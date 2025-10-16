Íme Brüsszel vadiúj globális stratégiája

Az Európai Bizottság csütörtökön új stratégiát mutatott be, amelynek célja Európa helyének megerősítése a globális piacokon és a tiszta, ellenálló gazdasági átmenet előmozdítása.

A brüsszeli testület sajtóközleménye szerint új uniós globális klíma- és energiastratégia előmozdítja az igazságos átmenetet támogató szabványokat, valamint segíti partnereit saját fenntartható fejlődési céljaik elérésében. A stratégia egyben az

új biztonsági kihívások kezelésére is irányul, amelyek Európa és partnerei érdekeit egyaránt veszélyeztetik.

A kezdeményezés kiegészíti a februárban bemutatott tiszta ipari megállapodást amely az uniós versenyképesség és a szén-dioxid-mentesítés előmozdítását célozza. A csütörtökön bemutatott dokumentum ennek külpolitikai dimenzióját teremti meg, és új, kölcsönösen előnyös partnerségek kialakítását tűzi ki célul.

Az EU célja, hogy a világ tiszta technológiai piacának 15 százalékát uniós gyártású termékekkel lássa el, miközben erősíti ipari versenyképességét. Az EU villamosenergia-termelésének közel fele már 2024-ben megújuló forrásból származott, a tisztaenergia-beruházások aránya pedig 111 százalékkal nőtt 2015 óta.

A stratégia kiemelt céljai között szerepel a tiszta technológiák nemzetközi piacain való uniós részvétel erősítése, a világ különböző régióiban a fenntartható biztonságos infrastrukturális beruházások támogatását célzó Global Gateway program bővítése, valamint az együttműködés fokozása szabadkereskedelmi megállapodások, igazságos energiaátmeneti partnerségek és zöld szövetségek keretében.

A bizottság hangsúlyozta: a szén-dioxid-árazás kulcsszerepet játszik a kibocsátáscsökkentésben és az innováció ösztönzésében. Az EU támogatja e mechanizmusok bevezetését világszerte, többek között egy új, erre létrehozott szakértői munkacsoport segítségével.

A dokumentum leszögezi: Európai Unió továbbra is elkötelezett a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél elérése mellett. Az EU 1990 óta 37 százalékkal csökkentette üvegházhatásúgáz-kibocsátását, miközben a világ legnagyobb klímafinanszírozási hozzájárulója maradt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images