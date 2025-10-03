  • Megjelenítés
Saját pártja vághatja el Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását
Uniós források

Saját pártja vághatja el Ursula von der Leyen eddigi legnagyobb húzását

Portfolio
Az Európai Parlament júliusi bejelentése óta támadja a Bizottság következő ciklusra szóló többéves pénzügyi keretét (MFF), ami lényegében meghatározza, hogy milyen struktúrában és mennyit költhet az EU a 2028-tól 2034-ig tartó időszakban. Bár abban mindenki egyetértett, hogy a hétéves költségvetés megérett a reformra, az elvileg szigorúbb feltételek és a potenciálisan kevesebb rálátás több szereplőt is aggaszt, és ezek közül úgy tűnik, jelenleg a Néppárt (EPP) a leghangosabb, amely a földalapú támogatások csökkenése ellen a végletekig is hajlandó lehet elmenni.

Egyre komolyabb viszály alakul az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és pártcsaládja, az EPP képviselői között, akik meglehetősen nehezményezik, hogy a hétéves költségvetés mezőgazdasági és felzárkóztatási forrásait 27 külön nemzeti partnerségi borítékba csomagolná.

Az unió kohéziós és agrárpolitikája eddig tipikusan a teljes költségvetés kétharmadát tette ki, azonban az új MFF-ben ezek a borítékok inkább a feléhez közelítenek, és az, hogy az így elérhető források mire fordíthatók, a nemzeti kormányoknak a Bizottsággal kellene letárgyalniuk.

Ezek a tárgyalások elviekben garantálnák, hogy az uniós forrásokat versenyképes beruházásokba költik a kormányok, csakhogy a gazdák bevételeinek kipótlása a tulajdonolt föld alapján nem feltétlenül ösztönzi a nagyobb produktivitáshoz szükséges modernizálásokat.

Bár ez nincs kimondva az új tervezetben, többször felmerült már a probléma, és a gazdák támogatását nagy becsben tartó EPP úgy látja, a partnerségi borítékok csak egy jól megtervezett eszköz arra, hogy ezeket a döntéseket a Parlament háta mögött, a Bizottságnak és a kormányoknak kelljen közösen meghozni.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért

A néppárti elégedetlenség ezzel kapcsolatban olyan mértékű, hogy a képviselőcsoport a "nukleáris opciót" is fontolgatja, miszerint szavazással utasítanák el a tárgyalásokat, és felszólítanák a Bizottságot javaslata visszavonására.

Ez esetben ráadásul a radikális lépést, a Politico értesülései szerint, kifejezetten von der Leyen saját pártja szorgalmazza, míg a szintén őt támogató Szocialisták és Demokraták pártcsaládja egyelőre nem szeretne ilyen drasztikus végkifejletről beszélni.

A parlamenti lázadás híre különösen irritálja az észak-európai országokat, amelyek alapvetően támogatják von der Leyen reformját, és nettó befizetőként kulcsszereplők a tárgyalásokon.

A 21. század kihívásait nem lehet a 20. század közepéről származó költségvetéssel kezelni. Amíg ez a felismerés nem válik általánossá, nem világos, miért kellene többet fizetniük.

– jegyezte meg egy a lapnak nyilatkozó EU-s diplomata.

Az MFF szintén EPP-s parlamenti jelentéstevője, Sigfried Mureșan már fél éve folytatja kereszteshadjáratát a kohéziós és agrárpolitika megtartásáért, leginkább az átláthatóságra és az uniós értékekre hivatkozva. Bár a tervezet visszadobásának lehetőségét ő sem mondta ki még, az nyilvánvaló, hogy rendkívül komolyan veszi „küldetését.”

Mindennek ellenére azonban végső soron csak a nemzeti kormányok adják a pénzt, így a papírforma szerint a Parlament nem akaszt meg olyan dolgokat, amelyekben végre konszenzus alakult ki a Bizottság és a tagállamokat tömörítő Tanács között.

A kérdés most az, hogy az évről évre újabb válságokkal szembesülő EU-ban mennyire változhatnak a jól bevett gyakorlatok, és

az unió melyik szerve képes magának több kompetenciát szerezni ebben a geopolitikailag is jelentősen terhelt időszakban.

Kapcsolódó cikkünk

Összegyűlt Európa színe-java: "új típusú háborúról" és orosz vagyonokról is szó esett

Vallott Brüsszel, jelentős összegű befagyasztott uniós forrás érkezik Magyarországra heteken belül

Megvan, hogy csökkentené európai lemaradását Németország

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
berlaymont-brüsszel-épület-európai-Európai-Bizottság-európai-parlament-Európai-Unió-irodaház-nemzetközi-unió-zászló
Uniós források
Brüsszel változtat a pénzügyi szigoron, teljes fordulatra készülhet Magyarország is
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility