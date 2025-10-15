Ursula von der Leyen gépseregét már egy éven belül bevethetik az EU–orosz határon

Rövidesen bemutatja az Európai Bizottság azokat a konkrét terveket, amelyekkel fel kívánja pörgetni az európai védelmet, és el szeretné érni a teljes készenléti állapotot legkésőbb 2030-ra. Az ötéves terv első lépéseként a légvédelem kap majd fókuszt az orosz drónbehatolások miatt, de kiemelt szerepet kap a beszerzések koordinációja, és várható egy újabb ezermilliárd eurós alap létrehozása is a javaslatban.

Az Európai Bizottság legkésőbb 2027 elejére szeretné elérni az első nagyobb mérföldköveket a katonai készenlétet felépítő Readiness 2030 program keretében. A Bloomberg által látott dokumentum szerint az EU ehhez szigorú elvárásokat fogalmazhat meg a tagállamokkal szemben.

Első körben a drónfalat egyszerűen Európai Drónvédelemként (EDD) címkézik újra, és ahogy azt Ursula von der Leyen korábban belengette, a keleti határvidék helyett idővel áttérnek a 360 fokos megközelítésre, hogy ezzel az unió déli tagállamait is megnyugtassák.

A dokumentum ettől függetlenül kiemeli Oroszországot mint "militarizált hatalmat," amely tartós fenyegetést jelent az EU-ra, más "önkényuralmi államokkal" együtt, amelyek pedig egyre inkább beavatkoznak a tagállamok társadalmi és gazdasági berendezkedésébe.

Ennek megfelelően továbbra is maradna a keleti határvidék biztosítása, amelynek a drónkezdeményezéshez hasonlóan, szintén 2026-ban indulhatna. A legfontosabb azonban, hogy mindezeknél

elvárás lenne, hogy az uniós tagállamok koordináltabban dolgozzanak együtt, és jövő év végére a beszerzések 40%-a közösen történjen.

Bár az EU kollektív védelmi költségvetése 2021 óta csaknem megduplázódott – 218 milliárd euróról várhatóan 392 milliárd euróra 2025-re –, a kiadások továbbra is nagyrészt koordinálatlanok az uniós országok között, ami korlátozza Európa gyors újrafegyverkezési képességét.

Ezt orvosolandó a 40%-os cél meglehetősen ambiciózus, ha figyelembe vesszük, hogy már 2010 előtt vállalást tettek a 35%-os arány elérésére, de a mutató még mindig 18% körül mozog. Néhány kivétellel ugyanakkor a legtöbb keleti tagállam kifejezetten nyitott a védelem ilyen irányú megerősítésére.

Az erre létrehozott, országok közti koalícióknak már 2026 elejére meg kellene alakulniuk, hogy érdemben is elindulhasson a közös tervezés és beszerzés, és reális esély legyen arra, hogy 2030-ra tényleg minden eshetőségre készenlétben legyen az európai védelem. Ehhez arra is szükség van, hogy

minden kapcsolódó projekt szerződései és finanszírozása biztosítva legyenek 2028-ra, mire belépünk az uniós költségvetés következő hét éves ciklusába.

A dokumentum emiatt is javasolja továbbá egy akár 1000 milliárd eurós alap létrehozását az Európai Beruházási Bankkal 2026-ig a védelmi projektek támogatására. Ez a már biztosított 150 milliárd eurós hitelfelvétel és a költségvetési hiánykorlátok lazítása felé mutatna, amelyekre a magyar kormány is bejelentkezett.

A még véglegesítésre váró dokumentum bemutatása csütörtökön lesz esedékes, ezután pedig a tagállamok miniszterei jövő héten vitatják meg annak tartalmát Brüsszelben. Thomas Regnier bizottsági szóvivő közleményben jelezte, hogy

Holnap egyértelmű célkitűzéseket és mérföldköveket javasolunk a képességbeli hiányosságok megszüntetésére és a tagállamok védelmi beruházásainak felgyorsítására.

Címlapkép forrása: EU