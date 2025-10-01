  • Megjelenítés
Partizán harc bénítja meg az EU legfontosabb programját – megásták a lövészárkokat
Uniós források

Partizán harc bénítja meg az EU legfontosabb programját – megásták a lövészárkokat

Portfolio
Az EU deregulációs programja politikai csatározássá vált Brüsszelben: az Európai Bizottság és a tagállamokat tömörítő Tanács gyors lépéseket sürget, míg az Európai Parlament a jogalkotási minőségre hivatkozva lassítja a folyamatot. Az ellentét a koppenhágai csúcs előestéjén kiéleződött – összegezte helyzetet az Euractiv.

Az EU bürokráciacsökkentési programja körül egyre élesebb intézményi vita bontakozik ki Brüsszelben. Az Európai Bizottság és a tagállamok gyorsítanák a folyamatot, míg az Európai Parlament a jogalkotási minőségre és a politikai felelősségre hivatkozva fékez. A koppenhágai csúcson ugyan a vezetők új lendületet ígérnek, de a háttérben politikai vádaskodás zajlik.

A vita középpontjában Ursula von der Leyen elnök kezdeményezése áll, amely a nagyvállalatok adminisztratív terheinek enyhítését célozza.

A Bizottság idén hat omnibus csomagot terjesztett elő, további négyet pedig még év végéig bemutatnának. A tagállamokat tömörítő Európai Tanács külön gyorsító bizottságot hozott létre,

de az Európai Parlament viszont ellenáll azzal az indokkal, hogy a javaslatok túl összetettek, több szakbizottság hatáskörét érintik.

A kritikák főként a szociáldemokrata képviselőcsoportot érik, amely nem akar villámgyors jogszabály-csökkentést. A baloldali képviselők visszautasítják a vádakat, és inkább a Tanács lassúságát hibáztatják.

Példaként hozzák fel a karbonvám egyszerűsítésének gyors elfogadását, ami szerintük bizonyítja, hogy nincs szándékos fékezés.

A konfliktus középpontjában a vállalati fenntarthatósági törvények is állnak, amelyek alkalmazási körét a kormányok szűkítenék. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a sietség a jogszabályok minőségének rovására mehet, és inkább intézményi rivalizálásról van szó, mint valós szakpolitikai vitáról.

Kapcsolódó cikkünk

Ráborították Európa nagyágyúi az asztalt Ursula von der Leyenékre – itt az ultimátum

Testközelből ismertetik az uniós pénzek életútját a budapesti élményközpontban

Hiába jók a brüsszeli tervek, pocsék a végrehajtás, amiért nagy árat fizet Európa

Kína két év alatt megsemmisítette Európát ezen a területen: most már késő lehet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
elektromos teherautó-áramtermelés-beruházás-energiatermelés-fenntartható-logisztika-megújuló-energia-napelem-napenergia-raktár-szállítás
Uniós források
Kína két év alatt megsemmisítette Európát ezen a területen: most már késő lehet
Pénzcentrum
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility