Brüsszel kiadta az ukászt: nemet kell mondani Trump ultimátumaira

Sabine Weyand, az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatója (DG TRADE) egy zárt ajtók mögött tartott nagyköveti találkozón közölte, hogy a Bizottság nem fogja tárgyalási alapnak tekinteni az Egyesült Államok által készített dokumentumot a továbbra is zajló vámalku implementálásánál – tudta meg a Politico.
Az amerikai iránymutatás arra kötelezné Brüsszelt, hogy mondjon le azokról a szabályokról, amelyek megkövetelik az amerikai cégektől a klímaváltozás elleni tervek kidolgozását, valamint az ellátási láncokban előforduló környezeti és emberi jogi jogsértések megszüntetését.
A Fehér Ház a szóban forgó jogszabályokat „komoly és indokolatlan szabályozási túlkapásnak” minősítette, amelyek „jelentős gazdasági és adminisztratív terheket rónak az amerikai vállalatokra”. A kritika ellenére a Bizottság ragaszkodik a júliusban Donald Trump és Ursula von der Leyen között létrejött politikai megállapodást követő közös nyilatkozat feltételeihez, amely nem irányoz elő ilyen típusú engedményeket.
Bár nem kizárt, hogy a témában elhangzottak kétértelmű ígéretek az egyeztetések során, a lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint egyértelművé tették, hogy „ezekről a kérdésekről nem tárgyalunk”. Trump persze régóta támadja az EU digitális és zöldítési szabályozásait is, ezekbe különösen beleállt a néhány héttel ezelőtti ENSZ-csúcstalálkozón. Az egyik uniós ország képviselője szerint azonban ez is csak egy újabb támadás:
Nekik is megvannak a vörös vonalaik, nekünk is a mieink.
– fogalmazott a lapnak.
Bár az EU az augusztusban közzétett keretmegállapodásban vállalta, hogy foglalkozik az ellátási lánc átláthatóságára vonatkozó aggályokkal, nem szeretnék, ha a szabályok egyszerűsítését és a gazdasági versenyképesség növelését célzó uniós deregulációs kezdeményezéseket az USA arra használná, hogy elsősorban saját vállalatai számára alakítson ki kényelmes piaci környezetet.
A tagállamokat tömörítő Európai Tanács várhatóan még ebben a hónapban megvitatja, hogyan lehet megerősíteni az uniós politikákat a tengerentúli nyomással szemben, azonban erős egységnek kell létrejönnie, ha az unió meg akarja őrizni szabályozási autonómiáját legnagyobb gazdasági partnerével szemben.
Címlapkép forrása: EU
