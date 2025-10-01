Kína két év alatt megsemmisítette Európát ezen a területen: most már késő lehet

Európai teherautó-gyártók szerint az EU le fog maradni Kínával szemben az elektromos kamionok terén, ha Brüsszel nem gyorsítja fel a szabályozást és az infrastruktúra-fejlesztést.

Az iparág képviselői szerint a technológia és a szándék adott, de a beruházások, engedélyezési folyamatok és politikai döntések késlekedése miatt a kínai gyártók egyre nagyobb előnybe kerülnek.

Az EU célja, hogy 2030-ra 45 százalékkal csökkentse a teherautók kibocsátását a 2019-es szinthez képest, 2040-re pedig gyakorlatilag betiltsa az új dízelmodelleket. Ehhez 2030-ra az elektromos kamionok arányát 38 százalékra kellene növelni, miközben idén az első félévben csak 3,6 százalék volt az új regisztrációk között.

Kínában ezzel szemben két év alatt 4-ről 24 százalékra ugrott a részarány, és 2028-ra akár az új eladások fele is elektromos lehet.

A gyártók és energetikai cégek szerint a legnagyobb akadály az infrastruktúra hiánya: a töltőhálózatok, az elektromos hálózat kapacitása és az engedélyezések lassúsága. Bár a bizottság már külön munkacsoportot állított fel, az iparág szerdán Brüsszelben újra közösen szólít fel azonnali lépésekre. A résztvevők között lesznek a teherautó-gyártók mellett energiaszolgáltatók és olyan nagy megrendelők, mint az Amazon.

A cégek figyelmeztetnek:

ha nem sikerül gyorsan előrelépni, az olcsóbbá váló kínai kamionok eláraszthatják az európai piacot.

Bár az EU-ban is születnek nagy megrendelések, mint az Amazon 200 darabos Daimler-flottája, a további beruházásokhoz gazdasági megtérülésre, egységes politikára és gyorsabb engedélyezésre van szükség.

