Váratlanul megnyitotta a pénzcsapot Brüsszel, már ki is írták a pályázatokat
Uniós források

Váratlanul megnyitotta a pénzcsapot Brüsszel, már ki is írták a pályázatokat

Portfolio
Az Európai Bizottság több mint 204 millió euró értékben hirdetett új pályázati felhívásokat a Digital Europe Program keretében, amelyek célja az innovatív digitális technológiák elterjesztése és alkalmazása az unióban. A támogatások az üzleti digitalizációtól és mesterséges intelligenciától kezdve az egészségügyön át a közszolgáltatások és az autóipar fejlesztéséig számos területet érintenek.

Az uniós testület által csütörtökön közzétett kilenc felhívás közül az első, 15 millió euró összegű pályázat a digitális személyazonossági tárca és a mobil jogosítványok fejlesztését támogatja.

További nyolc felhívás november 4-én nyílik meg, ezek között szerepel 79,2 millió euró a Digital Innovation Hubs hálózatának megerősítésére, 22,5 millió a személyre szabott orvoslást támogató genomi adatbázisra, valamint 14,4 millió az orvosi képalkotásban használt mesterséges intelligencia-megoldások bevezetésére.

A Bizottság ezen felül 9 millió eurót biztosít az ipari adatok megosztásának ösztönzésére, 4,5 milliót az autonóm járművek európai szövetségének működtetésére, és 6 milliót az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO) hálózatának támogatására a dezinformáció elleni fellépéshez. Ezek a projektek az EU digitális szuverenitásának és versenyképességének erősítését szolgálják.

A mostani felhívások a Digital Europe Program 2025–2027-es munkaprogramjának első módosítását követik, amelyet a héten fogadott el a Bizottság.

A frissítés célja, hogy az uniós digitális beruházások jobban illeszkedjenek a politikai prioritásokhoz és a gyorsan változó technológiai környezethez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

