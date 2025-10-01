Országos tiltakozás készül Franciaországban, egymillió ember mozdulhat meg

Két héttel az első országos megmozdulás után a francia szakszervezetek csütörtökre ismét országos tiltakozónapot hirdetnek a költségvetési megszorítások ellen és az igazságosabb adópolitikáért.

A hatóságok előzetes becslései szerint a részvétel csökkenni fog: a szeptember 18-i több mint félmillióhoz képest 300-350 ezer tüntetőre számítanak mintegy 250 tüntetési helyszínen. A belügyminisztérium erre abból következtet, hogy a munkabeszüntetésekben harminc százalékkal kevesebben jelezték részvételüket csütörtökre a két héttel ezelőtti sztrájkokhoz képest.

A legnagyobb szakszervezet, a CGT szerint azonban

a résztvevők száma elérheti az egymilliót, hasonlóan a két héttel ezelőtti tiltakozáshoz.

Párizsban, ahol rendőrségi források szerint 20 és 40 ezer közötti lesz a tüntetők száma, a tiltakozók menete délután 2 órakor indul a Nemzetgyűlés irányába.

A szakszervezetek szeptember 18-i első tiltakozónapján a hatóságok szerint legalább félmillióan, a szervezők szerint több mint egymillióan vonultak az utcákra mintegy négyszáz településen. A megmozdulás fő célja volt nyomást gyakorolni a szeptember 9-én kinevezett új miniszterelnök, Sébatien Lecornu jövőbeni költségvetési döntéseire.

A szakszervezetek eredetileg azért hirdettek országos megmozdulást, hogy tiltakozzanak a még az előző kormányfő, Francois Bayrou által a nyáron bejelentett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási terv ellen, amelyet egyelőre az új miniszterelnök - aki még mindig nem alakított kormányt - sem vetett el.

A párizsi tömegközlekedésben csütörtökön nem várhatók fennakadások, a légiközlekedési szektorban 75 sztrájkot hirdettek, és "késésekre kell számítani, de korlátozott hatással" – közölte a közlekedési minisztérium, amely kiemelte, hogy "a párizsi repülőtereken nem várható jelentős fennakadás".

Az iskolákban a sztrájkolók aránya várhatóan szintén alacsonyabb lesz, mint szeptember 18-án, a szakszervezetek szerint a tanárok 10 százaléka nem fogja megtartani az óráit, szemben a szeptemberi 18-i 17,5 százalékkal.

