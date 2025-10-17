Magyarországnak nagyon fájdalmas gellert kapott az EU-Kína gazdasági háború

Kína kereskedelmi minisztériuma hamarosan meghallgatást tart az Európai Unióból származó sertéshús-importtal kapcsolatos dömpingellenes vizsgálatról. A magyar sertéságazat közvetve iszonyatosan nagy pofont kaphat.

A kínai kereskedelmi minisztérium pénteki közleménye szerint a közeljövőben meghallgatást tartanak az Európai Unióból származó sertéshús-importtal kapcsolatos dömpingellenes vizsgálatról.

A minisztérium közölte, hogy az érintett feleknek október 23-ig kell regisztrálniuk a meghallgatásra.

Peking még szeptember elején jelentette be, hogy akár 62 százalékos ideiglenes dömpingellenes vámot vetett ki az európai sertéshúsra, amit széles körben az EU kínai elektromos járművekre kivetett vámjainak megtorlásaként értékeltek már akkor is.

A kínai kereskedelmi minisztérium akkori közlése szerint több mint egy éves vizsgálat után "előzetes bizonyítékok azt mutatják, hogy az EU-ból importált sertéshús és sertéshústermékek dömpingáron kerülnek a piacra, jelentős kárt okozva a hazai iparágnak".

A bejelentett ideiglenes vámok mértéke 15,6 és 62,4 százalék között mozog.

Amikor Peking tavaly júniusban bejelentette a vizsgálatot, az európai mezőgazdasági szektor jelezte, hogy a spanyol, holland, dán, német és belga gazdákat érintené leginkább az intézkedés. A vizsgálatot széles körben Brüsszel azon lépésének megtorlásának tekintik, amely tavaly akár 45 százalékos vámot vezetett be egyes kínai elektromos járműgyártókra egy támogatásellenes vizsgálat részeként.

Brüsszel azóta számos támogatásellenes vizsgálatot és egyéb eljárást indított különböző kínai termékek ellen, miközben nőnek a feszültségek Kína hatalmas kereskedelmi többlete miatt az EU-val szemben.

Kína idén júniusban hat hónappal meghosszabbította az EU sertéshúsimportjának vizsgálatát, de a pénteki bejelentés véget vetett minden reménynek, hogy tovább halaszthatják a vámok bevezetését.

Az EU és Kína közötti sertéshús-importkorlátozások közvetlenül érintik a magyar sertéstenyésztőket, mivel az uniós exportpiacok egyik legfontosabb célországa éppen Kína, ahová a feldolgozott és fagyasztott sertéshús jelentős része irányul.

Amikor Peking vámokat, korlátozásokat vagy adminisztratív akadályokat vezet be – például az uniós állategészségügyi szabályokra hivatkozva –, az közvetlenül csökkenti az exportlehetőségeket, ami a magyar húsfeldolgozóknál is árleszorító hatást vált ki.

Mivel a nagy európai exportőrök nem tudják eladni termékeiket az ázsiai országban, az európai piaci túlkínálat miatt a felvásárlási árak eshetnek, miközben a termelési költségek – takarmány, energia, munkaerő – továbbra is magasak, ami rontja a nyereségességet.

Közvetve a helyzet azt eredményezheti, hogy az uniós piacon belül megnő a verseny, hiszen más tagállamok termelői is a belső piacra próbálják terelni árujukat, ezáltal a magyar gazdák nehezebben tudnak érvényesülni.

A bizonytalanság ráadásul a beruházási kedvet is visszaveti, mivel a sertéstartás hosszú távú, tőkeigényes ágazat, amely különösen érzékeny az exportfüggőségre és a geopolitikai feszültségekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images