösen az olyan ágazatokban jelent kockázatot, mint a gépgyártás, az autó- vagy a vegyipar, amelyek mind stratégiailag fontos szektorok az EU-nak és mind jelentős mértékben támaszkodnak az amerikai piacra.

Ez egy újabb időszakra jelent bizonytalanságot, pedig az autógyártók épp most lélegezhettek fel, miután a Trump-kormány egy hete végre kiadta a rendeletet arról, amiben még július végén egyeztek meg Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel arról, hogy az európai autószektorra vonatkozó 27,5%-os vámok egységesen 15%-ra csökkennek.

A pénzügyi piacok sem maradnának érintetlenül. Egy elhúzódó amerikai költségvetési válság növelheti a befektetői kockázatérzetet, ami megemeli az amerikai állampapírok hozamát. Ezek az emelkedések pedig az európai piacokra is átgyűrűzhetnek, amely végső soron visszafoghatná a beruházásra való hajlandóságot is.

Ezenfelül az amerikai költségvetés patthelyzete veszélybe sodorhatja Washington külpolitikai reagálóképességét is, ami a globális színtéren is hozzájárul az instabilitáshoz. Ez a bizonytalanság tovább gyengítheti az üzleti bizalmat a biztonsági szempontból USA-ra támaszkodó EU-ban, ahol a vállalatok már így szenvednek az inflációtól és a lassú növekedéstől.

Egyes szakértői számítások szerint,

a leállás nagyjából hetente 2 milliárd eurós kiesést jelent az EU GDP-jében.

Bár nem először van ehhez hasonló leállás az Egyesült Államokban, most a felfokozott geopolitikai helyzet miatt még fontosabb, hogy rendezzék soraikat, azonban egyelőre nem az a tapasztalat, hogy a Trump-kormány különösebben zavartatná magát, a nemzetközi partnereire gyakorolt negatív hatások miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images