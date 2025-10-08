Trumpék ultimátumot küldtek Brüsszelnek, komoly követeléseken múlik az EU gazdasága

A Politico szerint Washington új javaslatot küldött Brüsszelnek a legutóbbi, EU–USA kereskedelmi megállapodásról szóló közös nyilatkozatban vállalt kötelezettségek végrehajtásáról. A lap úgy tudja, hogy az anyag tartalmát egyelőre nem ismertették az uniós tagállamokkal, a nagykövetek a mai Coreper-ülésen vitatják meg.
A tervezet várhatóan az uniós szabályozási kérdéseket is érinti, miközben a Trump-kormány fokozza a nyomást Brüsszelre, hogy enyhítse a zöld és digitális szabályokat.
A tárgyalások közben feszültséget okoz, hogy az EU kedden megduplázta az amerikai acélra kivetett vámokat, 50 százalékra emelve azokat, ezzel próbálva tárgyalóasztalhoz ültetni Washingtont.
A július 30-án Brüsszel és Washington között létrejött kereskedelmi megállapodás egyik központi eleme, hogy az EU vállalta az Egyesült Államokból származó energiaimport (olaj, LNG, nukleáris üzemanyag) évi több százmilliárd dolláros bővítését, valamint 600 milliárd dollárnyi európai beruházást ígért az USA területén.
Továbbá az USA oldaláról az EU termékeire – autókra, félvezetőkre, gyógyszerekre – általános érvénnyel 15 % importvámot állapítottak meg, miközben bizonyos termékcsoportok – például repülőgépek, generikus gyógyszerek, vegyi anyagok – mentességet kaptak vagy közel zéró vámkulcs alá kerültek. Cserébe viszont a nem vám jellegű, főként szabályozói akadályok felvizezését is elvárja Donald Trump elnök és adminisztrációja.
Eközben Németország és Olaszország közösen próbálja felpuhítani a 2035-ös belső égésű motorokat tiltó uniós szabályozást, aminek Washingtonban is örülhetnek, mint nem vámjellegű kereskedelmi akadály elleni fellépés.
A két ország gazdasági és ipari minisztere közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben azt kérik, hogy a jogszabály ismerje el az akkumulátoros elektromos autókon kívüli, alacsony vagy zéró kibocsátású járműveket is. A Politico által megszerzett levél szerint Berlin és Róma attól tart, hogy a jelenlegi tiltás aránytalanul hátrányos helyzetbe hozza az autóiparukat, különösen a kisebb gyártókat.
A fejlemények különösen kényes időpontban érkeztek, mivel Friedrich Merz német kancellár csütörtökön csúcstalálkozóra hívta az ország legnagyobb autógyártóit és beszállítóit. A levél ezzel gyakorlatilag előre igyekszik befolyásolni a Bizottság közelgő jogszabályreformját, miközben a tagállamok között továbbra sincs egyetértés a klímapolitikai célok és az ipari versenyképesség közötti egyensúlyról, de még a washingtoni nyomás miatt is tojáshéjakon kell lépdelniük.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
