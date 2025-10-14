Orosz olaj ide vagy oda, úgy látszik, az EU-val köti meg alkuját a világgazdaság új nagyhatalma

Az Európai Bizottság hétfőn közölte, hogy a tárgyalócsoportok intenzív tempóban folytatják a munkát a következő hetekben, a főtárgyalók szintjén pedig folyamatos egyeztetések zajlanak innentől mind virtuális, mind személyes formában.
Szeptember végén még arról számolt be az EU kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič, hogy a várakozásokkal szemben nem sikerült véglegesíteni a mezőgazdasági termékekről szóló fejezetet. Az elmúlt héten azonban megállapodtak az állat- és növény-egészségügyi szabályok végleges verziójában, és egyéb területeken is előrelépések történtek, így egyre valószínűbbnek látszik, hogy az ígéreteknek megfelelően,
az év végére sikerül nyélbe ütni az újabb szabadkereskedelmi egyezményt.
Erre utal az is, hogy a mostani, 14. tárgyalási szakasz után már nem jelöltek ki új időpontot, hanem a folyamatos egyeztetések mellett köteleződött el Šefčovič és Piyush Goyal indiai kereskedelmi miniszter, mondta el a Bizottság szóvivője a Politiconak.
Bár India meglehetősen elkötelezetten védi piacait a külföldi exporttermékektől, úgy tűnik, a geopolitikai változások tükrében India is úgy látja, hogy elengedhetetlen egyességre jutnia az unió országaival, amelynek a partnerségi stratégia alapján az is részét képezi, hogy szorosabb védelmi együttműködést építenek ki.
Ez azonban jelentős kockázatokat hordozna magával, amíg India fehéroroszországi hadgyakorlatokon vesz részt, és
továbbra is Oroszországból szerzi be olajszükségleteinek közel 40 százalékát.
Eközben a tárgyalások felgyorsulása annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztusban 50 százalékos vámot vetett ki Indiára az oroszoktól vásárolt energia miatt, ami komoly nyomást helyezett az indiai kormányra, amely ezen a héten is tárgyalódelegációt küldött az USA-ba.
Mindebből az kezd kirajzolódni, hogy India végső soron a Nyugattal való együttműködést többre értékeli, mint az orosz olajból befolyó kereskedelmi többletét. A kérdés már csak annyi, hogy az Indiát vezető Narendra Modi milyen mértékben hajlandó csökkenteni az orosz olajimportot.
Bár az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas korábban azt mondta, nincsenek illúzióik a teljes leválással kapcsolatban,
a háborút megelőzően alig napi 100 ezer hordót vásároltak Oroszországtól.
Ez kevesebb mint 5 százalékát fedezte csak az ország szükségleteinek, mégis tudták máshonnan (ez előtt jellemzően a Közel-Keletről) fedezni szükségleteiket, így jelentős mozgástér lehet az orosz import csökkentésében, különösen ha az USA-val való megállapodásuk – a többi kétoldalú vámalkuhoz hasonlóan – még több amerikai energiahordozó vásárlására való vállalásokat is tartalmazna.
Címlapkép forrása: EU
