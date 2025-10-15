  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen gépseregét már egy éven belül bevethetik az EU–orosz határon
Uniós források

Ursula von der Leyen gépseregét már egy éven belül bevethetik az EU–orosz határon

Portfolio
Rövidesen bemutatja az Európai Bizottság azokat a konkrét terveket, amelyekkel fel kívánja pörgetni az európai védelmet, és el szeretné érni a teljes készenléti állapotot legkésőbb 2030-ra. Az ötéves terv első lépéseként a légvédelem kap majd fókuszt az orosz drónbehatolások miatt, de kiemelt szerepet kap a beszerzések koordinációja, és várható egy újabb ezermilliárd eurós alap létrehozása is a javaslatban.

Az Európai Bizottság legkésőbb 2027 elejére szeretné elérni az első nagyobb mérföldköveket a katonai készenlétet felépítő Readiness 2030 program keretében. A Bloomberg által látott dokumentum szerint az EU ehhez szigorú elvárásokat fogalmazhat meg a tagállamokkal szemben.

Első körben a drónfalat egyszerűen Európai Drónvédelemként (EDD) címkézik újra, és ahogy azt Ursula von der Leyen korábban belengette, a keleti határvidék helyett idővel áttérnek a 360 fokos megközelítésre, hogy ezzel az unió déli tagállamait is megnyugtassák.

Kapcsolódó cikkünk

Oroszország határáig ment Ursula von der Leyen, erős kijelentéseket tett

Szélmalomharcból valóságos innovációs háború alakulhat ki a NATO tengerén

Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában

A dokumentum ettől függetlenül kiemeli Oroszországot mint "militarizált hatalmat," amely tartós fenyegetést jelent az EU-ra, más "önkényuralmi államokkal" együtt, amelyek pedig egyre inkább beavatkoznak a tagállamok társadalmi és gazdasági berendezkedésébe.

Ennek megfelelően továbbra is maradna a keleti határvidék biztosítása, amelynek a drónkezdeményezéshez hasonlóan, szintén 2026-ban indulhatna. A legfontosabb azonban, hogy mindezeknél

elvárás lenne, hogy az uniós tagállamok koordináltabban dolgozzanak együtt, és jövő év végére a beszerzések 40%-a közösen történjen.

Bár az EU kollektív védelmi költségvetése 2021 óta csaknem megduplázódott – 218 milliárd euróról várhatóan 392 milliárd euróra 2025-re –, a kiadások továbbra is nagyrészt koordinálatlanok az uniós országok között, ami korlátozza Európa gyors újrafegyverkezési képességét.

Ezt orvosolandó a 40%-os cél meglehetősen ambiciózus, ha figyelembe vesszük, hogy már 2010 előtt vállalást tettek a 35%-os arány elérésére, de a mutató még mindig 18% körül mozog. Néhány kivétellel ugyanakkor a legtöbb keleti tagállam kifejezetten nyitott a védelem ilyen irányú megerősítésére.

Az erre létrehozott, országok közti koalícióknak már 2026 elejére meg kellene alakulniuk, hogy érdemben is elindulhasson a közös tervezés és beszerzés, és reális esély legyen arra, hogy 2030-ra tényleg minden eshetőségre készenlétben legyen az európai védelem. Ehhez arra is szükség van, hogy

minden kapcsolódó projekt szerződései és finanszírozása biztosítva legyenek 2028-ra, mire belépünk az uniós költségvetés következő hét éves ciklusába.

A dokumentum emiatt is javasolja továbbá egy akár 1000 milliárd eurós alap létrehozását az Európai Beruházási Bankkal 2026-ig a védelmi projektek támogatására. Ez a már biztosított 150 milliárd eurós hitelfelvétel és a költségvetési hiánykorlátok lazítása felé mutatna, amelyekre a magyar kormány is bejelentkezett.

A még véglegesítésre váró dokumentum bemutatása csütörtökön lesz esedékes, ezután pedig a tagállamok miniszterei jövő héten vitatják meg annak tartalmát Brüsszelben. Thomas Regnier bizottsági szóvivő közleményben jelezte, hogy

Holnap egyértelmű célkitűzéseket és mérföldköveket javasolunk a képességbeli hiányosságok megszüntetésére és a tagállamok védelmi beruházásainak felgyorsítására.

Kapcsolódó cikkünk

Szijjártó Péter Moszkvában támadta be az EU-t, nem enged a kormány Brüsszel nagy tervének

Olyan fegyvert adhat Trump Zelenszkij kezébe, amellyel sarokba szoríthatja Vlagyimir Putyint

Magyarország dicséretet kapott a Kremltől – Egyetlen lépéssel kiváltottuk Moszkva elismerését

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szijjártó péter külügyminiszter
Uniós források
Szijjártó Péter Moszkvában támadta be az EU-t, nem enged a kormány Brüsszel nagy tervének
Pénzcentrum
Ezek az iskolák ontják magukból a milliárdosokat: Magyarországon is szép számmal akadnak – nincs mese, ide kell járni tanulni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility