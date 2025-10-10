Döntött az Európai Bizottság: rendkívüli uniós forrásokat kap Magyarország

Az Európai Bizottság rendkívüli támogatást javasol a tavaszi fagyok által sújtott közép- és kelet-európai gazdáknak, amelyből a magyar termelők 10,8 millió euróra számíthatnak.

Az Európai Bizottság 10,8 millió eurós (4,3 milliárd forintos) szükséghelyzeti támogatást javasol a magyar gazdáknak a mezőgazdasági tartalékból. A forrás a gyümölcs-, dióféle- és zöldségtermesztők megsegítésére irányul, akiket súlyosan érintettek az idei tavaszi fagyok és szélsőséges időjárási jelenségek.

A hat érintett ország – Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia – összesen közel 50 millió eurót kapna.

Magyarország a hat tagállam közül a második legnagyobb összeget kapná: 10,8 millió eurót.

Ezt követi a sorban Lengyelország részesedése, amely 14,8 millió, Romániáé 11,5 millió, Bulgáriáé 7,4 millió, Lettországé 4,2 millió, Litvániáé 1,1 millió euró.

A tagállamok ezt az összeget akár a duplájára is kiegészíthetik saját nemzeti forrásból.

Az Európai Bizottság szerint a késői fagyok, jégesők és heves esőzések elpusztították a tavaszi gyümölcs- és diótermés nagy részét. Magyarországon különösen az alma-, kajszi-, cseresznye-, őszibarack-, körte- és birsültetvények szenvedtek súlyos károkat. A támogatás kifizetésének határideje 2026. április 30., a cél, hogy a gazdák mielőbb hozzájussanak a segítséghez.

