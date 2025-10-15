A 13 órás munkanap bevezetéséről szavaz Európa Achilles-sarka

Görögország jobbközép kormánya, régóta Európa egyik „legrugalmasabb” munkaerejeként hivatkozik a görög dolgozókra, ahol tavaly júliustól az ipari, kiskereskedelmi, mezőgazdasági és egyes szolgáltatási szektorokban dolgozókat hatnapos munkarendre is kötelezhetik – írja a Politico.
A papírforma szerint mindenki arra számít, hogy
a görög parlament mai szavazásán elfogadják az új törvényt a 13 órás munkanapok bevezetéséről.
A szabályozásban foglalt keretek szerint évente maximum 37 napon lenne megengedett 13-órázni. A 48 órás munkaheteket így is tartani kellene négyhavi átlagban, és az így elvégzett túlórák számát 150 órában maximálnák.
Persze az alapszabály továbbra is a 40 órás munkahét lenne, és bármilyen munka, amit efölött végeznek, azt 40%-os megnövelt bérért végezhetik, hasonlóan a hatnapos munkahétre vonatkozó korábbi szabályukhoz.
A törvényjavaslat emellett lehetővé tenné az éves szabadság több mint két részre történő felosztását, rugalmas heti munkarendeket,
kétnapos szerződéseket és gyorsított alkalmazást egy applikáción keresztül a „sürgős vállalati igények” kielégítése érdekében.
A görög munkaügyi miniszter szerint ez a dolgozók kezébe ad lehetőségeket, de a szakszervezetek erősen tiltakoznak az újabb „rugalmassági” változtatás ellen, és kedden már az országban második általános sztrájk zajlott le, megbénítva a tömegközlekedést és a közszolgáltatások jelentős részét is.
Bár a törvény elvileg önkéntes alapon engedné a 13 órás munkavállalást, a görög munkahelyi szokások és az ellenőrzések hiánya miatt a szakszervezetek úgy látják, ezzel csak a munkaadók mozgásterét bővítenék arra, hogy minél több időt tudjanak kisajtolni alkalmazottaikból, vagy a kétnapos szerződéssel érkező beugrókból.
A túldolgoztatással kapcsolatos aggályokat támasztja alá az is, hogy az Eurostat adatai szerint minden ötödik görög Európarekorder, heti 45 óránál is többet dolgozik, az OECD felmérése alapján pedig a 2023-as munkaórák tekintetében Görögország az ötödik helyen végzett világszerte, Kolumbia, Mexikó, Costa Rica és Chile után.
Az ország gazdasága ugyan helyreállt a 2009-ben kezdődött pénzügyi válság óta, és a munkanélküliség is jelentősen visszaesett az akkori 28-ról 8 százalék környékére, a bérek továbbra is az EU legalacsonyabbjai közé tartoznak, így sok görög kénytelen két munkahelyen dolgozni.
Az új törvény ellenzői azzal vádolják a kormányt, hogy tudatosan lazítják a munkaügyi szerződések súlyát, ezzel bizonytalanságot teremtve a dolgozóknak, és ellehetetlenítik a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremthetőségét.
A Görög Köztisztviselők Szakszervezetének Szövetsége szerint
a „rugalmas munkaidő” a gyakorlatban „a nyolcórás munkanap eltörlését, a családi és szociális élet minden fogalmának megsemmisítését és a túlzott kizsákmányolás legalizálását” jelenti.
