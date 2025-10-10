Ursula von der Leyen raportot rendelt el a magyar uniós biztos miatt, megindult a brüsszeli eljárás

Ursula von der Leyen belső vizsgálatot rendelt el, de egyelőre nem függeszti fel Várhelyi Olivért a brüsszeli magyar kémügy nyomán, mivel az Európai Bizottság szerint az eljárás még korai szakaszban tart. A Politico értesülései szerint eddig nincs bizonyíték, amely személyesen is érintené a magyar biztost, a vizsgálat pedig a testület belső szabályai szerint zajlik. A döntés ugyanakkor megosztotta a tagállamokat: a skandináv és balti képviselők a felfüggesztést, mások viszont az intézményi stabilitás megőrzését tartják fontosabbnak.

A lap úgy tudja, az Európai Bizottság elnöke belső tájékoztatásban jelezte, hogy a vádak kivizsgálása a testület szabályai szerint zajlik.

Arról is beszámoltak, hogy információik szerint nincs bizonyíték, amely Várhelyit személyesen összefüggésbe hozná az ügyben említett információszerzési kísérletekkel. Von der Leyen döntése több tagállamban vitát váltott ki:

a skandináv és a balti országok egyes képviselői a bizottság „intézményi hitelességének” megőrzésére hivatkozva a felfüggesztés mellett érveltek, míg mások óvatosságra intettek, mivel a vizsgálat még korai szakaszban tart.

A Politico szerint az ügy azután kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy brüsszeli biztonsági források szerint Magyarországhoz köthető szereplők uniós tisztviselőkön keresztül próbálhattak információkat gyűjteni az elmúlt években. Bár a Bizottság hivatalosan nem erősítette meg, hogy Várhelyi kabinetjét is érintették volna megkeresések, a vádak feszültséget okoztak a testületben.

Több uniós diplomata szerint az elnöki döntés elsősorban a politikai stabilitás megőrzését célozza, hogy a Bizottság ne tűnjön pártosnak a magyar kormánnyal szemben.

Mint arról korábban írtunk, oknyomozó újságírók feltárták, hogy állítólag az Információs Hivatal éveken át uniós intézményekben dolgozó magyar tisztviselők beszervezésével próbált információkat szerezni Brüsszelben. A megkeresések egy része Várhelyi Olivér állandó képviseleti vezetése idején történt, és a lap információi szerint olyan személyeket is megcéloztak, akik hozzáférhettek bizottsági dokumentumokhoz.

A magyar kormány visszautasította a vádakat, politikailag motiváltnak nevezve azokat.

Ahogy arról beszámoltunk, az ügy súlyos következményekkel járhat Magyarország uniós megítélésére és a forrásokhoz való hozzáférésére nézve. Brüsszelben több képviselő felvetette egy parlamenti vizsgálóbizottság felállításának lehetőségét, és a bizalmi légkör megingása újabb akadályokat jelenthet a befagyasztott uniós támogatások felszabadításában. A cikk szerint a kormány most arra törekszik, hogy az ügyet diplomáciai szinten kezelje, miközben a Bizottság a jogi keretek betartására hivatkozva elkerüli a politikai eszkalációt.

