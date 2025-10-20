  • Megjelenítés
Brüsszel újabb csapást mért a svájci banktitkokra
Brüsszel újabb csapást mért a svájci banktitkokra

Az Európai Bizottság új megállapodást írt alá Svájccal az adóügyi együttműködés megerősítéséről, amely kiterjeszti az automatikus információcserét az elektronikus pénzekre és a digitális valutákra is. A lépés célja, hogy az uniós és svájci szabályok teljes összhangba kerüljenek az OECD nemzetközi előírásaival, és hatékonyabban léphessenek fel az adóelkerüléssel szemben.

Az Európai Bizottság hétfőn aláírta a Svájccal kötött adóügyi együttműködési megállapodás módosító jegyzőkönyvét, amellyel tovább erősíti az uniós és svájci hatóságok közötti adóügyi együttműködést – közölte az uniós testület hétfőn.

Az uniós testület közleménye szerint a lépés újabb mérföldkő a nemzetközi adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelemben, valamint a pénzügyi átláthatóság javításában.

A módosítás célja, hogy a megállapodás összhangban legyen az EU adóügyi adminisztratív együttműködésről szóló irányelvével (DAC) és az OECD vonatkozó nemzetközi normáival.

A frissített egyezmény kibővíti az automatikus információcserét a pénzügyi számlákról, így az immár az elektronikus pénzekre és a digitális valutákra is kiterjed. Az új szabályok szigorúbb átvilágítási és jelentéstételi kötelezettségeket vezetnek be, és új együttműködési keretet teremtenek az Európai Unió és Svájc között az áfa-igények behajtásának területén. A dokumentum ezen túlmenően arra is kötelezi a feleket, hogy vizsgálják meg a kölcsönös segítségnyújtás lehetőségét más adótípusok behajtásában is.

A Bizottság emlékeztetett arra, hogy az EU 2015 óta vesz részt ilyen típusú automatikus információcserében a tagállamok és harmadik országok között, az OECD által kidolgozott Közös Jelentési Szabvány (CRS) alapján.

A mostani módosításokra azért volt szükség, mert az OECD a közelmúltban frissítette a standardot, így az uniós–svájci egyezményt is hozzá kellett igazítani a legújabb előírásokhoz. A változtatásokat az uniós Tanács egyhangúlag hagyta jóvá.

A mostani megállapodás Svájccal része egy szélesebb uniós törekvésnek: a múlt héten az Európai Bizottság hasonló jegyzőkönyveket írt alá Andorrával, Liechtensteinnel, Monacóval és San Marinóval is. Ezek a dokumentumok egységesítik az uniós és az európai mikróállamok közötti adóügyi információcserét, és biztosítják, hogy a digitális pénzügyi termékek területén is azonos átláthatósági elvek érvényesüljenek.

Az Európai Bizottság szerint az öt módosító jegyzőkönyv elfogadása egyértelműen megerősíti az Európai Unió vezető szerepét a globális adóügyi átláthatóság és tisztességes verseny előmozdításában.

A testület hangsúlyozta, hogy az egyezmények célja nemcsak az adóelkerülés visszaszorítása, hanem az adófizetők közötti egyenlő bánásmód biztosítása és a pénzügyi piacok stabilitásának erősítése is.

