Ursula von der Leyen gépseregét már egy éven belül bevethetik az EU–orosz határon

Az Európai Bizottság legkésőbb 2027 elejére szeretné elérni az első nagyobb mérföldköveket a katonai készenlétet felépítő Readiness 2030 program keretében. A Bloomberg által látott dokumentum szerint az EU ehhez szigorú elvárásokat fogalmazhat meg a tagállamokkal szemben.
Első körben a drónfalat egyszerűen Európai Drónvédelemként (EDD) címkézik újra, és ahogy azt Ursula von der Leyen korábban belengette, a keleti határvidék helyett idővel áttérnek a 360 fokos megközelítésre, hogy ezzel az unió déli tagállamait is megnyugtassák.
A dokumentum ettől függetlenül kiemeli Oroszországot mint "militarizált hatalmat," amely tartós fenyegetést jelent az EU-ra, más "önkényuralmi államokkal" együtt, amelyek pedig egyre inkább beavatkoznak a tagállamok társadalmi és gazdasági berendezkedésébe.
Ennek megfelelően továbbra is maradna a keleti határvidék biztosítása, amelynek a drónkezdeményezéshez hasonlóan, szintén 2026-ban indulhatna. A legfontosabb azonban, hogy mindezeknél
elvárás lenne, hogy az uniós tagállamok koordináltabban dolgozzanak együtt, és jövő év végére a beszerzések 40%-a közösen történjen.
Bár az EU kollektív védelmi költségvetése 2021 óta csaknem megduplázódott – 218 milliárd euróról várhatóan 392 milliárd euróra 2025-re –, a kiadások továbbra is nagyrészt koordinálatlanok az uniós országok között, ami korlátozza Európa gyors újrafegyverkezési képességét.
Ezt orvosolandó a 40%-os cél meglehetősen ambiciózus, ha figyelembe vesszük, hogy már 2010 előtt vállalást tettek a 35%-os arány elérésére, de a mutató még mindig 18% körül mozog. Néhány kivétellel ugyanakkor a legtöbb keleti tagállam kifejezetten nyitott a védelem ilyen irányú megerősítésére.
Az erre létrehozott, országok közti koalícióknak már 2026 elejére meg kellene alakulniuk, hogy érdemben is elindulhasson a közös tervezés és beszerzés, és reális esély legyen arra, hogy 2030-ra tényleg minden eshetőségre készenlétben legyen az európai védelem. Ehhez arra is szükség van, hogy
minden kapcsolódó projekt szerződései és finanszírozása biztosítva legyenek 2028-ra, mire belépünk az uniós költségvetés következő hét éves ciklusába.
A dokumentum emiatt is javasolja továbbá egy akár 1000 milliárd eurós alap létrehozását az Európai Beruházási Bankkal 2026-ig a védelmi projektek támogatására. Ez a már biztosított 150 milliárd eurós hitelfelvétel és a költségvetési hiánykorlátok lazítása felé mutatna, amelyekre a magyar kormány is bejelentkezett.
A még véglegesítésre váró dokumentum bemutatása csütörtökön lesz esedékes, ezután pedig a tagállamok miniszterei jövő héten vitatják meg annak tartalmát Brüsszelben. Thomas Regnier bizottsági szóvivő közleményben jelezte, hogy
Holnap egyértelmű célkitűzéseket és mérföldköveket javasolunk a képességbeli hiányosságok megszüntetésére és a tagállamok védelmi beruházásainak felgyorsítására.
Címlapkép forrása: EU
