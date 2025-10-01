Az EU bürokráciacsökkentési programja körül egyre élesebb intézményi vita bontakozik ki Brüsszelben. Az Európai Bizottság és a tagállamok gyorsítanák a folyamatot, míg az Európai Parlament a jogalkotási minőségre és a politikai felelősségre hivatkozva fékez. A koppenhágai csúcson ugyan a vezetők új lendületet ígérnek, de a háttérben politikai vádaskodás zajlik.

A vita középpontjában Ursula von der Leyen elnök kezdeményezése áll, amely a nagyvállalatok adminisztratív terheinek enyhítését célozza.

A Bizottság idén hat omnibus csomagot terjesztett elő, további négyet pedig még év végéig bemutatnának. A tagállamokat tömörítő Európai Tanács külön gyorsító bizottságot hozott létre,

de az Európai Parlament viszont ellenáll azzal az indokkal, hogy a javaslatok túl összetettek, több szakbizottság hatáskörét érintik.

A kritikák főként a szociáldemokrata képviselőcsoportot érik, amely nem akar villámgyors jogszabály-csökkentést. A baloldali képviselők visszautasítják a vádakat, és inkább a Tanács lassúságát hibáztatják.

Példaként hozzák fel a karbonvám egyszerűsítésének gyors elfogadását, ami szerintük bizonyítja, hogy nincs szándékos fékezés.

A konfliktus középpontjában a vállalati fenntarthatósági törvények is állnak, amelyek alkalmazási körét a kormányok szűkítenék. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a sietség a jogszabályok minőségének rovására mehet, és inkább intézményi rivalizálásról van szó, mint valós szakpolitikai vitáról.

