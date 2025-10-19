Roberta Metsola: Az üzenetünk egyszerű és világos, Európa nyitva áll a vállalkozások előtt

Tizenhat hónappal ezelőtt több mint 400 millió európai vett részt a világ legnagyobb, transznacionális demokratikus eseményén, az európai parlamenti választásokon. Az európaiak üzenete határozott és egyértelmű volt: Európának egyszerűbbé kell válnia. Jobban kell működnie, gyorsabb tempót kell diktálnia, és eredményeket kell felmutatnia. Megértettük az üzenetet. Meghallgattuk őket, és most cselekszünk: Európa nyitva áll a vállalkozások előtt.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Hónapokkal a választások előtt kollégáimmal azt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy az embereket közvetlenül, a közösségeikben hallgassuk meg. Európa-szerte fiatalok százainak kérdéseire válaszoltam. Irodákban, üzletekben és gyárakban jártam, és olyan dolgozókkal beszéltem, akik büszkék voltak arra, amit létrehoztak, de aggodalommal tekintettek a jövőre.

Olyan gazdákkal találkoztam, akik az emberek élelmezésének felelősségét hordják a vállukon. Minden ágazatból találkoztam vállalkozókkal, a kis családi vállalkozóktól a nagy ipari vezetőkig.

Bárhol is jártunk, mindenhol ugyanazt mondták.

Túl gyakran feledkezünk meg arról, hogy az emberek leginkább azokat a dolgokat értékelik Európában, amelyek egyszerűbbé teszik az életüket. A szabadságot, hogy határok nélkül éljenek, dolgozzanak, utazzanak és tanuljanak. Azt, hogy több lehetőség közül és könnyebben válaszhassák azt, ami olcsóbb. Azt a nyugalmat adó érzést, hogy egy Unióhoz tartozunk, ahol együtt nagyobb biztonságban vagyunk, erősebbek vagyunk, és többet érhetünk el.

Az igazság az, hogy az utóbbi időben ez a nagy, európai lendület alábbhagyott. Újabb és újabb bürokratikus rétegek halmozódtak fel. Minden vállalatvezető, akivel találkozom,

az üdvözlés után néhány perccel máris a „szabályozás” szót említi.

Jogos aggodalomra ad okot, hogy tízezer oldalnyi szabály halmozódott fel; bármilyen jó szándékkal is történt egy-egy szabályozás, gyakran nem volt kellőképpen átgondolt ezek gyakorlati megvalósulása.

Megértettük és meghallottuk ezt, a 2024-es választások eredményében is tükröződő csalódottságot. Az Európai Unió egyetlen közvetlenül választott intézménye, vagyis az európai polgárokat képviselő szerv lévén, az emberek ügye a mi ügyünk.

Társjogalkotóként felelősségünk a kiszámíthatóság és a stabilitás biztosítása. Segítünk a vállalkozásoknak versenyképességük megőrzésében, munkahelyek teremtésében, és támogatjuk az induló vállalkozásokat a növekedésben. Ez a feladatunk. És ezen dolgozunk nap mint nap.

2024 júliusában – e jogalkotási ciklus első ülésszakán – az Európai Parlament azt javasolta, hogy a következő öt évet egy „egyszerűsítési menetrend” határozza meg. Azóta az importőrök 90 százalékát – főként magánszemélyeket és kisvállalkozásokat – mentesítettük az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus alkalmazása alól.

Elhalasztottuk az elemekkel, illetve akkumulátorokkal kapcsolatos, a kellő gondosságra vonatkozó követelmények bevezetését, biztosítva, hogy az iparágaknak több idejük legyen az átállásra, valamint későbbre halasztottuk a gépjárműipari szankciók hatálybalépését is, hogy Európa egyik legnagyobb munkaadó szektora továbbra is erős és versenyképes maradjon.

Emellett egyszerűbbé, méltányosabbá és hatékonyabbá tettük közös agrárpolitikánkat, hogy az jobban szolgálja a gazdálkodóinkat. Elhalasztottuk bizonyos vállalati fenntarthatósági követelmények alkalmazását, és még itt sem álltunk meg. Éppen ezen a héten szűkíti az Európai Parlament e jogszabályok hatályát. Ez azt jelenti, hogy

a jelenleg érintett vállalkozások 80–85 százaléka hamarosan olyan kötelezettségektől mentesül, amelyek eddig komoly terheket róttak rájuk.

Mindez nem valósulhatott volna meg az Európai Parlament határozott kiállása nélkül. Példátlan gyorsasággal tudtunk cselekedni azoknak a munkamódszereinket korszerűsítő, merész reformoknak köszönhetően, amelyekkel eljárásainkat felgyorsítottuk, hatékonyabbá és rugalmasabbá tettük. Mindössze néhány hét alatt jutottunk el az elképzeléstől a megvalósításig.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy a tagállamok és a vállalkozások könnyebben hozzáférhessenek az Európai Unió beruházási forrásaihoz, miközben létrehozzuk a „kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatok” új kategóriáját, lehetővé téve, hogy a vállalkozások a fölösleges szabályozás terhe nélkül növekedhessenek.

A védelmi ágazatban pedig oly módon gyorsítjuk fel a beruházásokat és javítjuk a képességeket, hogy Unió-szerte harmonizáljuk a szabályozást, a finanszírozást és a közös beszerzéseket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egyszerűsítünk, azt komolyan is gondoljuk –

visszaszorítjuk a bürokráciát, és visszatérünk alapvető céljainkhoz.

Az egyszerűsítés nem azt jelenti, hogy kevesebbet teszünk, hanem azt, hogy jobban tesszük a dolgunkat. Nem csökkentjük a színvonalat, és nem vonjuk vissza a biztonságot nyújtó intézkedéseket. Viszont felszámoljuk a felesleges bürokráciát, és így a vállalkozások, a gazdálkodók, a családok és a vállalkozók arra összpontosíthatnak, ami valóban számít.

Már bebizonyítottuk, hogy az Európai Parlament képes reagálni polgárai igényeire - és ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Az üzenetünk egyszerű és világos: Európa nyitva áll a vállalkozások előtt.

Címlapkép forrása: EU