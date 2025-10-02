A katonai kutatások előtt is megnyitnák az eddig civil fejlesztésekre szánt EU-s forrásokat

Az EU 175 milliárdos Horizon programjának már most nyitnia kéne az egyszerre civil és katonai szempontból is használható, kettős felhasználású eszközök fejlesztése felé – mondta el Christina Egelund, Dánia kutatási minisztere az Euractivnak adott interjújában.
A jelenlegi helyzetben sajnos már nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ragaszkodjunk a kutatási program kizárólag civil felhasználásához.
– fogalmazott a miniszter.
Egelund egy brüsszeli miniszteri találkozót elnökölt, ahol a résztvevők nagy többsége támogatta a Horizon Europe megnyitását a kettős felhasználású kutatások finanszírozására. A tisztán védelmi célú projektek finanszírozását azonban több ország továbbra is ellenzi, különösen Németország és Ausztria.
A 2028–2034-es többéves pénzügyi keret tervezetében már felmerült, hogy a Horizon pályázatait ki kéne terjeszteni a kettős felhasználású technológiákra, miközben a kifejezetten katonai célú fejlesztéseket alapvetően az összesen mintegy 410 milliárdos versenyképességi alap, nagyjából 130 milliárd eurós védelmi és űrkutatásra elkülönített részéből finanszíroznák.
Ez az összeg nagyjából ötszöröse a korábbi Európai Védelmi Alapnak, így már ez is jelentős előrelépést eredményezhet. Ugyanakkor évekre lebontva ez is csak töredéke annak a 800 milliárd eurós összegnek, amelyet az EU 2030-ig akar beleölni az újrafegyverkezésbe.
A Readiness 2030 program azonban csak akkor lehet igazán hatékony, ha a tagállamok valóban elindulnak a közös beszerzések és az interoperabilitás irányába, és pont ezekhez
kiváló támpontot jelenthetnének az uniós finanszírozásból megvalósuló kutatások.
Ennek mentén felmerül az a kérdés is, hogy az alapvetően nyitottságra törekvő EU védelmi fejlesztésekre vonatkozó pályázataihoz milyen mértékben férhessenek hozzá az unió szoros kötelékén kívüli szereplők.
Egelund ez ügyben a teljes függetlenedés mielőbbi elérését hangsúlyozta, különösen olyan stratégiailag fontos területeken, mint a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, az űrkutatás és a biotechnológia.
Bár a következő MFF-fel és annak reformjával kapcsolatban még hosszú viták várhatóak, annak papíron az egyik leghangsúlyosabb eleme az átláthatóság. Egelund szerint ezért érdemes lenne a Horizonon belül is előre kijelölni, hogy mely összeget lehet kizárólag kettős felhasználású, illetve kizárólag civil kutatásokra fordítani.
Azon az állásponton mindenesetre Egelund és a többi miniszter is osztozott, hogy a katonai felhasználású fejlesztéseknek sokkal szigorúbb együttműködési kritériumoknak kell megfelelniük az adatok szenzitív jellege miatt, ami különösen megnehezítheti a sokszor amerikai technológiából kiinduló EU-s kezdeményezések jövőjét.
Címlapkép forrása: EU
Úgy vették a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap
Kétéves csúcson a manhattani lakóingatlanpiac.
Érkezik a kormány legújabb adócsomagja
Csütörtök délután mutatták be az NGM-ben a terveket.
Bemondták az oroszok: simán le tudják szedni a legendás amerikai F-35-öst
Jó gép, de szerintük nem elég korszerű.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Kitörés előtt ez a részvény - Most érdemes nagyon figyelni!
Izgalmas lehetőségeket mutatunk.
Warren Buffett meghúzta a ravaszt, az elmúlt három év legnagyobb üzletét üti nyélbe
Céget vesz a Berkshire Hathaway.
Össze kell hangolni a fenntarthatósági projekteket az üzleti stratégiával
Megszólalt a Green Cloud a Green Awards díjátadó után.
Veszélyben a NATO: áttörést ért el Oroszország, szinte hatástalanok a Patriotök
Lesz mit fejleszteni, ha a szövetség meg akarja védeni magát.
Megérkezett az UniCredit munkáshitele, akár 30 ezer forint jóváírással, ingyenes bankszámlával!
Az UniCredit munkáshitelének igénylése mellett most egy különleges ajánlattal is élhetsz: a bank kiemelt partnereinél, így a Bankmonitoron keresztül is elérhető az UniCredit Partner Aktív Nul
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?
Világszínvonal Magyarországon – De megérte?