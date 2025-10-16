  • Megjelenítés
Nem Magyarország, hanem két másik ország torpedózza meg az új orosz szankciókat
Uniós források

Nem Magyarország, hanem két másik ország torpedózza meg az új orosz szankciókat

Portfolio
Az Európai Unió új orosz szankciós csomagját ezúttal nem a magyar, hanem a szlovák és az osztrák kormányok fenyegetik vétóval. Robert Fico szlovák miniszterelnök az autóipar és az energiaárak válságának kezelését követeli a döntés feltételeként, míg Ausztria a Raiffeisen Bank 2,1 milliárd eurós orosz vesztesége miatt próbál engedményt kiharcolni. Bár a technikai részletekben már megegyeztek a tagállamok, a politikai jóváhagyás továbbra is két kormány kezében van – miközben meglepő módon ezúttal Magyarország nem állt a vétózók oldalára – számolt be az Euronews.

Robert Fico ismét belengette, hogy megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot, ezzel megakadályozva a döntés elfogadását a jövő heti EU-csúcs előtt. A csomag többek között az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG), az olajipari infrastruktúrát, az úgynevezett „árnyékflottát” és a kriptovaluta-platformokat célozná, valamint korlátozná az orosz diplomaták mozgását az EU-n belül.

A technikai részletekben már megegyeztek a tagállamok, így most csak a politikai jóváhagyás hiányzik – amit Pozsony és Bécs blokkol, de meglepetésre Magyarország nem.

Fico António Costa, az Európai Tanács elnöke felé jelezte, hogy „nem hajlandó újabb szankciócsomagokról tárgyalni”, amíg a csúcson nem születnek konkrét döntések az európai autóipar és az energiaárak válságának kezeléséről. A szlovák miniszterelnök kifogásolta, hogy a tervezett zárónyilatkozat csak általánosságban említi ezeket a témákat, miközben Ukrajna támogatása részletesen szerepel benne. Azt ígérte, Szlovákia

lényegesen konkrétabb javaslatokat nyújt be az energiapiaci és autóipari problémákra a csúcstalálkozón, amelyet október 23-án tartanak.

A szlovák kormányfő ezzel megismétli korábbi taktikáját: a múltban is más ügyekhez kötötte a szankciók támogatását. Korábban az orosz fosszilis energiahordozók kivezetését csak azután fogadta el, hogy az Európai Bizottság levélben nem kötelező, de politikai garanciákat adott az átmenet megkönnyítésére. Szlovákia továbbra is erősen függ az orosz energiától, és magas az energiaszegénységben élők aránya az országban.

Most Fico a 2035-től tervezett belső égésű motoros autók tiltását támadja, amelyet Németország új kancellárja, Friedrich Merz is elutasított.

Ausztria eközben más okból hátráltatja a megállapodást. Bécs azt kérte, hogy

az EU oldja fel a szankciók alá vont Rasperia Trading orosz cég részvényeinek befagyasztását, hogy kártalaníthassa a Raiffeisen Bank Internationalt, amely 2,1 milliárd eurós veszteséget szenvedett el egy moszkvai bírósági döntés miatt.

A tagállamok többsége azonban ellenzi a javaslatot, mert attól tartanak, precedenst teremtene más, hasonló követelésekre.

Az osztrák külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy Ausztria kormánya továbbra is támogatja Ukrajnát és a szankciós rendszert, de kötelességének tartja az osztrák vállalatok érdekeinek védelmét. Diplomáciai források szerint egyelőre nem világos, hogy Ausztria a vezetői csúcsra is elviszi-e az ügyet, vagy visszalép a növekvő politikai nyomás hatására. Így a következő napokban eldőlhet, sikerül-e az uniós tagállamoknak áttörést elérniük az új szankciók ügyében, vagy ismét elhúzódik az Oroszországgal szembeni egységes fellépés, pedig most Magyarország hangja sem hallatszik ki a közös kórusból.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas nyomás alatt India: Trump a legsúlyosabb szankciót is bevetné az orosz olaj ügyében

Szijjártó Péter Moszkvában támadta be az EU-t, nem enged a kormány Brüsszel nagy tervének

A fél világ behódolt az Európai Uniónak, még Kína is beadta a derekát

Kimondta az Európai Bizottság: 2030-ban jöhet a háború Oroszország ellen

Damoklész kardja vághatja ketté az Európai Uniót

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai Unió-költségvetés-Európai Bizottság-adósság-közös költségvetés-védelmi kiadás-fegyverkezés-hadiipar-geopolitika-EUyou
Uniós források
Kimondta az Európai Bizottság: 2030-ban jöhet a háború Oroszország ellen
Pénzcentrum
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility