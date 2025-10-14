  • Megjelenítés
Orosz olaj ide vagy oda, úgy látszik, az EU-val köti meg alkuját a világgazdaság új nagyhatalma
Uniós források

Orosz olaj ide vagy oda, úgy látszik, az EU-val köti meg alkuját a világgazdaság új nagyhatalma

Portfolio
Már a tárgyalásokat vezető döntéshozók szintjén is állandó kommunikációs csatornákat nyitottak, miután az elmúlt héten komoly áttörést értek el az India és az EU közt folyó szabadkereskedelmi tárgyalásokban. Bár néhány hete még a basmati rizs oltalom alá vétele is képes volt megakasztani a tárgyalásokat, nemrég sikerült lezárni a szabadkereskedelmi megállapodás egy újabb fejezetét, és úgy látszik, az amerikai nyomásnak is köszönhetően, India készen lehet visszavágni az ukrajnai háború óta kialakult nagymértékű orosz olajimportját.

Az Európai Bizottság hétfőn közölte, hogy a tárgyalócsoportok intenzív tempóban folytatják a munkát a következő hetekben, a főtárgyalók szintjén pedig folyamatos egyeztetések zajlanak innentől mind virtuális, mind személyes formában.

Szeptember végén még arról számolt be az EU kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič, hogy a várakozásokkal szemben nem sikerült véglegesíteni a mezőgazdasági termékekről szóló fejezetet. Az elmúlt héten azonban megállapodtak az állat- és növény-egészségügyi szabályok végleges verziójában, és egyéb területeken is előrelépések történtek, így egyre valószínűbbnek látszik, hogy az ígéreteknek megfelelően,

az év végére sikerül nyélbe ütni az újabb szabadkereskedelmi egyezményt.

Erre utal az is, hogy a mostani, 14. tárgyalási szakasz után már nem jelöltek ki új időpontot, hanem a folyamatos egyeztetések mellett köteleződött el Šefčovič és Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter, mondta el a Bizottság szóvivője a Politiconak.

Bár India meglehetősen elkötelezetten védi piacait a külföldi exporttermékektől, úgy tűnik, a geopolitikai változások tükrében India is úgy látja, hogy elengedhetetlen egyességre jutnia az unió országaival, amelynek a partnerségi stratégia alapján az is részét képezi, hogy szorosabb védelmi együttműködést építenek ki.

Ez azonban jelentős kockázatokat hordozna magával, amíg India fehéroroszországi hadgyakorlatokon vesz részt, és

továbbra is Oroszországból szerzi be olajszükségleteinek közel 40 százalékát.

Eközben a tárgyalások felgyorsulása annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztusban 50 százalékos vámot vetett ki Indiára az oroszoktól vásárolt energia miatt, ami komoly nyomást helyezett az indiai kormányra, amely ezen a héten is tárgyalódelegációt küldött az USA-ba.

Kapcsolódó cikkünk

Két tűz közé került a felemelkedő nagyhatalom, de éppen ez mutatja, hogy mennyire fontos szereplő lett

Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával

Mindebből az kezd kirajzolódni, hogy India végső soron a Nyugattal való együttműködést többre értékeli, mint az orosz olajból befolyó kereskedelmi többletét. A kérdés már csak annyi, hogy az Indiát vezető Narendra Modi milyen mértékben hajlandó csökkenteni az orosz olajimportot.

Bár az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas korábban azt mondta, nincsenek illúzióik a teljes leválással kapcsolatban,

a háborút megelőzően alig napi 100 ezer hordót vásároltak Oroszországtól.

Ez kevesebb mint 5 százalékát fedezte csak az ország szükségleteinek, mégis tudták máshonnan (ez előtt jellemzően a Közel-Keletről) fedezni szükségleteiket, így jelentős mozgástér lehet az orosz import csökkentésében, különösen ha az USA-val való megállapodásuk – a többi kétoldalú vámalkuhoz hasonlóan – még több amerikai energiahordozó vásárlására való vállalásokat is tartalmazna.

Kapcsolódó cikkünk

Magyarország futtathatja zátonyra az EU eddigi egyik legnagyobb húzását

Trump Erdogannak is megmondta: abba kellene hagyni az orosz olaj- és gázvásárlást

Sorban várnak Brüsszel asztalánál az egykor dacos ázsiai országok

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
donald trump és ursula von der leyen
Uniós források
Fordulat az EU-USA kereskedelemben: Brüsszel kilépési záradékot akar az egyezménybe
Pénzcentrum
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility