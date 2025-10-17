Baljósló kilátásokat fest Magyarország EU-s pénzei szempontjából a precedensértékű meghallgatás

A héten az Európai Unió Bírósága háromórás meghallgatáson vizsgálta a Parlament vádjait, miszerint a Bizottság megsértette saját szabályait, amikor 2023 decemberében elérhetővé tette a Magyarországnak járó támogatások egy jelentős, 10,2 milliárd eurós részét az igazságszolgáltatási reformokra hivatkozva.
Az EP-képviselők szerint a döntés politikai megfontolásból született, közvetlenül a tagállamokat tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozója előtt, ahol az EU-s állam- és kormányfők újabb,
Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélyről és a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szavaztak.
Ennek a szavazásnak lett az a konklúziója, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök a belengetett vétó helyett inkább kiment kávézni a szavazáskor, így az állásfoglalása nélkül, egyhangúlag fogadták el Ukrajna további támogatását.
A Parlamentet képviselő ügyész vádjai szerint az elvileg az igazságszolgáltatás függetlenségének garantálására szánt magyar intézkedéseket a Bizottság csak hiányosan vizsgálta meg, és szinte egyik pillanatról a másikra oldotta fel a vonatkozó forrásokat.
Ezzel szemben a bizottsági álláspont szerint az időzítés mögött semmilyen politikai megfontolás nem volt, az ügyet már hónapok óta vizsgálták, és úgy látták, nincs értelme tovább lakat alatt tartani a források ezen részét.
Ahogy erről korábban is több ízben írtunk, ezt az is alátámasztja, hogy a Bizottság már az Ukrajna csatlakozási szándékával kapcsolatos tárgyalások napirendre kerülése előtt közölte Magyarországgal, milyen további reformokat vár az uniós pénzek feloldásához. Innen nézve inkább az a magyarázat tűnik reálisnak, hogy
a kormány inkább csak bevárta a decemberi csúcstalálkozót, hogy a források megszerzésével magyarázhassa a belengetett vétó elmaradását.
A meghallgatást vezető bíró azonban elsősorban azt kérdőjelezte meg, hogy a Bizottság miért gondolta jogosnak feloldani a zárolt források nagyjából felét, miközben olyan mérföldkövek maradtak teljesítetlenül, amelyek szintén a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével foglalkoztak.
Ez inkább arra utal, hogy az esetet elbíráló testület hajlik arra, hogy szélesebb kontextusban vizsgálja a döntés jogosságát. A négy bizottsági ügyvédet magyar oldalról támogató Fehér Miklós Zoltán többek között azzal indokolta a vád megalapozatlanságát, hogy az Európai Parlament elvileg elfogadta a Magyarország által magára meghatározott reformokat, és nem jelezte előre, hogy ezeknek a gyakorlatban is hatással kell lenniük a szerintük rendszerszintű hibákra.
Fehér azt is többször hangsúlyozta, hogy a vádban megfogalmazott vélelmezések ellenére a bírósági tanácsok összetétele több okból változhat, így a leváltások és átalakítások sem jelenthetnek alapot annak feltételezésére, hogy az ország vezetésének kellemetlen szereplőket lett volna célja lecserélni. Ezen kívül elmondta, hogy a beépített automatikus rendszerek garanciaként szolgálnak arra, hogy objektív kritériumok alapján osszák ki a tárgyalásra váró ügyeket.
Az ügyet elbíráló Tamara Ćapeta február közepén fog nem kötelező érvényű véleményt mondani, de a végleges döntés értelmében két fontos következménye is lehet Magyarországra nézve:
- Ha a Parlament álláspontjának adnak igazat, akkor akár a 2023-ban feloldott források visszafizetésére is kötelezhetik Magyarországot.
- Amennyiben elfogadják, hogy ilyen esetekben rendszerszintű szemléletet kell alkalmazni, és nem szigorúan a jogi szöveg alapján – a gyakorlatot háttérbe szorítva – kell eljárni, az az EU következő költségvetési ciklusára is komoly implikációkkal járhat.
A 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (MFF) tervezetének bemutatásakor a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elmondta, hogy az uniós források kifizetését teljes mértékben a jogállamisági kritériumok teljesülésétől tenné függővé.
Ezt még a költségvetési reform ellen, a kohéziós és agrárforrások védelmében kardoskodó parlamenti jelentéstevők is üdvözlendőnek ítélték, akik átláthatóbb kritériumrendszert javasoltak a közös EU-s pénzek elosztásánál.
Erre a szempontra Fehér is külön felhívta a figyelmet a meghallgatáson, így annak ellenére, hogy az ügyben az Európai Bizottság viseli a vádakat,
a mindenkori magyar kormány szempontjából is fontos lehet, hogy milyen döntést hoz az Európai Unió Bírósága.
Címlapkép forrása: EU
Ez egyre csúnyább, ütik a bankrészvényeket
Aggódnak a befektetők.
Putyin terroristája vált az Európai Unió militarizálódásának vezetőjévé
Egy olyan hadiipari együttműködés bukott ki, ami alapvetően átformálhatja, amit a háborúról tudunk.
Heves megye ipara lendületben – a tőkeprogram friss forrásokat hozhat a helyi kkv-knak
A kkv-k versenyképességének kulcsa a piaci kapcsolatok erősítése és a fejlesztési források elérése.
Börtönbe zárhatják Donald Trump egykori bizalmasát: sztálinista taktikáról beszél a volt tanácsadó
Úgy véli, csak megfélemlítésről van szó.
Zsiday Viktor szerint ez lehet a következő nyerő magyar befektetés
De figyelmeztet arra is: vannak kockázatai.
Eséssel indít a magyar tőzsde
Rossz a nemzetközi hangulat.
Olyan csúcstelefon jön a Samsungnál, amit három részre lehet összehajtani
Nemsokára leleplezik a készüléket.
Ha ez bejön, akkor napokon belül valami nagy dolog történhet a bitcoinnal
Nagyon nem szép, amit látunk, de van itt egy érdekes kapaszkodó.
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.