EU-s fizetése ötszörösét veszi fel az Ursula von der Leyen puccsolását beindító román képviselő

Az Európai Parlament 720 képviselőjéből 59 olyan bizottságokban ül vagy olyan szakpolitikai területeken dolgozik, amelyek valamilyen mértékben kapcsolódnak fizetett mellékállásaik egyikéhez, de közülük mindössze nyolcan nyilatkoznak nyíltan az esetleges érdekütközésekről - derül ki a Financial Times elemzéséből.
A mesterséges intelligenciával készített felmérés nagyban támaszkodik a Transparency International korábbi adataira, amelyek szerint összesen 202 képviselő rendelkezik bejelentett másodállással. Közülük messze a legkiemelkedőbb summát Gheorghe Piperea román képviselő teszi zsebre, aki
évente mintegy 641 000 eurót keres meg a 130 000 eurós képviselői fizetése mellett.
Bérkiegészítés
A nagyjából évi 250 millió forintnak megfelelő extra jövedelmet az a Piperea tudhatja magáénak, aki a nyár folyamán először nyújtott be bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság és annak vezetője Ursula von der Leyen ellen.
Piperea akkor amiatt kezdeményezett bizalmatlansági szavazást, mert von der Leyen a bírósági határozattal szemben nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a Covid-járvány alatti vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos magánüzeneteit, amelyek miatt felmerült a korrupció gyanúja is.
Akkor még saját pártja, a mérsékelten eurószkeptikus, de jobboldali Konzervatívok és Szuverenisták (ECR) is meglehetősen megosztott volt indítványában, akkor azonban a szélsőbal és a szélsőjobb is rájött, hogy alapvetően nem nehéz összeszedni azt a 72 aláírást, amelyre szükség van egy bizalmatlansági szavazás összehívásához, még akkor se, ha biztosak lehetnek benne, hogy az nem fog átmenni.
Piperea saját bevallása szerint egyetemi tanárként, ügyvédként és fizetésképtelenségi szakértőként dolgozik. Teszi ezt úgy, hogy pártja nevében a fizetésképtelenségi jogszabályok tárgyalásait vezeti.
A képviselő azt mondta a lapnak, hogy 10 százalékos tulajdonrésze van egy csődügyekkel foglalkozó ügyvédi irodában, de ott nem gyakorolja hivatását, így
a román törvények szerint nem áll fenn semmilyen összeférhetetlenség ilyen esetekben.
Pipereát egy francia néppárti (EPP) politikus követi a listán 231 ezer eurós másodlagos fizetéssel, és harmadik olasz párttársa 200 ezerrel, szorosan mögötte pedig 199 ezer euróval az EPP-t vezető Manfred Weber, amely az Európai Parlament messze legjelentősebb frakciója.
A Néppártban egyébként hét képviselő is 100 ezer euró fölött keres az alapdíjazásán felül, míg a tőle balra helyet foglaló pártok közül csak a liberális Renew-nak van egy 177 ezer eurós extra jövedelme. Rajtuk kívül az ECR és a Patrióták (PfE) soraiban ül még 3-3 képviselő aki 100 ezer feletti egyéb jövedelemmel számolt el.
Fontos persze itt is kiemelni, hogy külön fizetést felvenni közel sem jelent automatikusan összeférhetetlenséget. A 202 másodállással rendelkező képviselő közül csupán 59-nél feltételezhető összeférhetetlenség, de így is a teljes parlament közel 10 százalékánál indokolt lehet a vizsgálat.
Összeférhetetlenség
Az 59 érintett képviselő közül több mint két tucat olyan ügyeken dolgozik, amelyek azonban feltűnően szorosan kapcsolódnak mellékállásukhoz. Többségük úgy döntött, hogy nem szükséges érdekütközést bejelentenie, annak ellenére, hogy bankok vagy vállalatok igazgatóságában ülnek, vagy fizetett tanácsadóként dolgoznak olyan területeken, amelyeket az általuk kezelt jogszabályok érintenek.
Axel Voss német néppárti képviselő például adatvédelmi és mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozások tárgyalásait vezeti, miközben a Deutsche Telekom adatvédelmi tanácsadó testületének fizetett tagja, valamint szabadúszóként dolgozik egy adatvédelemre specializálódott német ügyvédi irodánál is.
A mezőgazdasági bizottság 50 tagja közül nyolcan rendelkeznek az agráriumhoz kapcsolódó másodállással. Stefan Köhler szintén német, szintén néppárti képviselő például gazdálkodó, a bajor gazdaszövetség regionális elnöke és egy agrártechnológiai vállalat igazgatóságának tagja, amiért évi 126 000 eurót keres.
Bár a másodállások védelmezői szerint a szakmai tapasztalat javíthatja a jogalkotás minőségét, magától értetődően
könnyen problémássá válhat, ha egy képviselőt olyan lobbiszervezet is fizet, amelynek célja a politikusok és döntéseik befolyásolása.
Az Európai Parlament jelenleg egyáltalán nem tiltja a másodállásokat, és a lobbicsoportoktól kapott "ajándékokat" is az esetleges összeférhetetlenségekhez hasonlóan csak jelenteniük kell. Ugyan a szervezetet elnöklő Roberta Metsola többször is sürgette az etikai szabályozás reformját a 2023-as Qatargate megvesztegetési botrány óta, a Parlament jobboldali többsége (ide értve saját pártját, az EPP-t is) komolyan hátráltatja az előrehaladást.
Ugyan Metsola alatt javult az átláthatóság a bevallási nyilatkozatokkal, sokak szerint ezeket senki sem ellenőrzi igazán, így a Transparency International munkatársa szerint
Csak idő kérdése, hogy mikor tör ki egy következő botrány.
Címlapkép forrása: EU
EU-s fizetése ötszörösét veszi fel az Ursula von der Leyen puccsolását beindító román képviselő
Az európai képviselők több mint negyedének van egyéb bevallott jövedelme, egy részüknél pedig súlyos összeférhetetlenségek is feltételezhetők.
Tombolni kezdett a légúti járvány Magyarországon: már több mint 200 ezren keresték fel az orvost – És ez még csak a kezdet!
Felfutás előtt a megbetegedések száma.
Váratlant húzott Trump, és ezzel majdnem borította a gázai béketárgyalásokat
Komoly diplomáciai botrány alakult ki az amerikai elnök lépése miatt.
Figyelmeztetés érkezett: komoly esés előtt állhat az amerikai tőzsde
10 százaléknál is nagyobb lehet a veszteség.
Debrecenben épít 400 lakást a magyar ingatlanfejlesztő
Ez az első fejlesztése itthon a fővároson kívül.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Az EU-ban Kínára borították az asztalt, miközben mindenki a Trump–Hszi-csörtére figyelt
Az Európai Unióban egy sokkal durvább csapást mértek Pekingre.
Új befektetési őrület tarol a tőzsdén – Ezek a részvények szárnyalnak, mutatjuk az okokat!
Erről nem érdemes lemaradni.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!