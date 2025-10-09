Újból meghiúsult Ursula von der Leyen megpuccsolása, az EB-vezér javított a helyzetén

A sikertelen nyári indítvány után, ezúttal két párhuzamos bizalmatlansági szavazással támadták be az Európai Bizottságot és annak vezetőjét, Ursula von der Leyent. Jelen esetben az egyik a jobb oldal legszélén elhelyezkedő Patriótáktól, a másik pedig a velük ellentétes oldalon ülő Baloldaltól jött, de beterjesztéseik legalább annyira szóltak Franciaország belpolitikai káoszának, mint az EB-vezér kétségbe vont kompetenciájának. Az erős kijelentések ellenére most is a papírforma érvényesült sőt, úgy látszik vonder Leyen javított is a helyzetén, de a jövőben kemény harcok várhatnak még rá, ha mindenáron ragaszkodik a nagy port kavart költségvetési reformjához.

A Patrióták (PfE) kereskedelmi alkuk „elbaltázására” felhúzott indítványát 179 igen, 37 tartózkodás és 378 nem,



a Baloldal gázai tétlenségre kiélezett szavazását pedig 133 igen, 78 tartózkodás és 383 nem mellett utasították el az Európai Parlament képviselői.

Előbbit a pártcsalád vezére és a francia elnöki poszt következő lehetséges várományosa, Jordan Bardella jegyzi, míg utóbbit a Baloldal társelnöke, a szintén francia Manon Aubry. Bár mindkét képviselőcsoportnak célja volt, hogy növelje az elmarasztaló szavazatok számát, ugyanilyen fontos volt számukra az is, hogy franciaországi pártjaiknak muníciót adjanak az ott kialakuló politikai zűrzavarban.

A szavazást megelőző hétfői vitáról és a háttérben folytatott politikai vitáról már korábban írtunk részletesen, azonban az akkor visszafogottan nyilatkozó, és egész Bizottságát felvonultató von der Leyen ismét kihagyta az eredményvárót, ahogy tette azt nyáron is, ezzel jelezve, hogy nem tart annak végkifejletétől.

Az eredmény ezúttal őt igazolta: bár volt esély arra, hogy kevesebb nem szavazat érkezik az indítványra, mint a legutóbbi alkalommal, az akkori 360 helyett most nagyjából 380-an „szavaztak bizalmat” a Bizottság vezetőjének, ami

közelebb van ahhoz a 400-as számhoz, ahányan megválasztották Ursula von der Leyent második ciklusára.

Úgy tűnik, a lelkesedés ellenére máris látszik, hogy az ismételt bizalmatlansági eljárás nem igazán rendelkezik felhajtóerővel, és a szavazáson nem igazán készülhetett franciaországi kampányaikban hasznosítható anyag, ugyanis az eredmények ezúttal teljes apátiára találtak a Parlament üléstermében.

A baloldali előterjesztésnél tapasztalt gyenge szavazatarányban akár az is közrejátszhatott, hogy közben úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök tető alá hozta a békét Izrael és Palesztina között, míg a jobb oldal valamivel több igenlő szavazatát pusztán az ott elhelyezkedő pártcsaládok nagyobb tagsága magyarázza.

Bár a következő bizalmatlansági eljárásig most minimum két hónapot kell várni, az egyébként von der Leyent támogató Szocialisták és Demokraták pártcsaládja (S&D) már most belengette, hogy ha például fél éven belül nem látnak érdemi előrelépést korábbi megegyezéseikben, akkor az is elképzelhető, hogy ők maguk terjesztenek be indítványt a Bizottság ellen.

Emellett az EB-vezér saját pártcsaládján belül is vannak konfliktusok, különösen a következő többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatban, mivel a Néppárt (EPP) legtöbb képviselője és az üggyel foglalkozó jelentéstevőjük is ragaszkodik ahhoz, hogy a Parlamentnek nagyobb kontrollja legyen az eddig külön alapként kezelt kohéziós és agrárpolitikai források felett.

Címlapkép forrása: EU