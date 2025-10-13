A világ legnagyobb találkozója előtt sikerült az EU-nak összevesznie Pekinggel

Wopke Hoekstra, az Európai Unió klímabiztosa éles diplomáciai vitát indított Kínával alig néhány héttel a novemberi COP30 ENSZ-klímacsúcs előtt, miközben az Egyesült Államok Trump elnöksége alatt hivatalosan is kilépett a párizsi klímaegyezményből.
Hoekstra egy interjúban „egyértelműen kiábrándítónak” nevezte Kína 2035-ig tervezett 7–10 százalékos kibocsátáscsökkentési célját, és úgy fogalmazott a Politico szerint:
diplomáciai udvariasság nélkül is világossá kell tenni, hogy ez messze nem elegendő.
A holland biztos kijelentései feszültséget keltettek az EU és Kína között, különösen annak fényében, hogy az unió maga sem nyújtotta be hivatalosan a saját 2035-ös célkitűzését, csak egy „szándéknyilatkozatot”, amely 66,3–72,5 százalékos kibocsátáscsökkentést vetít előre az 1990-es szinthez képest.
Peking válaszul „kettős mércével” és „válogatott vaksággal” vádolta Brüsszelt, figyelmeztetve, hogy az ilyen retorika aláássa a globális együttműködés légkörét.
A konfliktus közvetlenül a brazíliai előkészítő tárgyalások előtt robbant ki, ahol Hoekstra először ül majd tárgyalóasztalhoz kínai partnereivel a vita óta. A találkozó különösen fontosnak számít, mivel az Egyesült Államok fosszilis energiapolitikája miatt a világ nagy része most Kínától és az EU-tól várja, hogy egységes, az energiahordozókról való leválást támogató üzenetet küldjenek a COP30-ra készülve.
Az európai reakciók vegyesek voltak:
Több uniós diplomata és klímaszakértő szerint Hoekstra kemény hangvétele inkább az EU saját késlekedését próbálja leplezni, semmint következetes stratégiát tükrözne.
A zöldpárti Michael Bloss úgy fogalmazott: az EU „nagy szavakat használ, de nincs mögötte semmi konkrétum”, és ezzel nem lehet másokat cselekvésre ösztönözni. Mások, köztük a francia fenntarthatósági intézet (IDDRI) igazgatója, Sébastien Treyer viszont úgy vélik, Hoekstra diplomáciailag nem tehetett mást, mint hogy nyíltan bírálja Kínát – még ha ezzel feszültebb légkört is teremtett.
Francia tisztviselők ugyanakkor támogatják Hoekstra szigorúbb fellépését, mondván, Kína továbbra is a világ legnagyobb kibocsátója, és gazdasági ereje miatt „valódi klímavezetőként” kellene viselkednie. Más uniós diplomaták viszont attól tartanak, hogy a konfrontatív hangnem elmélyíti a klíma- és kereskedelmi feszültségeket, különösen miután Ursula von der Leyen elnök a legutóbbi ENSZ-csúcson konkrét uniós terv nélkül jelent meg. Egy névtelen európai diplomata Hoekstrát „tehernek” nevezte, akinek hiányzik a szükséges diplomáciai súly.
Hoekstra a kritikákra reagálva kijelentette: nem hiszi, hogy az EU korábbi, saját célkitűzésének benyújtása érdemben befolyásolta volna Kína döntéseit, de a 30 százalékos globális kibocsátásért felelős ország részéről a 7–10 százalékos csökkentés „egyszerűen nem elég”. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy a biztos csapata újabb kétoldalú találkozókat tervez, többek között a hónap végén Torontóban, ahol Kína, Kanada és az EU közösen vezet majd miniszteri szintű klímamegbeszélést.
Eközben Hoekstra felettese, Teresa Ribera alelnök továbbra is az együttműködésre építő megközelítést képviseli, és hangsúlyozza:
a COP30 sikeréhez az EU-nak egységes, a fosszilis reneszánsz ellen fellépő üzenetet kell közvetítenie.
