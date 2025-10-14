  • Megjelenítés
Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe
Uniós források

Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe

Portfolio
Az Európai Unió egyre határozottabban készül arra, hogy Donald Trump távozása után újratárgyalja az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodását. A tagállamok szerint az egyezmény túlzottan kedvezőtlen Európa számára, ezért „naplemente-záradékkal” korlátoznák annak érvényét, ha Washington nem mutat hajlandóságot a feltételek módosítására – számolt be a Financial Times.

Az Európai Unió újra akarja tárgyalni az Egyesült Államokkal kötött, aránytalan kereskedelmi megállapodását Donald Trump elnökségének lezárulta után – írja a Financial Times.

Mint arról már többször írtunk, a jelenlegi egyezmény értelmében az EU a legtöbb exporttermékre 15 százalékos vámot fizet, miközben eltörölte az amerikai ipari árukra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámokat.

Kapcsolódó cikkünk

Trumpék ultimátumot küldtek Brüsszelnek, komoly követeléseken múlik az EU gazdasága

Nem ejt mély sebet Európán a vámháború, de Magyarország más miatt szenvedhet

Több tagállam már a megkötéskor is csak azért egyezett bele az egyezménybe, hogy elkerüljön egy vámháborút, mivel a bizonytalanság a kereskedelmi terheknél is nagyobb gazdasági kárt okozna.

A dániai tanácskozáson kedden a tagállamok kereskedelmi miniszterei Maroš Šefčovič uniós biztos vezetésével vitatják meg, hogy a megállapodásról kötelező érvényű felülvizsgálatot indítsanak Trump távozása után. Több főváros azt szeretné,

ha az egyezmény úgynevezett „naplemente-záradékkal” (sunset clause) egészülne ki, amely automatikusan lejárna, hacsak nem újítják meg.

Az FT-nek nyilatkozó diplomáciai források szerint az Európai Bizottság nyitott az ötletre, de a konkrét időpontban még nincs egyetértés.

Az Európai Parlament képviselőinek egy része már jelezte, hogy csak ilyen záradék mellett hajlandó jóváhagyni a vámváltoztatásokat.

Ez lehetőséget adna Brüsszelnek arra, hogy az esetleges módosításokat a demokratikus folyamat részének tüntesse fel Washington felé.

Ugyanakkor uniós diplomaták szerint nem világos, Donald Trump, elnökségének hátralevő három évében hogyan reagálna egy ilyen lépésre.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
vasút-bűncselekmény-orfk-rendőrség-áruszállítás-jogsértés-szabálysértés-pályaudvar-illegális-migráció
Uniós források
Tömeges deportálásokba kezdene Európa
Pénzcentrum
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility