Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe

Az Európai Unió újra akarja tárgyalni az Egyesült Államokkal kötött, aránytalan kereskedelmi megállapodását Donald Trump elnökségének lezárulta után – írja a Financial Times.
Mint arról már többször írtunk, a jelenlegi egyezmény értelmében az EU a legtöbb exporttermékre 15 százalékos vámot fizet, miközben eltörölte az amerikai ipari árukra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámokat.
Több tagállam már a megkötéskor is csak azért egyezett bele az egyezménybe, hogy elkerüljön egy vámháborút, mivel a bizonytalanság a kereskedelmi terheknél is nagyobb gazdasági kárt okozna.
A dániai tanácskozáson kedden a tagállamok kereskedelmi miniszterei Maroš Šefčovič uniós biztos vezetésével vitatják meg, hogy a megállapodásról kötelező érvényű felülvizsgálatot indítsanak Trump távozása után. Több főváros azt szeretné,
ha az egyezmény úgynevezett „naplemente-záradékkal” (sunset clause) egészülne ki, amely automatikusan lejárna, hacsak nem újítják meg.
Az FT-nek nyilatkozó diplomáciai források szerint az Európai Bizottság nyitott az ötletre, de a konkrét időpontban még nincs egyetértés.
Az Európai Parlament képviselőinek egy része már jelezte, hogy csak ilyen záradék mellett hajlandó jóváhagyni a vámváltoztatásokat.
Ez lehetőséget adna Brüsszelnek arra, hogy az esetleges módosításokat a demokratikus folyamat részének tüntesse fel Washington felé.
Ugyanakkor uniós diplomaták szerint nem világos, Donald Trump, elnökségének hátralevő három évében hogyan reagálna egy ilyen lépésre.
Címlapkép forrása: EU
Brutális menetelésben az arany
Megint itt az új csúcs.
10 ezer milliárd dollárral növelheti a globális GDP-t a mesterséges intelligencia
A Broadcom vezérigazgatója szerint.
Figyelmeztet a pénzember: spekuláció fűtötte a ralit
Nem jól van ez így Jim Cramer szerint.
Aggasztó jelentés jött: lényegében beszakadt Ukrajna támogatása
Fele annyi fegyvert kaptak nyáron, mint korábban.
Sok magyar dolgozónak csökken a fizetése, de sajnos nincs ebben semmi meglepő
Az átlag majdnem mindent elfed.
Akkorát szólt a magyar élelmiszerárak robbanása, hogy még most is visszhangzik
Az egész világ szörnyülködve nézi, mi történt.
Drasztikus lépésre szánta el magát az elnök az ellenzéki politikus Nobel-díja után
Így utasítja el állampolgára rangos elismerését.
Dánia váratlanul felrúgott egy fontos katonai megállapodást, Kijevben már pezsgőt bontanának
Pedig sok a bizonytalan tényező.
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Balásy Zsolt az üdvözítő egyenlőtlenségről
Egy amerikai, nyári out-of-office email sajnálkozik, hogy most néhány órával később fog csak válaszolni, amíg visszaér a strandról. Az európai megkéri a küldőt, hogy várjon... The post Bal
Top 10 osztalék részvény - 2025. október
Október másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.