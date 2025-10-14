Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe

Az Európai Unió egyre határozottabban készül arra, hogy Donald Trump távozása után újratárgyalja az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodását. A tagállamok szerint az egyezmény túlzottan kedvezőtlen Európa számára, ezért „naplemente-záradékkal” korlátoznák annak érvényét, ha Washington nem mutat hajlandóságot a feltételek módosítására – számolt be a Financial Times.

Az Európai Unió újra akarja tárgyalni az Egyesült Államokkal kötött, aránytalan kereskedelmi megállapodását Donald Trump elnökségének lezárulta után – írja a Financial Times.

Mint arról már többször írtunk, a jelenlegi egyezmény értelmében az EU a legtöbb exporttermékre 15 százalékos vámot fizet, miközben eltörölte az amerikai ipari árukra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámokat.

Több tagállam már a megkötéskor is csak azért egyezett bele az egyezménybe, hogy elkerüljön egy vámháborút, mivel a bizonytalanság a kereskedelmi terheknél is nagyobb gazdasági kárt okozna.

A dániai tanácskozáson kedden a tagállamok kereskedelmi miniszterei Maroš Šefčovič uniós biztos vezetésével vitatják meg, hogy a megállapodásról kötelező érvényű felülvizsgálatot indítsanak Trump távozása után. Több főváros azt szeretné,

ha az egyezmény úgynevezett „naplemente-záradékkal” (sunset clause) egészülne ki, amely automatikusan lejárna, hacsak nem újítják meg.

Az FT-nek nyilatkozó diplomáciai források szerint az Európai Bizottság nyitott az ötletre, de a konkrét időpontban még nincs egyetértés.

Az Európai Parlament képviselőinek egy része már jelezte, hogy csak ilyen záradék mellett hajlandó jóváhagyni a vámváltoztatásokat.

Ez lehetőséget adna Brüsszelnek arra, hogy az esetleges módosításokat a demokratikus folyamat részének tüntesse fel Washington felé.

Ugyanakkor uniós diplomaták szerint nem világos, Donald Trump, elnökségének hátralevő három évében hogyan reagálna egy ilyen lépésre.

Címlapkép forrása: EU