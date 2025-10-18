Beadta a derekát Ausztria: mégis támogatják a szankciót!

Ausztria jelezte, hogy mégis támogatni fogja az Európai Unió Oroszországgal szembeni 19. szankciós csomagját,
ezzel megvonva korábbi vétóját és eltávolítva egy fontos akadályt a jövő heti szavazás útjából.
Az EU külügyminiszterei hétfőn ülnek össze Luxemburgban, ahol várhatóan véglegesítik a blokk újabb szankcióit, amelyeket Moszkva Ukrajna elleni inváziója miatt vezetnek be.
A Reuters korábban arról számolt be, hogy a csomag elfogadása holtpontra jutott, mivel Ausztria azt követelte, hogy az EU oldja fel egyes orosz vagyonok befagyasztását, hogy kárpótolja a Raiffeisen Bank Internationalt az Oroszország által kivetett büntetések miatt. A többi EU-tagállam azonban nem támogatta ezt a követelést. A szankciós csomag elfogadásához az EU mind a 27 tagállamának egyhangú támogatására van szükség.
Ausztria támogatja az Oroszországra gyakorolt folyamatos nyomást, és hétfőn jóváhagyja a 19. szankciós csomagot
- közölte az ország külügyminisztériuma egy nyilatkozatban.
A szankciós csomag számos energia- és pénzügyi intézkedést tartalmaz, többek között
az orosz cseppfolyósított földgáz betiltását 2027. január 1-jétől,
előrehozva a korábbi 2028. január 1-jei határidőt.
Szlovákia szintén fenntartásokat fogalmazott meg a csomaggal kapcsolatban, de négy uniós diplomata szerint az Európai Bizottság várhatóan hétfőn olyan levelet ad ki, amely orvosolja Szlovákia aggályait.
Sem a szlovák külügyminisztérium, sem a Bizottság nem reagált azonnal a megkeresésre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megsemmisült a félelmetes Szmercs rakéta-sorozatvető rendszer
Ukrán tengerészgyalogosok találták el.
Exkluzív esemény, lehull a lepel a devizaárfolyamokról
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Autósok, figyelem: erre kell számítani a hosszúhétvégén
Kiemelten forgalmas hétvégék jönnek.
Tűz ütött ki a nemzetközi repülőtéren, minden járatot felfüggesztettek
36 tűzoltóegység dolgozik a lángok megfékezésén.
Európa a káosz viharában sodródik, és senki nem tudja, mi lesz ennek a vége
Sötétben tapogatózik mindenki.
Ismeretlen támadás ért egy hajót a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán
Folynak a vizsgálatok.
Parajdi katasztrófa: kiderült, hogy megelőzhető lett volna a vízbetörés
Alábecsülték a kockázatot.
Nagyon szokatlan dolgok történnek az óceánon, ebből nagy baj lehet
Különös okok állnak a háttérben.
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!