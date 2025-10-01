  • Megjelenítés
Ráborították Európa nagyágyúi az asztalt Ursula von der Leyenékre – itt az ultimátum
Ráborították Európa nagyágyúi az asztalt Ursula von der Leyenékre – itt az ultimátum

Európa legnagyobb ipari vállalatai közös nyilatkozatban ígérnek beruházásokat, ha az EU valóban csökkenti a szabályozási terheket. A koppenhágai csúcson bemutatandó dokumentum egyszerre szól a versenyképesség erősítéséről és az uniós beruházási lemaradás ledolgozásáról – tudta meg a Politico.
Airbus, Siemens, Novo Nordisk és több mint húsz másik nagyvállalat közös nyilatkozatra készül. A dokumentum szerint milliárdokat fektetnének be Európában, ha az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és az EU-tagállamok ténylegesen csökkenti a bürokráciát és könnyíti az ipari akadályokat.

A cél az, hogy mérsékeljék az EU és más régiók közötti, Mario Draghi által is kiemelt 800 milliárd eurós éves beruházási lemaradást.

A Politico birtokába került tervezet világossá teszi: a pénz csak akkor érkezik, ha az uniós intézmények kézzelfogható reformokat hajtanak végre. Ezeknek ösztönözniük kellene az innovációt, a befektetéseket, a technológiai infrastruktúrát és a tiszta átmenetet.

A vállalatok egyértelmű üzenetet küldenek: a politikai akarat előfeltétele a tőkebeáramlásnak.

A tervezet aláírói között ott lesz az Airbus, Siemens, ASML, Novo Nordisk, thyssenkrupp, SAP, Equinor, Schneider Electric, Thales és Vodafone. A befektetési összeg konkrét nagysága egyelőre nincs kitöltve. A szöveg ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy ha minden nagyvállalat hasonló lépést tenne, az EU behozhatná az éves beruházási lemaradás nagy részét.

A cégek több „politikai könnyítést” követelnek:

  • bürokráciacsökkentést,
  • magánberuházási ösztönzőket,
  • a tiszta energia átmenet gyorsítását,
  • a védelmi ipar megerősítését
  • és a külföldi technológiától való függőség mérséklését.

A nyilatkozatot szerdán mutatják be a koppenhágai versenyképességi csúcson, ahol Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Mette Frederiksen és Donald Tusk is jelen lesz.

Címlapkép forrása: EU

