Ursula von der Leyen már most befektetőket toboroz az EU-tagság kapujában álló országba

Az Európai Bizottság elnöke meglehetősen egyértelmű jelzést adott arra, hogy azok a befektetők járhatnak a legjobban, akik már a csatlakozás előtt megvetik lábukat Montenegróban. Az apró nyugat-balkáni ország már régóta az eurót használja fizetőeszközként, de rövidesen ezt hivatalosan is bevezethetik, miután az elmúlt héten sikeresen csatlakoztak az unió banki átutalásokat megkönnyítő rendszeréhez.

Világosan fogalmazott Ursula von der Leyen bizottsági elnök egy montenegrói befektetési konferencia keddi megnyitóján, ahol azt mondta:

Hölgyeim és uraim, most van itt az ideje befektetni. Elsőrangú ügyként kezelem, hogy még az unióhoz való csatlakozásuk előtt minél több európai vállalkozást vonzzak a Nyugat-Balkánra, és különösen Montenegróba.

Az ország vezető Jakov Milatović alig több mint egy hónapja jelentette be, hogy 2028-ban egyszerre válna uniós tagállammá és tenné hazája hivatalos fizetőeszközévé az eurót, még azelőtt, hogy lejárna von der Leyen második ciklusa a szövetség élén.

Bár a Bizottság elnöke nem tett ígéretet arra, hogy ez biztosan megtörténik, egyértelmű támogatásáról biztosította Montenegró vezetését, arra hivatkozva, hogy

A tervük meglehetősen ambiciózus, és "mi szeretjük az ambíciót."

Von der Leyen elmondásában egy rendkívül fontos lépést tettek meg ezen az úton múlthéten, amikor Montenegro csatlakozott az Egységes Euró Fizetési Övezethez, a SEPA-hoz, amelynek hozadékaként többnapos átfutás és 50 eurós tranzakciós díjak helyett, most már perceken belül lejátszódnak az átutalások a balkáni ország és az unió tagállamai között.

A SEPA‑csatlakozás révén Albánia, Montenegró és Észak‑Macedónia vállalatai évi mintegy 500 millió eurót takaríthat, így ahogy azt egy hétfői térségben tett beszédében elmondta, az uniós integráció nem csupán „papíron” jó, hanem a cégek mérlegeiben is láthatóvá válik szinte egyik napról a másikra.

Amellett, hogy az ország turisztikai szektora már most is erős lábakon áll, von der Leyen leginkább a tisztaenergiaátállást elősegítő beruházásokat emelte ki, egy vízen úszó napenergia-parkot, magaslati szélturbinákat, Montenegró első akkumulátoros tároló létesítményét, és a Bar városában létesített kikötőt, amely az első kibocsátásmentes létesítmény lesz az Adriai-tengeren.

A Bizottság elnöke emellett elismerését fejezte ki az ország jogrendszerében és pártfinanszírozásában elért reformokhoz, és arra buzdította Montenegró vezetését, hogy ne álljanak meg félúton. Von der Leyen szerint az elkövetkező hónapok és évek meghatározóak lesznek az ország szempontjából.

Ha Milatovićnak sikerül hasonlóan komoly előrelépéseket tenni a jogállamiság, a közbeszerzések és az átláthatóság terén is, akkor az EB-vezér szavaiban

"nincs kétség" afelől, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás már csak "karnyújtásnyira" lesz.

Címlapkép forrása: EU