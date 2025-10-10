Ursula von der Leyen raportot rendelt el a magyar uniós biztos miatt, megindult a brüsszeli eljárás

A Politico értesülései szerint Ursula von der Leyen egyelőre nem függeszti fel Várhelyi Olivér egészségügyi és állatjóléti biztost a brüsszeli magyar kémügy miatt.
A lap úgy tudja, az Európai Bizottság elnöke belső tájékoztatásban jelezte, hogy a vádak kivizsgálása a testület szabályai szerint zajlik.
Arról is beszámoltak, hogy információik szerint nincs bizonyíték, amely Várhelyit személyesen összefüggésbe hozná az ügyben említett információszerzési kísérletekkel. Von der Leyen döntése több tagállamban vitát váltott ki:
a skandináv és a balti országok egyes képviselői a bizottság „intézményi hitelességének” megőrzésére hivatkozva a felfüggesztés mellett érveltek, míg mások óvatosságra intettek, mivel a vizsgálat még korai szakaszban tart.
A Politico szerint az ügy azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy brüsszeli biztonsági források szerint Magyarországhoz köthető szereplők uniós tisztviselőkön keresztül próbálhattak információkat gyűjteni az elmúlt években. Bár a Bizottság hivatalosan nem erősítette meg, hogy Várhelyi kabinetjét is érintették volna megkeresések, a vádak feszültséget okoztak a testületben.
Több uniós diplomata szerint az elnöki döntés elsősorban a politikai stabilitás megőrzését célozza, hogy a Bizottság ne tűnjön pártosnak a magyar kormánnyal szemben.
Mint arról korábban írtunk, oknyomozó újságírók feltárták, hogy állítólag az Információs Hivatal éveken át uniós intézményekben dolgozó magyar tisztviselők beszervezésével próbált információkat szerezni Brüsszelben. A megkeresések egy része Várhelyi Olivér állandó képviseleti vezetése idején történt, és a lap információi szerint olyan személyeket is megcéloztak, akik hozzáférhettek bizottsági dokumentumokhoz.
A magyar kormány visszautasította a vádakat, politikailag motiváltnak nevezve azokat.
Ahogy arról beszámoltunk, az ügy súlyos következményekkel járhat Magyarország uniós megítélésére és a forrásokhoz való hozzáférésére nézve. Brüsszelben több képviselő felvetette egy parlamenti vizsgálóbizottság felállításának lehetőségét, és a bizalmi légkör megingása újabb akadályokat jelenthet a befagyasztott uniós támogatások felszabadításában. A cikk szerint a kormány most arra törekszik, hogy az ügyet diplomáciai szinten kezelje, miközben a Bizottság a jogi keretek betartására hivatkozva elkerüli a politikai eszkalációt.
Címlapkép forrása: EU
Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz
Zárás előtt kaptak nagy ütést a főbb indexek.
Szépen zárta a hetet a magyar tőzsde
Emelkedtek a blue chipek.
Kitört a gazdasági nukleáris háború, Trump már a válaszcsapást tervezi
Az amerikai elnök a világgazdaságot fenyegető Kínának esett.
Megváltja-e Krasznahorkai Nobel-díja a magyar könyvpiacot?
E-könyv fronton egyelőre nem várható csoda.
Varga Mihály világos üzenetet küldött a forintról
Székelyudvarhelyen tartott beszédet az MNB elnöke.
Széles körű leépítések indultak Oroszországban: egyre több szektor zuhanása temeti maga alá a gazdaságot
Újabb nagy ipari szereplő dobta be a törölközőt.
Figyelem, leálltak az Államkincstár rendszerei, napokig nem lehet hozzáférni a pénzekhez
Hétfőn indul újra a szolgáltatás.
Továbbra is alacsony a fogyasztói bizalom az USA-ban
Magasan ragadtak az inflációs várakozások is.
Innováció a rajtvonalnál
Van egy fejlesztésed, ami már nem ötlet, de még nem piackész? Ez a felhívás arra való, hogy prototípusból termék legyen.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!