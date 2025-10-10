Vasárnaptól még szigorúbb lesz a reptéri ellenőrzés, hosszabb lesz a biztonsági vizsgálat

A rendszer az EU-ba érkező és onnan távozó utazók ujjlenyomatát és arcképét rögzíti, és automatikusan nyomon követi a beutazási és tartózkodási időket, felváltva a hagyományos útlevélbélyegzést.
A cél, hogy az uniós hatóságok pontosan lássák, ki mikor lép be az EU területére, és kiszűrjék a túltartózkodókat.
A tagállamok és a közlekedési üzemeltetők hónapok óta készülnek a rendszerre, amely a schengeni övezet 29 országában – köztük Svájcban, Norvégiában és Izlandon – lesz kötelező. Az első ellenőrzések Németországban Düsseldorf repülőterén, a Hollandiában IJmuiden és Eemshaven kikötőiben, valamint Spanyolországban a madridi Barajas repülőtéren indulnak.
A holland Schiphol november 3-án csatlakozik.
Az EU belügyi biztosa szerint a fokozatos bevezetés célja, hogy az utazók, a tagállamok és az iparágak zökkenőmentesen alkalmazkodjanak.
A brit kormány hosszabb várakozási időkre számít a jövő nyári főszezonban, ezért Kent megyében ideiglenes várakozóhelyeket alakítanak ki a doveri kikötő és az Eurotunnel környékén.
Az Egyesült Királyság 10,5 millió font támogatást nyújtott a kikötőknek és üzemeltetőknek a felkészüléshez.
Az Eurotunnel 80 millió fontot fordított új önkiszolgáló kioszkokra és személyzetbővítésre, a Eurostar pedig több mint 10 millió eurót fektetett a St Pancras pályaudvar határkapacitásának megduplázásába. A légitársaságok és reptéri szervezetek attól tartanak, hogy az első regisztrációk lassítják majd az átkelést, bár a későbbi ellenőrzések már gyorsabbak lesznek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
