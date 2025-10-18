  • Megjelenítés
Beadta a derekát Ausztria: mégis támogatják a szankciót!
Uniós források

Ausztria bejelentette, hogy támogatja az Európai Unió Oroszország elleni 19. szankciós csomagját, feladva korábbi ellenállását, ami jelentős akadályt hárít el a jövő heti szavazás előtt.

Ausztria jelezte, hogy mégis támogatni fogja az Európai Unió Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomagját,

ezzel megvonva korábbi vétóját és eltávolítva egy fontos akadályt a jövő heti szavazás útjából.

Az EU külügyminiszterei hétfőn ülnek össze Luxemburgban, ahol várhatóan véglegesítik a blokk újabb szankcióit, amelyeket Moszkva Ukrajna elleni inváziója miatt vezetnek be.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy a csomag elfogadása holtpontra jutott, mivel Ausztria azt követelte, hogy az EU oldja fel egyes orosz vagyonok befagyasztását, hogy kárpótolja a Raiffeisen Bank Internationalt az Oroszország által kivetett büntetések miatt. A többi EU-tagállam azonban nem támogatta ezt a követelést. A szankciós csomag elfogadásához az EU mind a 27 tagállamának egyhangú támogatására van szükség.

Ausztria támogatja az Oroszországra gyakorolt folyamatos nyomást, és hétfőn jóváhagyja a 19. szankciós csomagot

- közölte az ország külügyminisztériuma egy nyilatkozatban.

A szankciós csomag számos energia- és pénzügyi intézkedést tartalmaz, többek között

az orosz cseppfolyósított földgáz betiltását 2027. január 1-jétől,

előrehozva a korábbi 2028. január 1-jei határidőt.

Szlovákia szintén fenntartásokat fogalmazott meg a csomaggal kapcsolatban, de négy uniós diplomata szerint az Európai Bizottság várhatóan hétfőn olyan levelet ad ki, amely orvosolja Szlovákia aggályait.

Sem a szlovák külügyminisztérium, sem a Bizottság nem reagált azonnal a megkeresésre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

