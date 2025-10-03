Saját pártja vághatja el Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását

Az Európai Parlament júliusi bejelentése óta támadja a Bizottság következő ciklusra szóló többéves pénzügyi keretét (MFF), ami lényegében meghatározza, hogy milyen struktúrában és mennyit költhet az EU a 2028-tól 2034-ig tartó időszakban. Bár abban mindenki egyetértett, hogy a hétéves költségvetés megérett a reformra, az elvileg szigorúbb feltételek és a potenciálisan kevesebb rálátás több szereplőt is aggaszt, és ezek közül úgy tűnik, jelenleg a Néppárt (EPP) a leghangosabb, amely a földalapú támogatások csökkenése ellen a végletekig is hajlandó lehet elmenni.

Egyre komolyabb viszály alakul az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és pártcsaládja, az EPP képviselői között, akik meglehetősen nehezményezik, hogy a hétéves költségvetés mezőgazdasági és felzárkóztatási forrásait 27 külön nemzeti partnerségi borítékba csomagolná.

Az unió kohéziós és agrárpolitikája eddig tipikusan a teljes költségvetés kétharmadát tette ki, azonban az új MFF-ben ezek a borítékok inkább a feléhez közelítenek, és az, hogy az így elérhető források mire fordíthatók, a nemzeti kormányoknak a Bizottsággal kellene letárgyalniuk.

Ezek a tárgyalások elviekben garantálnák, hogy az uniós forrásokat versenyképes beruházásokba költik a kormányok, csakhogy a gazdák bevételeinek kipótlása a tulajdonolt föld alapján nem feltétlenül ösztönzi a nagyobb produktivitáshoz szükséges modernizálásokat.

Bár ez nincs kimondva az új tervezetben, többször felmerült már a probléma, és a gazdák támogatását nagy becsben tartó EPP úgy látja, a partnerségi borítékok csak egy jól megtervezett eszköz arra, hogy ezeket a döntéseket a Parlament háta mögött, a Bizottságnak és a kormányoknak kelljen közösen meghozni.

A néppárti elégedetlenség ezzel kapcsolatban olyan mértékű, hogy a képviselőcsoport a "nukleáris opciót" is fontolgatja, miszerint szavazással utasítanák el a tárgyalásokat, és felszólítanák a Bizottságot javaslata visszavonására.

Ez esetben ráadásul a radikális lépést, a Politico értesülései szerint, kifejezetten von der Leyen saját pártja szorgalmazza, míg a szintén őt támogató Szocialisták és Demokraták pártcsaládja egyelőre nem szeretne ilyen drasztikus végkifejletről beszélni.

A parlamenti lázadás híre különösen irritálja az észak-európai országokat, amelyek alapvetően támogatják von der Leyen reformját, és nettó befizetőként kulcsszereplők a tárgyalásokon.

A 21. század kihívásait nem lehet a 20. század közepéről származó költségvetéssel kezelni. Amíg ez a felismerés nem válik általánossá, nem világos, miért kellene többet fizetniük.

– jegyezte meg egy a lapnak nyilatkozó EU-s diplomata.

Az MFF szintén EPP-s parlamenti jelentéstevője, Sigfried Mureșan már fél éve folytatja kereszteshadjáratát a kohéziós és agrárpolitika megtartásáért, leginkább az átláthatóságra és az uniós értékekre hivatkozva. Bár a tervezet visszadobásának lehetőségét ő sem mondta ki még, az nyilvánvaló, hogy rendkívül komolyan veszi „küldetését.”

Mindennek ellenére azonban végső soron csak a nemzeti kormányok adják a pénzt, így a papírforma szerint a Parlament nem akaszt meg olyan dolgokat, amelyekben végre konszenzus alakult ki a Bizottság és a tagállamokat tömörítő Tanács között.

A kérdés most az, hogy az évről évre újabb válságokkal szembesülő EU-ban mennyire változhatnak a jól bevett gyakorlatok, és

az unió melyik szerve képes magának több kompetenciát szerezni ebben a geopolitikailag is jelentősen terhelt időszakban.

