Megérkezett Európa válasza: így akarják legyőzni Amerikát és Kínát a mesterséges intelligencia terén

Az egyik stratégia, az „Apply AI”, konkrét lépéseket határoz meg a mesterséges intelligencia gyakorlati bevezetésére az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az egészségügy, az energiaipar, a gyógyszeripar vagy a járműgyártás. Az Európai Bizottság szerint az MI-alapú innováció nemcsak termelékenységnövekedést hozhat, hanem hozzájárulhat az ipar zöld és digitális átmenetéhez is.

A másik kezdeményezés a tudományos szférára fókuszál, és ennek részeként jön létre a RAISE, azaz a Resource for AI Science in Europe nevű virtuális intézet.

Ez a központ koordinálja majd az európai mesterségesintelligencia-kutatáshoz szükséges erőforrásokat, valamint támogatja a kutatók közötti együttműködést.

A program keretében 58 millió eurót különítenek el a tehetségek bevonzására és képzésére.

Az uniós végrehajtó testület a két stratégia megvalósításához mintegy 1 milliárd eurós keretet mozgósít, amelyet főként a Horizon Europe és a Digital Europe programokból finanszíroznak. A közlemény hangsúlyozza, hogy ez csak a kezdet: a tagállamok és a magánszektor további hozzájárulásaira is számítanak annak érdekében, hogy az európai MI-fejlesztések globális szinten is versenyképesek maradjanak.

A tervek része egy új együttműködési fórum, az Apply AI Alliance létrehozása, amely az ipari szereplőket, a tudományos közösséget, a közszférát és a civil szervezeteket fogja össze. Emellett a Bizottság egy mesterségesintelligencia-megfigyelő központot is indít, amely az MI társadalmi és gazdasági hatásait fogja nyomon követni az uniós politikákhoz kapcsolódva.

